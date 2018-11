La perturbadora Dhogs muestra la cruda naturaleza de la provincia

Perturbadora, enigmática y misteriosa son algunos de los adjetivos que se le puede otorgar a la primera película de Andrés Goteira, que recibe el nombre Dhogs. El cineasta, acompañado de los intérpretes Antonio Durán Morris y María Costas, proyectó su largometraje que es uno de los seis que aspiran a ganar el Certamen Nacional Ópera Prima del Festival Internacional de Cine de Almería.

El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, no quiso faltar al encuentro que se celebró ayer por la mañana del equipo de la película con los medios de comunicación. "Este proyecto llegó a mi despacho en mis inicios como diputado. Me impactó cómo un grupo tan joven apostaba tan decididamente por un proyecto que era vital. Al final rodaron en la provincia, algo se hizo en Níjar, Tabernas y Níjar".

Además de 'El Niño' y 'Toro', el actor también participó en el largo 'Los Fenómenos'

El director del Festival Internacional de Cine, David Carrón, explicó las bondades de Dhogs: "No nos ahorrado un minuto de impacto. Lo complicado en una ópera prima es conseguir una voz propia. Una voz muy diferencial. Abre esta sección que viene rodeada de premios, 13 en el festival de cine gallego. La parte más oscura se ha rodado en el norte y la más luminosa en el sur".

El director del film señaló que "las dos partes de la película son oscuras porque en Almería falta de vida en la naturaleza, todo lo que pasa en la naturaleza de Almería sigue siendo crudo. Estaba buscando un desierto en Galicia y no había, solo unas dunas. Estábamos localizando y entró algo de dinero y se me vino Almería para grabar esta crudeza luminosa".

Por su parte, Morris recordó que al principio dudó sobre su personaje, uno de los predilectos del director: "Tardamos un tiempo en concretar cuando hacía la película. Yo le propuse que me ofreciera otro personaje. Es un placer enorme cuando trabajas con la mirada y la sensación, que no te pille el espectador lo que estás pensando".

Costas valora positivamente el trabajo realizado por todo el equipo: "Cuando nos pasaron el guión, pensé cómo esta gente se mete en algo tan ambicioso con tan poco dinero. Me pregunto cómo han podido hacer esto tan bien con tan pocos medios".

Pero Goteira sabe dónde están las principales claves: "Tuve la película en la cabeza desde el principio y también tener una flor en el culo. Si no se hubiera rodado en Almería, sería otra película. Nos rodeamos de buena gente. No pensaba como público, la hice sin pensar en mi madre. La vio y me dijo: hijo estás loco".

Dhogs es un thriller donde no falta la sangre. La oscuridad viene de las películas, de la crudeza de la vida y de mi mundo interior. Una amiga psicóloga me dijo tú no tienes que ir al psicólogo porque tu forma de expulsar es así".

En la película se rompe la cuarta pared en un sentido figurado. La película que se estaba proyectando, también la veían en teatro, cine o un juego otras personas dentro del film. "Quería explicar que es ficción y nada real y hacer algo así estéticamente, diseccionarlo en capas".

Morris detalla rasgos de su personaje, uno de los más difícil de descifrar de la cinta: "Todos cogemos taxis, y siempre sacamos una conclusión de lo que va pensando, si tiene una pinta siniestra o ¡qué tipo más cojonudo!, No hay lenguaje, pero juegas con los planos, planteas una atmósfera y creas una historia inquietante.

El director explicó que en Almería no todo fue sol y desierto: "Veníamos con los 9 días muy medidos, todo muy marcado, y los dos primeros días nos llueve. Tuvimos que cambiar el plan de rodaje. Al segundo día nos queríamos ir sin rodar, pero al final fue espectacular. Pensar que estábamos donde se han rodado tantas películas, donde ha estado Clint Eastwood, es impresionante para mi. La máscara que aparece en la película me ayudó Pepe Sola e incluso la Luna, la perra de la película, es almeriense".

María Costas señaló que la película "se rodó en fases muy separadas. Iván y Melania en Tabernas. La parte de Coruña en otros días. No tuvimos mucho tiempo para preparar los personajes, era presupuesto muy reducido. Yo estuve en el hotel grabándome y probando. Fue como un exorcismo para mi este personaje. Fue muy diferente a lo que estaba acostumbrada a hacer, yo venía de la comedia".

Morris tuvo que meterse en su papel de una forma muy improvisada: Esta película es muy pequeña, mi parte la rodé en un día y medio, en una noche y una tarde. Al no tener un argumento que nos conecte a todos, pude pillar algo. Se trabajó de una forma muy arriesgada. Una de las grades discusiones era si tenía que llevar una chaqueta de lana como en Galicia, hasta que me metieron una cazadora para distanciarme un poco. Cuentas con la actitud y el aspecto. Fue muy extraño porque no sabía cómo podía quedar. Le mandaba mensajes al montador para saber cómo iba. A veces no tener las cosas claras es bueno para sacar un mejor trabajo".

Algunas de las escenas no quedan lo suficientemente claras y el director quiere que se interprete como cualquier obra de arte: "Está dedicada al espectador, para que elija y piense lo que quiera, que no sea algo cerrado".

El reparto es el siguiente: Melania Cruz, Miguel de Lira, Antonio Durán Morris, Carlos Blanco, Iván Marcos, Roi Gantes, María Costas, Xosé López y Alejandro Carro