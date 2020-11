PS5, la nueva generación de Playstation ya está aquí

Ha pasado una escasa semana desde que Microsoft diese el pistoletazo de salida a la nueva generación de consolas con el lanzamiento de Xbox Series X y S. Ahora le ha llegado el turno a Sony Interactive Entertainment con el lanzamiento este próximo jueves 19 de noviembre de su quinta iteración de Playstation, la PS5. Y lo hace, al igual que Microsoft por doble partida (con matices): PS5 y PS5 Digital. A diferencia de las Series S y X, Sony ha preferido lanzar dos consolas idénticas en diseño y características salvo porque la primera lleva un lector de discos 4K UHD Blu-Ray y la segunda prescinde de él y apuesta directamente por el formato digital (de ahí su nombre).

Una diferencia que se traduce en un menor precio y que va a permitir a Sony contentar a un mayor número de público: el tradicional que sigue apostando por el formato físico y el más joven que prefiere la inmediatez del digital exclusivamente. De esta forma, este próximo 19 de noviembre, PlayStation 5 llegará por 499,99 euros para la versión con lector de discos y 399,99 euros para la edición digital sin lector de discos.

Pero, ¿qué especificaciones tienen estas nuevas videoconsolas de Sony? Ambas consolas emplean la misma CPU, un procesador personalizado desarrollado por el fabricante AMD que hace uso de las arquitecturas Zen 2 y RDNA 2 para su procesador gráfico. La potencia máxima es de 3,5 Ghz con 8 núcleos y 16 hilos mientras que la tarjeta gráfica cuenta con 10,28 Tflops de potencia al contar con 36 unidades de cálculo que pueden trabajar hasta un máximo de 2,23 Ghz. Un importante salto si se compara por ejemplo con la anterior generación ya que PS4 se quedaba en 1,8 Tflops y PS4 Pro en 4. Además cuenta con 16Gb GDDR6 de memoria ram.

Números y especificaciones que van a permitir que en PS5 luzcan a nivel visual y en rendimiento mucho mejor los juegos. No en vano, ya hay anunciados varios títulos por la propia PlayStation como Ghost of Tsushima, Days Gone y God of War, que contarán con mejoras en la resolución, en el framerate (de 30 a 60fps) y en los tiempos de carga.

En ese sentido, hay que destacar que PS5 tendrá retrocompatibilidad con PS4 por lo que la inmensa mayoría de juegos del catálogo la segunda funcionarán en la primera. Según Sony, la retrocompatibilidad de la consola abarca el 99% de los juegos presentes en la biblioteca de PlayStation 4.

Y lo haremos con unos tiempos de carga inmensamente inferiores ya que alberga un disco duro SSD de 825GB capaz de transmitir 5,5 GB de datos cada segundo (muy lejos de los 100Mb/s de un disco dutro SATA como el que alberga PS4). Un diferencia abrumadora que va a repercutir en la mejora palpable a la hora de disfrutar de un juego acortando drásticamente los tiempos de carga y espera.

A todo ello se suma su compatibilidad con la aceleración por trazado de rayos (raytracing) que ya instauró hace dos años Nvidia en PC y y compatibilidad con televisores 8K y 4K a 120 Hz.

¿Qué viene incluido en la caja de PS5 en su lanzamiento? Sea cual sea el modelo elegido, contiene: la consola PS5, un mando inalámbrico DualSense, un cable de carga USB tipo C a tipo A para el mando inalámbrico DualSense, un cable HDMI, un cable de alimentación, la base que permite colocar la consola de forma vertical u horizontal y una guía de seguridad y de inicio rápido.

Además, ambos modelos de PS5 vienen con un juego gratis preinstalado. Astro’s Playroom es un nuevo juego de plataformas que permite a los jugadores de PS5 explorar cuatro mundos, cada uno de los cuales muestra un modo de juego innovador que hace uso de las nuevas y versátiles características del mando inalámbrico DualSense, como la tecnología háptica y los gatillos adaptativos.

Este jueves, Playstation se embarca en la nueva generación por todo lo alto. Tras siete años de reinado de PS4, PS5 ya está aquí. Larga vida al nuevo rey.