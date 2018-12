‘Terra’, un corto sobre medio ambiente inspirado en el western

“Desde hace unos años, he querido desarrollar un cortometraje de género western. Pensar que Almería de una manera u otra ha sido la cuna de dicho género y que yo he nacido bajo las historias de indios y vaqueros, me hizo empezar a desarrollar una historia tan dispar, que pudiese fusionar el género western con un tema medioambiental”, confiesa el joven director. Andrés Escanes, amante del cine desde hace 14 años, constante y con ideas precisas es el creador de Terra, el cortometraje que enamoró a los almerienses tras ser galardonado con el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Almería.

“Terra desde un primer momento fue creado con la idea inicial de participar en el Festival Internacional La Luciérnaga Fundida de Murcia. Dicho festival seleccionaba cortometrajes con temática medioambiental y con una duración máxima de tres minutos. Desde el momento en que me convencí a mí mismo de querer participar en este certamen, empecé a pensar cómo explicar de una manera totalmente diferente a la que se había realizado hasta ahora los motivos del cambio climático. Mi metodología para elaborar un cortometraje se basa en primer lugar, en pensar el género en que se va a desarrollar la historia”, confiesa el cineasta.

A lo que añade, “la idea base de la que se nutre toda la historia, me vino de una manera un tanto extraña, viendo los informativos. La noticia, recuerdo que trataba sobre la subida y bajada de la bolsa, como había caído el Ibex-35 y otras bolsas internacionales y como este acontecimiento a su vez repercutía en la sociedad. En ese momento pensé en el valor e importancia que le damos al dinero, cómo éste mueve el mundo, cómo llega a alterar el estado de ánimo o directamente, cómo puede cambiar el devenir en que una persona tenga más o menos ayuda sanitaria. Así que cogí ésto y pensé, ¿y si el ser humano a causa de su avaricia y mal uso de sus fábricas, acaba con parte de la capa de ozono?, ¿Qué pasaría si ahora lo escaso ya no es el dinero, sino los recursos naturales? De la contestación a estas dos preguntas nació Terra. Empecé a jugar con historias míticas del western como son la recaudación de impuestos y un malo malísimo. La diferencia es que ahora no se recauda dinero, sino recursos naturales.

Soñador virtuoso y amante del cine, Escanes declara que Terra se nutre de varios directores y películas. Quentin Tarantino y Sergio Leone fueron los dos directores que más le inspiraron para elaborar tanto la historia, como la estética. Desde Malditos Bastardos, Los ocho odiosos, El bueno el feo y el malo, Waterworld o incluso la canción Once Upon a Time in the West, del gran Ennio Morricone que le sirvió para pensar en el ritmo que podía tener la narración.

Una sinopsis con una dosis realista, Escanes sitúa al público en el año 2105 donde el ser humano vive sucumbido en un mundo donde apenas quedan recursos naturales y el aire es tóxico a causa del deterioro de la capa de ozono. Los recaudadores, bajo las órdenes del nuevo gobierno, son los encargados de ir pueblo por pueblo recogiendo la ración de recursos naturales impuesta por ley. Una pequeña familia cansada del maltrato que esto supone cada mes, intenta poner remedio a esta situación.

“En un primer momento, pensé que las localizaciones perfectas para desarrollar la historia sería alguno de los parques ambientados en el western que se sitúan en Tabernas, pero luego pensé que quería una estética que mezclase el deterioro del hábitat del ser humano, con toques western. Ésto me llevó a la idea de desarrollar la historia en los decorados de la película Éxodus, que se sitúan en El Chorrillo en el Municipio de Pechina, afirma el director.

“Terra me ha sorprendido gratamente. Y lo digo porque nunca pensé que un cortometraje con una mezcla tan dispar como es combinar el género western con la temática medioambiental podría cosechar treinta y cuatro selecciones tanto a nivel nacional como internacional y tres premios,(primer premio Festival Internacional La Luciérnaga Fundida, premio del público en el 12 Months Film Festival de Hungría y premio del público Almería tierra de cine en el Festival Internacional de cine de Almería), en tan poco tiempo”, concluye Andrés.

Agradece con vehemencia a todas las personas que votaron el cortometraje y da la enhorabuena a todo el equipo que hay detrás de este proyecto, que después de un año de distribución sigue cosechando premios y selecciones.