Carmen y Lola, un grito al amor entre dos mujeres de etnia gitana

Una etnia, amor homosexual entre mujeres y las barreras impuestas por la sociedad. Con estos ingredientes, Arancha Echevarría relata su primera película Carmen y Lola, que opta a ganar el Certamen Nacional Ópera Prima del Festival Internacional de Cortometrajes. El actor Moreno Borja fue el representante de todo el equipo para explicar los detalles de este largometraje.

El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, destacó la importancia de abordar este tipo de situaciones: “Es uno de los platos fuertes del festival. Aborda dos temáticas con mucha actualidad y que se necesitan normalizar. Estamos satisfechos de que vengan obras que cuenten con un valor añadido como es el compromiso social de Carmen y Lola. Enhorabuena a Moreno Borja por su interpretación”.

El director de FICAL 2018, David Carrón, aplaudió la presencia de esta cinta en la el Festival: “Era una obligación en la sección que estuviera aquí. Ha sido uno de los fenómenos mediáticos. Ha tenido una selección en Cannes. Es un festival que no trata bien al cine que se rueda en nuestro país. Al margen, fenómeno sociológico. Moreno no tiene nada que ver con el personaje que interpreta. No es fácil que Moreno aceptara este papel, es un acto de valentía. Tanto a Moreno como a buena parte del reparto la vida profesional les ha cambiado. No eran profesionales. Ahora, moreno participa en la segunda temporada de La Peste y también podemos verlo en Arde Madrid, de Movistar+".

Por su parte, Moreno Jorge aseguró que desde que está en Almería “el trato está siendo maravilloso. Los compañeros me decían que este Festival era lo más y no se equivocaban”.

El actor de Carmen y Lola señaló que nunca había hecho nada de interpretación: “Fue por accidente. Me enteré por el personaje la trama de la película y, por supuesto, acepté. Soy coordinador en una agencia de seguridad, y fallé al casting en varias ocasiones por mi trabajo hasta que al final lo hice y me cogieron. No fue un casting normal. Arancha tenía que contarnos la historia. Desde el más pequeño hasta el más mayor de los gitanos sabíamos de qué iba la película. Tenía 222 Pacos delante ”.

El rechazo de un padre

El actor afirmó que este trabajo también lanza un mensaje reivindicativo. Moreno Borja interpreta a un padre de una joven que se enamora de otra chica, las dos de etnia gitana, y no acepta de forma muy radical la tendencia de su hija: “No tengo nada que ver. Me motivé al verlo todo como un grito. Arancha es una gran feminista y luchadora por los derechos de los mujer, pero somos muchos los hombres gitanos que queremos que se escuche a la mujer. Mi objetivo era aportar mi granito de arena. Soy gitano y a título personal muy abierto. La película marcó un antes y un después en muchos de nosotros. Esta película ha acercado a una familia que se había dejado de hablar por un caso similar. Si sólo ha hecho cambiar de pensamiento a una sola persona de pensamiento, ha merecido la pena ser parte de este proyecto”.

La directora trabajo y se empapó de las costumbres de la comunidad gitana: “Es a mil por mil creíble. Ella estuvo muchísimos años conviviendo con gitanos. Trabajamos durante seis meses juntos que nos estuvimos viendo diario. Los intérpretes la ayudamos con algunas expresiones y forma de comportarnos. Nos expresábamos nosotros mismos. Tuvo el gran valor de meterse en El Pozo del Tío Raimundo, que el 95% es etnia gitana y se monta un mercadillos los domingos. Ella quería verdad”.

Sobre la homosexualidad, Moreno Borja apuntó que “a mi me da igual a quien amas o qué inclinación puedas tener, lo más importante es el respeto. Hay gente, no solo en la comunidad gitana, que no puede decir que inclinación sexual pertenece. Si ese punto queda claro que no venimos en representación”.El actor señaló que los gitanos son muy respetuosos con los mayores: “Yo le pregunté a mi tío mayor si podía hacer la película. La situación de la película sería inviable”.