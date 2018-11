Certamen de Cortometrajes para favorecer la inclusión

Un certamen para favorecer la inclusión, eliminar barreras y sensibilizar a la población. El Teatro Apolo acogió la quinta edición del Concurso de Cortometrajes Gallo Pedro, dentro del Festival Internacional de Cine de Almería.

A pesar de la lluvia, el Teatro Apolo se llenó, incluso en su parte superior, para presenciar los cortometrajes que aspiraban a ganar este premio. El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, se mostró agradecido con esta actividad: “Estamos en el escenario más bonito donde se desarrolla este Festival. Doy las gracias por la participación y el interés con las actividades que tienen que ver con el Festival. También hay que agradecer a Verdiblanca el apoyo que nos presta. Hay que destacar la labor de Antonio Sánchez de Amo y el interés que se toma por potenciar la cultura”.

La concejala de Igualdad, Rafaela Abad, destacó que en este concurso “se ofrece una mirada inclusiva sobre la discapacidad. Es un gran canal para transmitir un mensaje de gran calado social. Hay que felicitar a Verdiblanca porque realizan una labor que abarca la totalidad de los campos sociales de las personas con discapacidad. Han logrado con una gran profesionalidad en el panorama audiovisual almeriense y también nacional”.

Integración del certamen

El director del Festival, David Carrón, destacó la calidad del certamen:“Lo mejor que podemos decir es que cada vez está más integrado en el Festival. Ha tenido una convocatoria nacional muy fuerte. En poco tiempo, esperamos que no necesite una sección paralela, que quede integrado y dar un premio Gallo Pedro dentro del mismo festival”.

Antonio Sánchez de Amo, presidente de Verdiblanca, dio las gracias a “Diputación de Almería por abrirnos una ventana al Festival de Cine de Almería. Nos da la posibilidad de que el público pueda ver esta variedad, otras maneras de ver el cine. Se enmarca dentro del Plan Inclusivo”.

Para el presidente, este concurso ofrece que “el resto de la sociedad pueda contemplar que se está haciendo en el mundo de la discapacidad. Agradecer a todas las asociaciones que están aquí, que son muchas. Nos alegra que todas las organizaciones se hagan partícipes”.

En esta edición del concurso se presentaron más de 130 cortometrajes, “pero le dimos el visto bueno a 30. Son muchos más que las convocatorias de años anteriores. Se trabaja a nivel naciones y Almería ha estado corriendo por toda España, incluso por otros continentes donde viven españoles”.

En el Teatro Apolo se proyectaron un total de nueve cortometrajes:“Los que no se vean no quieren decir que no ganen alguno de los premios. Es una selección de lo que hemos recibido. Se verán documentales, ficción, drama... Un amplio abanico de lo que hemos recibido en nuestro concurso”.

Durante este año sonó por primera vez la sintonía compuesta por el almeriense David Miralles, que ha sido el encargado de poner banda sonora a la cita.

Este año, también ha aumentado la duración máxima de los cortos de diez a veinte minutos y, como es habitual, todos los trabajos han girado en torno a la inclusión de las capacidades o habilidades diferentes. En caso contrario, algún miembro del equipo técnico o artístico de los cortometrajes debe tener alguna diversidad funcional.