Jorge González, abogado y Míster Internacional Almería

Estudió el Grado de Derecho en la Universidad de Almería y tras años de preparación en el mundo de la moda, el almeriense Jorge Daniel González, de 25 años y 1,84 metros de altura, es el representante de la provincia de Mr. Internacional en el próximo certamen nacional para elegir al más guapo de España.

González explica cómo surge la oportunidad de emprender el camino como Mr. Internacional Almería: “Se inicia en el momento que su director Cres del Olmo se pone en contacto conmigo para proponerme esta gran oportunidad” y el joven asegura que esta aventura la realiza “por iniciativa propia, aunque lo consideré con mi entorno más cercano. En todo lo que hago cuento con el apoyo y consejos de mi madre, además del resto de mi familia y amigos, que para mí es fundamental”.

El modelo se ha presentado a otros certámenes de belleza por lo que concursa en este con un bagaje en este tipo de concursos: he participado en otro antes, aunque siempre he tenido como objetivo final presentarme a Mr. Internacional. Me ha servido de base y preparación para darlo todo en esta nueva aventura”.

Para el almeriense, el mundo de los certámenes de belleza “es un trampolín para comenzar un camino en la moda. Además, es una experiencia que te hace crecer en muchos sentidos, para la que nos preparamos no solo físicamente, y en la que se conoce a grandes personas”.

Además de concursos, ha desempeñado otros trabajos en el sector: “Siempre me había llamado la atención este mundo, aunque supongo que por vergüenza nunca me he atrevido a dar el paso antes. En 2016 comencé a realizar algún desfile, shooting, que me surgieron a raíz del certamen en el que participé. A partir de ahí he participado en varios eventos de los que he aprendido mucho”.

González destaca lo positivo de este mundo: “Me atrae sobre todo la posibilidad de aprender, de crecer, de realizar nuevos trabajos…Nunca es igual un desfile que otro o una sesión fotográfica que otra”. Aunque también ve otros aspectos negativos de la profesión: “En algunas ocasiones, pocas por suerte, me he encontrado demasiada competitividad que considero innecesaria por parte de compañeros. Aunque un certamen no deja de ser una competición, considero que cada persona debe destacar por sí misma de manera natural, sin ánimo excesivo de hacerlo, y sobre todo tener claro que para brillar tú no debes apagar a nadie”.

El joven no se dedica al mundo de la moda, la utiliza para divertirse. “Trabajo en una tienda de deportes como vendedor, donde me surgió la oportunidad de dar cobertura sobre temas jurídicos a tiendas de la misma cadena. También soy relaciones públicas en un Local en el 501 de Aguadulce los fines de semana. Practico equitación desde que era muy pequeño, y desde hace unos años tengo mi propia yegua con la que entreno a diario salto de obstáculos”.

Mr. Internacional Almería no se plantea vivir del mundo de la moda porque “sé que es algo muy difícil. No me he planteado esa meta. A día de hoy me gustaría compaginarlo con mi vida, aunque si me surgiese la oportunidad no la podría rechazar”.

El concurso está previsto que se celebre en Marina d’Or en Oropesa del Mar (Castellón) en el mes de junio, aunque según como avance la alerta sanitaria se puede retrasar hasta julio. “En primer lugar voy a vivir la experiencia de la mejor manera posible. Estas cosas solo se viven una vez en la vida y voy a aprovechar hasta el último minuto. No obstante, se trata de una competición y por supuesto que voy a darlo todo para ganar, y dejar a mi ciudad lo mejor posible. En los últimos años Almería no ha clasificado y esto es algo que se tiene que acabar, así que voy a dar el máximo para llegar a lo más alto”.

González define sus bondades y sus puntos negativos: “Mi mejor virtud es la naturalidad. Aunque por supuesto hay que saber cómo actuar y comportarse en cada momento, siempre voy a hacerlo sin perder mi esencia. Además, me considero una persona trabajadora. Si quiero algo, lucho por ello, ya que considero que el éxito es fruto del trabajo. Mi principal defecto es que me presiono demasiado a la hora de autoexigirme. Esto es algo que estoy trabajando y tratando de controlar con la ayuda de mi madre que es psicóloga”.

El almeriense asegura que ha visto a sus competidores a los que “veo muy preparados a primera vista, pero es algo que no me provoca ninguna inseguridad, sino todo lo contrario, mi mayor competencia soy yo, superarme día a día y llegar a la concentración con la sensación del trabajo bien hecho”.

González manifiesta que se está preparando físicamente “con dieta y mucho ejercicio, aunque un cuerpo bonito no lo sea todo en este certamen, quiero ir bien preparado, con buena presencia. Además, estoy preparándome en más aspectos ya que tenemos pruebas como desfile de moda, prueba deportiva, entrevista con el jurado y pregunta de cultura”.

El modelo destaca algunos trabajos que ha realizado: “La participación en Expoboda de Almería 2017 de la mano de Sergi Regal, la Pasarela Rafael Novios en 2017 en Casa Rafael y la participación en el catálogo online de la marca del diseñador almeriense Antonio Segura”. Se puede seguir al almeriense en el Instagram @misterinternationalspain.