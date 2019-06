Juan Mena se clasifica para la final de La Voz Senior

El abderitano Juan Mena se clasificó a la final de la primera edición de La Voz Senior con el tema Tengo una debilidad y su inseparable saxo. El almeriense, que está en el equipo de Antonio Orozco, se enfrentaba ante una reñida decisión a su compañero Marcelo Gómez, que interpretó Land of 1.000 dances.

Al terminar la canción, los diferentes coach no dudaron en alabar la actuación de Mena. Antonio Orozco se mostró feliz por la interpretación del almeriense: “Habrá hecho muchas cosas en la vida, pero la cosa más importante la has hecho hoy porque está hoy a venido a verlo su nieto. Nos lo contaba en los ensayos que lo que más le emocionaba en el mundo es que lo podría ver su nieto cantar en directo. Es el regalo más bonito que puedes ver en la vida”. La presentadora Eva González también valoró la actuación y se dirigió al nieto: “Puedes estar muy orgullo lo que ha liado hoy tu abuelo. ¡Eres maravilloso Juan!”.

Paulina Rubio también quiso dar la enhorabuena a Juan Mena: “Me gusta tu personalidad, tu rollo, perolo único malo es que no estás en mi equipo”. Pablo López añadió: “Gracias por esta lección”. José Mercé disfrutó tanto durante la actuación que le pidió un bis para poder escuchar de nuevo el arte del artista. A la hora de decidir entre los dos artistas, Antonio Orozco pidió el consejo de sus compañeros. Pablo López no se mojó ante la petición de su también rival: “Siendo honesto es la cosa más igualada que he visto jamás. Tengo el corazón dividido, me da mucha envidia no tenerlos a mi lado”.

Paulina Rubio siguió en la línea de López: “Son dos cosas diferentes y los dos han tocado un instrumento. Está muy reñido, lo mejor es el aplauso del público”.

David Bisbal, además, quiso lanzar un mensaje de consuelo para que el que no se clasificara: “Es cuestión del sentimiento o donde más se vea reflejado Antonio en los concursantes. Ninguno va a perder porque ambos han cumplido su sueño”.

Antonio Orozco se decidió finalmente por el almeriense que no pudo contener las lágrimas al comunicarle que era el clasificado para la final”. David Bisbal quiso bromear con Mena en su despedida y le dijo al oído: “Tú tienes una cara de almeriense que flipas”. El almeriense tras salir del plató exclamó:“¡No me lo creo!, ¿Qué me toque alguien que no me lo creo!”.

El almeriense, Juan Mena, natural de Adra y barcelonés de adopción, lleva más de treinta años dirigiendo sus propias orquestas en las que ha ejercido, de cantante y multiinstrumentista. Su dominio de la guitarra, flauta y del clarinete es notable aunque donde se expresa con maestría es en el saxo, especialmente con el tenor.

Como saxofonista, Juan Mena a lo largo de más de cincuenta años en la música ha acompañado a artistas tan conocidos como Los Rivero, Moncho, Conchita Bautista, Carmen Flores, Los tres sudamericanos, Teresa Guerra, Lorenzo González, Antonio Machín, Jorge Sepúlveda, Juanito Segarra Bonet de San Pedro, Ramón Calduch, Rudy Ventura o Jose Guardiola. A los 14 años ya tocaba el clarinete en la Orquesta Tropical de Adra. Antes estuvo tres años en la banda municipal. Ha hecho hasta tres versiones grabadas del pasodoble Canto a Adra. A principios de los sesenta se vino a estudiar a la Escuela de Formación Profesional de Almería y tras un fugaz viaje a Barcelona en 1964 formó el grupo Los Stukas.