Diversidad en el IV Concurso de Cortometrajes Postales de Correos

Fomentar la diversidad y la integración en la sociedad ha sido el hilo argumental de los más de treinta trabajos presentados al IV Concurso de Cortometrajes Postales, patrocinado por Correos, y enmarcado dentro del XVII Festival Internacional de Cine de Almería. El Teatro Apolo ha abierto esta tarde sus puertas para proyectar las visiones de los siete trabajos finalistas, cuyos premios se entregarán en la gala de clausura de FICAL, el próximo sábado, en el Auditorio Maestro Padilla, y cuyo ganador recibirá 6.000 euros.

Fernando de Luis-Orueta, miembro del comité organizador de FICAL, ha manifestado, en la presentación de las proyecciones, que “Correos busca premiar películas que demuestren un compromiso con colectivos que necesitan integración, y cómo Correos puede mejorar la integración de estos colectivos. Se han seleccionado siete cortos bien dispares entre sí, y de gran calidad”.

Uno de los siete finalistas tiene denominación de origen almeriense. Se trata de ‘Costumbres’, dirigido por Francisco Fernández, que viene acompañado por Francisco Santiago, y es muy claro en su exposición: “Costumbres es un grito de que las cosas han cambiado mucho. Yo soy un gitano de Los Almendros y nunca he vivido el racismo, pero sí que fuera ha podido haber algo. Cuando una costumbre te impide avanzar, porque es negativa, deja de ser una costumbre y se convierte en un mal hábito. Yo no he tenido que quitarme costumbres, pero sí te puedo decir que en mi barrio ya no hay payos o gitanos, hay personas. En esta línea, mi barrio, Los Almendros, está más integrado en la ciudad y eso es importante. Las cosas están cambiando para bien y es lo que he querido transmitir”.

Además, desde su visión, Franci Lorenzo alaba el crecimiento de FICAL: “pienso que Almería es la cuna del cine. Arnold Schwarzenegger se hizo grande aquí y Clint Eastwood se puso la corona del western en esta provincia. Por eso, quiero felicitar a la organización, para que sigan luchando por el cine, por los rodajes, y por hacer grande este festival”.

También ha asistido a la sesión el director de ‘Maratón’, Antonio Llamas, desplazado expresamente desde Madrid, que explica su obra: “he rodado por barrios periféricos de Madrid y he tratado de construir una mirada poética alejada del realismo condescendiente”.

Finalistas del IV Concurso Postal de Correos

Siete han sido los cortos proyectados esta tarde en el Teatro Apolo. ‘Carne’, de Yerko Espinoza, donde “un cartero llega a repartir un paquete a un apartamento como lo hace habitualmente y todo cambia cuando conoce a María”. El segundo es ‘Costumbres’, del almeriense Francisco Fernandez, la historia de “un cartero que tiene como zona de reparto un barrio de lo más peculiar y con una larga lista de antiguas costumbres”. El tercer es ‘El cazador de leones’, de José Manuel Herraiz, que se centra en “Juma, un niño de raíces africanas que está sufriendo bullying en la escuela. Echa de menos a su abuelo, que fue el cazador de leones de su pueblo en África. Un día decide enviarle una carta”.

El cuarto finalista es ‘La carta’, de Andrés Chueca: “Rocío no comprende por qué sus padres han desaparecido. Y su abuelo no encuentra el momento adecuado para contarle la verdad”. El mismo título, ‘La carta’, para el quinto corto proyectado, en este caso dirigido por Juan José Patón, donde “una mujer prepara un bonito regalo de cumpleaños cuando su sobrina de 10 años pone de relieve las diferencias generacionales entre ellas”. El sexto es el mencionado ‘Maratón’, de Antonio Llamas, y se centra en “Li, un inmigrante discapacitado que trabaja en Correos y recorre los barrios de Madrid para recordar a su madre. La única carta que no va a poder entregar es la que va a escribir a su difunta madre, carta que nos hará entender todo su proceso de integración”. Por último, ‘Paquetes’, de Héctor Manuel Moreno, cuenta que “después de despertar de una pesadilla, un hombre recibe un extraño paquete que le obliga a salir a correr para evitar que un secreto se descubra”.

Cine, diversidad, Correos, FICAL, y tres premios: 6.000 euros para el ganador, 3.000 euros para el segundo y 2.000 euros para el tercero.