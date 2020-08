María Dolores Durán sale de las aulas para impartir una lección sobre los Coloraos en su pregón

"Es algo impensable. Todavía no lo he asumido. El Ayuntamiento de Almería ha sido muy generoso conmigo porque no me lo merezco. Que haya estado explicando durante 42 años toda esta parte de la historia de España que se imparte en Bachillerato, y que ahora me vea yo en este momento histórico es algo que no tengo palabras porque es inmenso", fue con las palabras con las que concluyó a la prensa la historiadora e investigadora María Dolores Durán, oradora de los Coloraos 2020, que se celebraron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con un aforo reducido por la pandemia de la COVID-19.

La pregonera señaló en su discurso la línea que iba a seguir: "Soy profesora, y cuando recibimos un nuevo curso, se debe repasar determinados conceptos previos, para así poder asentar mejor las bases de los conocimientos de los alumnos. Por eso hoy quisiera acercar la historia de los Coloraos desde una visión lo más didáctica posible".

La oradora no dudó en hacer referencia a la situación actual y otros males existentes en la sociedad: "Lo mismo que los científicos, con referencia a la COVID-19 nos dicen que una persona puede contagiar a diez rápidamente y eso nos preocupa, también la insensatez, la falta de criterio, la incultura, el que no se razone ni se analice. Todo ello es perder la oportunidad de ser partícipes de actuaciones y cambios positivos. En el fondo podemos seguir comprobando la tozudez y la sin razón del pensamiento único y excluyente".

Además, sobre la responsabilidad actual de los jóvenes dijo: "Un ejemplo significativo de triste actualidad es el desprecio del uso de la mascarilla por algunos jóvenes y otros no tanto, que aún siendo para un beneficio personal, no termina de usarse por el 100% de la población".

Durán describió el espíritu de los Coloraos: "Algunos hombres que hoy homenajeamos no tenían cultura, no sabían leer, otros iban en busca de aventuras, otros buscaban simplemente fortuna o fama, pero la mayoría estaban allí por sus ideas. Fueron verdaderos protagonistas de la historia, cogiendo la antorcha primigenia de la Revolución Francesa para levantarse y luchar contra el absolutismo, sinónimo de tiranía, de dictadura. Pero todo surge de las ideas y los postulados de los ilustrados que ya en el siglo XVIII plantearon sus principios de: la razón, el conocimiento y la separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial".

La historiadora quiso discernir entre libertad y libertinaje, porque según la oradora algunos no saben hacerlo. "La libertad es propia de un ciudadano formado, preparado para saber convivir con las normas de su país, sus leyes y su Constitución, respetando otras ideas para avanzar juntos. Nuestra infancia y juventud deben de crecer en valores de educación, respecto y saber estar", manifestó María Dolores Durán.

La investigadora destacó la importancia de fomentar la enseñanza sobre cultura histórica: "La historia de España, como la de cualquier país está escrita con caracteres de imprenta removibles, que se van adaptando a los diferentes análisis críticos de la propia sociedad que los rige. Hay una historia con mayúscula que narra con más o menos rigor los grandes hitos de la humanidad o de una región, que generalmente está articulada desde la propia visión del narrador, y paralelamente la historia con minúscula que se limita a ver transcurrir en el tiempo los hechos cotidianos de cada ser de este planeta".

Durán dijo que el hecho histórico de los Coloraos, que ocurrió hacer 196 años, "estuvo a punto, varias veces, de ser reescrito como si fuera parte de la serie del Ministerio del Tiempo".

La oradora aprovechó para explicar los antecedentes de este suceso: "Tenemos un país donde reina de forma absolutista Fernando VII, con una represión política atroz y vengativa, y donde el exilio, voluntario o forzoso, era una de las pocas opciones viables. Hay que situar los intereses internacionales en este gran tablero de los inicios del XIX y que resumiéndolo mucho se concretaba en el vasallaje a las dos grandes potencias enfrentadas: Inglaterra que pretendía aumentar su influencia en nuestro país y que representaba los valores del cambio político y las ideas más liberales, y Francia que estaba mucho mejor posicionada por sus recientes alianzas y que simbolizaba la permanencia del Antiguo Régimen".

