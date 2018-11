Con el viento, desarraigo familiar y un reencuentro con las raíces

El arraigo y desarraigo enfrentados a la tradición y a la modernidad, de la mano de una madre que permanece en su lugar de siempre y una hija que busca un futuro prometedor lejos del pueblo donde nación. Con el viento es una película donde la reflexión está acompañada de situaciones costumbristas, del abandono familiar y de los juicios sentidos en uno mismo. Su directora, Meritxell Colell, desgranó esas miradas, suspiros y movimientos que protagonizan esta cinta que aspira a ser una de las ganadoras del Certamen Nacional Ópera Prima del Festival Internacional de Cine de Almería.

Esta historia está conducida por las situaciones de las protagonistas: “Una de las cosas más importantes que tuve en cuenta es que las protagonistas compartieran experiencia vital y un modo de vida parecida a los personajes. Soy la guionista y directora pero no he vivido nunca en el campo. La película comenzó a hacerse realidad cuando conocí a la coreógrafa y actriz Mónica García. A Concha Canal, la descubrí el verano antes de rodar en el pueblo de mis abuelos. Tiene una situación parecida a la de su personaje: los hijos los tiene lejos y había perdido su marido hace un año y medio. Por otra parte, Ana Fernández cuenta con un gran dominio de la dramaturgia y Elena Martín está demostrando el talento que tiene como actriz y creadora. Empezamos a reescribir la película desde lo que se crea con las cuatro”.

Según señala Colell, Con el viento “nace del deseo de retratar el pueblo de mis abuelos. El ámbito rural, retratar lo efímero. El espacio se convierte en protagonista. En la película también sufre una transformación. Se descubre el entorno siempre a través de ellas. Tenemos 40 horas material con el que se podían haber hecho muchas películas posibles”.

En este film los detalles lo son todo: “Las cosas más pequeñas hablan de la universalidad. Te permite partir de algo muy personal como en el momento que la hija lava la cabeza a la madre”.

La protagonista tuvo que marchar del pueblo y no pudo vivir la enfermedad de su padre, lo que permite ahondar en temas como el abandono familiar. “Es muy importante no juzgar a los personajes, es una exposición de cosas que suceden. Muchos coreógrafos se tuvieron que marchar. El autoexilio se ha dado en muchos casos. No es una crítica, pero sí sirve para reflexionar”.

Una revelación a escena

Concha Canal encarna a la madre y es una de las auténticas sorpresas de la película por su naturalidad: “La encontré durante un verano. Quería que lo hiciera mi abuela, pero está muy frágil, y por suerte encontré a Concha. Comencé la búsqueda por las provincias de Burgos y Palencia. Cuando la vi era evidente que era empática, expresiva y tenía una experiencia de vida impresionante. Ella al principio no entendía lo que quería hasta que me dijo: tú lo que quieres es que lo hagamos como la vida misma”.

En la cinta también se alude al éxodo de los jóvenes e los ciudades: “Es un tema que he vivido desde pequeña hasta ahora. La globalización nos lleva a las ciudades”.

La hija va desde una posición más íntima hasta una situación mucho más abierta, pero su apertura se va notando tímidamente en la película: “Realicé un trabajo de diálogo, reescribiendo desde las imágenes. Tiene una coraza puesta, un traje que se vuelve flexible”, dice Colell.

Trabajo interpretativo El director del Festival, David Carrón, resaltó que esta cinta “esta avalada” por su trayectoria en festivales. Trata temas de desarraigo, donde se habla lo nuevo y lo viaje. Son unas soberbias interpretaciones”.

La directora tiene proyectos en los que pretende cambiar su modo de trabajo: “Tengo muchas ganas de hacer una segunda película. Dirigir se aprende haciendo, compartiendo y trabajando colectivamente. Tengo más ganas de hacerla desde un lugar más intuitivo. Si las ayudas nos acompañan, vamos a hacerla desde esa alegría”.

Antonio Jesús Rodríguez, diputado de Cultura, explicó la pertinencia de este largometraje y la buena acogida que están teniendo las actividades en FICAL: “Hoy estamos ante otro de los platos fuertes del festival de cine de Almería. Estamos muy contentos del resultado de asistencia de público dentro del certamen Ópera Prima y del concurso de cortometrajes”.

El director del Festival, David Carrón, resaltó que esta cinta “esta avalada” por su trayectoria en festivales. Trata temas de desarraigo, donde se habla lo nuevo y lo viaje. Son unas soberbias interpretaciones”.