La enigmática ‘Dhogs’ abre el certamen de ‘Opera Prima’ de FICAL

El Certamen Ópera Prima de FICAL 2018 no ha podido tener mejor arranque. Esta mañana, se ha presentado en el Patio de Luces de la Diputación el largometraje Dhogs de Andrés Goteira que cuenta tres historia sobre el comportamiento más sórdido que llegan a tener los seres humanos, cercano al animal, pese a estar ante la mirada de los espectadores.

El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, ha sido el encargado de dar la bienvenida al equipo de la película a los que ha expresado su admiración por la valentía cinematográfica demostrada por el joven grupo de profesionales gallegos que han dado vida a esta película: "Que la cinta esté presente en FICAL, que esté seleccionada para el concurso nacional de Ópera Prima, es del todo una alegría porque fue uno de los primeros proyectos que llegó a mi despacho".

Rodríguez asegura que lo que más le impactó fue la determinación del director, Andrés Goteira, quien desde el principio "tenía muy claro que la cinta era su proyecto vital. Por eso le brindamos la colaboración de la Diputación y al final se rodaron escenas en varios parajes de la provincia como Tabernas, Níjar y Gádor".

El director del festival, David Carrón, ha subrayado que Dhogs es la película "más arriesgada de la selección y también una de las más duras". Para Carrón, la principal razón por la que esta humilde y, al mismo tiempo, muy premiada cinta ha tenido un gran recorrido "es que tiene una voz diferenciada, con un lenguaje cinematográfico propio. No hemos sido nada originales porque viene rodeada de premios y lleva una gran carrera de festivales, lo que ha hecho que el nombre de Andrés Goteira suene en estos momentos", ha señalado.

Para el director de Dhogs, Andrés Goteira, "el protagonista de la película es el espectador y, desde mi punto de vista, el personaje más importante es el taxista. La película es dura y, como me decía una amiga psicóloga, después de crear Dhogs no necesito asistir a ningún profesional porque he echado fuera todo mi interior".

Goteira, director novel sin experiencia cinematográfica, ha recordado que "venir a Almería donde se han rodado tantas películas, donde ha estado Clint Easwood, fue muy impactante".

Personaje sin texto

El actor gallego Antonio Durán 'Morris' se ha sincerado al apuntar que tardó en aceptar y concretar su papel en la película porque tenía que interpretar a un personaje "sin texto", pero viendo el resultado, prosigue, "es una película que atrapa por las atmósferas. Es un placer enorme cuando trabajas con la mirada y es el público el que interpreta tu rostro".

Palmarés de 'Dhogs' -13 galardones en los Premios Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual. -Premio de la Crítica en el BIFF Bruselas. -Mejor Película Fantástica en el FANT Bilbao. -Mejor Director en el Festival de San Cugat. -Mejor Director (Premios CREA). -Mejor Director (Festival Algeciras Fantástika). -Mejor largometraje en el Split Film Festival de Croacia. -Premio Paul Naschy a la mejor película en el Festival Nocturna. -Best Promising Director: (Sitges). -Seleccionada para el festival BAFICI (Buenos Aires)

Para el actor, el hecho de tener que rodar en tan corto período de tiempo por las limitaciones presupuestarias del proyecto -en su caso, un día y medio- obliga al actor "a estar alerta, a crear, siempre bajo la atenta mirada de la dirección, que ha estado muy meticulosa en todo momento".

La actriz María Costas reconoce que, cuando le entregaron el guion literario, el primer pensamiento fue de incredulidad: "Dios mío, esta gente cómo se mete en algo tan ambicioso con tan poco dinero", ha aseverado, al tiempo que admitía que "nunca creímos que el resultado final fuese de esta calidad. Cuando vimos el primer visionado todos coincidimos: cómo es posible que haya podido salir esto tan bien con tan pocos medios. La verdad es que ha aprendido mucho, pues ha sido un proceso diferente a lo que estaba acostumbrada a hacer".