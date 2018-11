Itziar Castro relata sus 21 días de rodaje para ‘Matar a Dios’

“Gracias por invitarme un año más. El cine ya es complejo, y el de ópera prima mucho más. Es bueno que las apoyéis desde pequeñitas a más grandes. Es un honor que se valoren como se hace en Almería. Vine el año pasado con Pieles y me nominaron al Goya a mejor Actriz Revelación, espero que este año se repita como Mejor Actriz”, dijo Itziar Castro, la intérprete de Matar a Dios, que ve el Certamen Nacional de Ópera Prima del Festival de Cine de Almería como un talismán.

La actriz explicó cómo surge la oportunidad de cambiar de registro en Matar a Dios: “Este papel lo afronté dejándome llevar por dos directores que apostaron por los freaks que generalmente son secundarios para darles todo el protagonista. Estoy muy agradecida por el regalo que me hicieron con el personaje de Ana que, desde un principio, tenían claro que era para mí. Está rodada en 21 días con un presupuesto muy ajustado, pero mucha pasión y ganas”.

La película hace una crítica al machismo: “Lo que corta el bacalao es Ana. Mi personaje parece una mujer abnegada, poca cosa, con un marido machista que la trata fatal, ni es tan tontita. Ella está enamorada e ilusionada en un punto que cambie”.

Matar a Dios recorre diferentes géneros cinematográficos: “Hay humor, terror y el final es un drama. Leí el guión junto al de Pieles. Ya no hacemos solo drama, ni comedia, tenemos todo un abanico de intenciones, pasar por tantos estadios es tan complicado. Desde el principio sabíamos que íbamos a rodar como en una obra de teatro. Rodamos 18 días en la casa y los tres restantes en el coche. El esqueleto de la historia se centraba en la casa”.

La actriz explica el sorprendente inicio de la película: “Si empezábamos directamente en la casa, cuando llegara Dios no te iba a dar la misma sensación. De esta forma, no sabes quien es, pero sabes que es chungo. Una mujer con 135 kilos y otro con dos metros de alto podrían con él, pero no podemos porque tiene un aura negativa”.

La actriz apuntó que esta película tiene una suerte especial: “Rodar 21 días es una locura, que se haya estrenado es un milagro y mucho más con el título. Pensábamos que iba a haber más revuelo con el título de la película, con la Conferencia Episcopal como pasó con Willy Toledo. No te puedes cagar en Dios pero matarlo se ve que sí”.

Para la actriz, toda la película funcionó como un reloj suizo. “Mientras que un director preparaba todo el set, otro estaba ensayando con nosotros. A los actores nos pagan por esperar, de doce horas rodamos dos. En este caso no he esperado nada. Fue una máquina muy engrasada. También hay que destacar lo que montó el equipo de arte en la casa. Es el sexto personaje, es muy importante”.

Todos los personajes cuentan con una identidad propia: “En algún momento te identificas con todos en alguna parte. Puedes llegar a empatizar con todos”.

Libertad para crear

La actriz aseguró que para esta película se ha trabajado con total libertad: “Hay muy poca autocensura en una situación de política extrema. Han tenido la suerte que iban a trabajar con los actores que querían, lo mismo pasa con el guión. La productora les dio vía libre”.

Según explicó la actriz, la película trata temas como el suicidio, la infidelidad y cómo aprovechar los últimos días de tu vida.

El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, aseguró que “el Festival demuestra la línea ascendente que empezó hacia algún tiempo. Tiene un futuro bastante prometedor”.

El director del Festival, David Carrón, aseguró que el Certamen Nacional de Ópera Prima “es una sección muy heterogénea”. El responsable afirmó que “no es una comedia pura y dura, hay muchas reflexiones”.