La historiadora explicó que se sucedieron distintos levantamientos liberales en la época y que hubo dos destacados: "El llevado a cabo en Tarifa donde se encerraron en el Fuerte de Santa Catalina durante 17 días y el levantamiento de Almería. En ambos casos las fuerzas gubernamentales derrotaron claramente a los sublevados. La historiografía almeriense ha ido recogiendo y aumentado año tras año el conocimiento de los pormenores de la intrahistoria de los Coloraos, a todos ellos, celosos guardianes de la memoria, mi más sincero homenaje.".

Durán detalló los días previos al suceso: "En Almería estaba previsto el ataque el 6 de agosto de 1824, siendo dirigido por el antiguo regidor de Madrid y ahora general Pablo Iglesias González. Entre los integrantes del grupo destacaba el periodista Benigno Morales, editor del periódico madrileño liberal El Zurriago. Desde el principio nada fue como estaba previsto, ya que las tropas Realistas estaban alertadas y vigilaban la costa en espera de los revolucionarios. Partieron 49 voluntarios desde Gibraltar, en el Bergantín Federico, uniformados con camisas rojas que después de varias vicisitudes desembarcaron frente a Roquetas el día 13 con grandes expectativas de seguimiento de la población que no se vieron cumplidas, encontrándose con una fuerte defensa ya bien organizada".

La oradora quiso profundizar en el día de este hecho histórico: "Esa misma noche intentan la toma de la ciudad desde la Chanca recibiendo descargas desde la defensa del baluarte de Marín (ancla de Pescadería) y desde el baluarte de San Luis, fondeando frente a la desembocadura de la Rambla y retirándose hasta la embocadura del río donde desembarcan, llegando hasta la Puerta del Sol, al grito de "¡Viva Riego!" y "¡Viva la libertad! El enfrentamiento entre los sublevados y las tropas y voluntarios realistas que les estaban esperando fue el esperado, dada la superioridad numérica y la falta del factor sorpresa. Los revolucionarios se dispersaron hacia Sierra Alhamilla donde fueron posteriormente capturados. Días más tarde, en la mañana del 24 de agosto, por orden de la Comisión militar de Almería, sin juicio previo, arrodillados y con los ojos vendados se llevó a cabo su fusilamiento. Sus cuerpos fueron enterrados en el cementerio contiguo a la iglesia de San Juan".

La historiadora explicó el primer homenaje a estos mártires de la libertad: "en 1837, el Ayuntamiento de la capital manda rendir homenaje a los llamados Mártires de la Libertad ordenando el traslado de los restos hacia un cenotafio conmemorativo en el antiguo cementerio de Belén conocido popularmente como "el Pingurucho de los Coloraos" por la pirámide de quince varas de alto que se erigía sobre el monumento y que fue sufragado por suscripción popular. En 1841 el general progresista Espartero otorgó una cruz cívica a cada uno de los expedicionarios".

La pregonera hizo un repaso por la historia del Pingurucho: "En 1868, coincidiendo con la revolución que expulsó a la reina Isabel II del trono, se decide sustituir el ya deteriorado cenotafio por otro más esbelto y situarlo en un sitio más noble, en la actual Puerta Purchena (entonces Puerta de Cádiz) procediéndose a poner la primera piedra del nuevo monumento. Se inauguró el 27 de diciembre de 1870, produciéndose el primer homenaje en su nueva ubicación el 24 de agosto de 1871. En 1899, el Ayuntamiento decide trasladarlo a la Plaza de la Libertad, actual Plaza Vieja, con los consiguientes cambios estructurales y figurativos, pero siempre manteniendo el aire simbólico con el que fue creado, la exaltación de la libertad. La visita de Franco a Almería en 1943, provocó que el monumento fuera totalmente destruido y quedara atrapado en el pozo negro de la represión franquista del yugo y las flechas. La vuelta a la democracia, con el empuje decidido de la sociedad civil hizo que en 1988 volviera a levantarse el monumento en la Plaza Vieja, ahora en mármol de Macael, y que de nuevo cada 24 de agosto se volviera a recordar la vigencia del valor de la lucha por la libertad explicitada por tres elementos".

Tras el discurso, el alcalde la ciudad de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, le impuso el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería a la historiadora y pregonera de los Coloraos 2020, María Dolores Durán. Para este año no se realizó una ofrenda floral tradicional, pero sí que se colocaron las coronas de flores en el Monumento.