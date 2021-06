Ratchet es el mejor argumento para dar el salto galáctico a PS5

En esta última década, las películas de animación han alcanzado ya cotas de realismo tan altas que muchas veces es difícil discernir si lo que se muestra en pantalla es real o no. Un hito que de forma paralela también busca el sector de los videojuegos, obsesionado por el hiperrealismo en los modelados de personajes, en las físicas del agua, de los casquillos de las balas o de las hojas de los árboles.

Y en esa carrera de fondo ha llegado el particular Usain Bolt del sector, Insomniac Games, para demostrar que esa utopía está cada vez más cerca de dejar de serlo tras publicar este pasado viernes 11 de junio su último videojuego: Ratchet & Clank: Una dimensión aparte. La última entrega del lombax (un lince con forma humanoide) más famoso de los videojuegos, que cuenta en su haber con una decena de títulos lanzados en las dos últimas décadas, ha supuesto un antes y después en el panorama audiovisual y no exagero al afirmar que en muchos momentos de su aventura he sentido la impresión de estar protagonizando una película de Pixar. Literal.

Llega la nueva generación

Ratchet & Clank: Una dimensión aparte es el primer gran lanzamiento de Playstation para este 2021 para su nueva plataforma de videojuegos: Playstation 5. El título aprovecha hasta el último megahercio de potencia de la nueva videoconsola de nueva generación de Sony para mostrar el que quizás sea el videojuego más realista en su apartado gráfico del sector. Su nivel de detalle enfermizo nos lleva a poder discernir perfectamente el vello de los personajes o los reflejos de las luces en sus ojos. No en vano, es el primer título exclusivo de Playstation que hace uso intensivo de la tecnología de trazado de rayos que instauró hace un par de años en los ordenadores de sobremesa Nvidia con su gama RTX 20 en títulos como Control, Battlefield V o Metro Exodus.

Un realismo que se conjuga a su vez con un apartado artístico sobresaliente y que muestra en pantalla una gran variedad de mundos con diferentes biomas en los que las transiciones de las cinemáticas al juego en tiempo real son tan suaves y dinámicas que en más de una ocasión Ratchet me ha avisado con sus movimientos que llevaba un rato esperando a que le diese órdenes.

Pero un gran videojuego no puede apostar todo al apartado gráfico. Y los chicos de Insomniac Games lo saben. El juego entra por los ojos, por supuesto, pero también ofrece una experiencia jugable digna y exigible de un título Triple A de gran presupuesto de uno de los estudios más mimados y respetados de Playstation. Desde una perspectiva en tercera persona, Ratchet, Clank y el nuevo fichaje de la saga, la lombax Rivet, tendrán que superar multitud de retos en un juego que combina acción, con plataformas, con puzles y, sobre todo, mucha diversión. Porque no hay momento para el aburrimiento. Cada tramo del juego, que puede alargarse perfectamente para superarlo unas 15 horas, ofrece siempre un nuevo reto, un nuevo jefe de grandes dimensiones, una alocada carrera a lomos de un pterodáctilo o el teletransporte a otro de mundo en décimas de segundo para cambiar por completo la situación. No hay momento para la relajación en una montaña rusa de sensaciones que nos mantendrá pegados a la pantalla sin pestañear hasta que acabemos con las despóticas aspiraciones del Doctor Nefarious.

Un conjunto sólido

Y quizás sea su historia lo que menos brilla en un conjunto perfectamente armado que se muestra sólido en todo momento. En esta ocasión, los intrépidos exploradores espaciales volverán a enfrentarse al malvado robot que, de nuevo, intentará llevar a cabo sus maléficos planes causando un terrible caos dimensional con el objetivo de erigirse en emperador espacial y que obligará a nuestros protagonistas a tener que sortear numerosos peligros.

Es cierto, no estamos ante la trama argumental más elaborada, pero desde Insomniac Games tampoco buscaban un guion digno de Alfred Hitchcock y sí una apuesta decidida por la diversión desenfrenada a lo que ayuda mucho el amplio arsenal de armas disparatadas y extravagantes, marca de la casa, con las que contarán nuestros lombax y que junto a un satisfactorio gunplay hacen de cada enfrentamiento una divertida coreografía de tiros, saltos y esquivas que va in crescendo y que se conjugan con otros momentos más plataformeros y de exploración. Tampoco faltarán los minijuegos del adorable robot Clank para dosificar la acción y darnos un respiro para poner a prueba nuestra imaginación.

Hay que destacar que el título utiliza varias capacidades de PlayStation 5 como el SSD (para un juego más rápido sin pantallas de carga) y la retroalimentación háptica del controlador DualSense y sus gatillos adaptativos, que harán que cada arma se sienta única en las manos de los jugadores. Y se nota. Cada arma contará con disparos alternativos que, al igual que sucede con Returnal, otro título exclusivo de Playstation publicado hace unos meses y que analizamos en El Loot de Txeron, se liberarán tras apretar el gatillo con mayor presión.

También es reseñable el imponente apartado sonoro con un doblaje al castellano impecable y una banda sonora que conjuga a la perfección con la vertiginosidad de la acción. Todo ello aderezado con el humor y las buenas vibraciones que destilan los personajes que consiguen que empaticemos con ellos desde el primer momento creando un nuevo vínculo más allá del enamoramiento enfermizo que consigue su apartado gráfico y que es muy de agradecer.

Y concretamente en ese apartado, Insomniac Games ha apostado por tres modos diferentes de ejecutar el juego: uno en 4K nativo a 30fps con raytracing, otro a 4K variable con 60fps y, por último, otro a 4K con tasa de resolución también variable a 60 fps y trazado de rayos. Sinceramente, tras probar los tres, sin duda la mejor opción es este último ya que la penalización en la reducción de resolución se compensa claramente con la suavidad que solo las 60 imágenes por segundo consiguen aderezado todo ello con el uso (a veces magistral) del trazado de rayos.

Conclusión

¿Y qué sensación queda tras acabar el juego? Pues que Insomniac Games no ha inventado la rueda ya que Ratchet & Clank: Una dimensión aparte es un más y mejor si se compara con la última entrega que pudimos disfrutar hace unos años en PS4, pero en ese conservadurismo hay grandes y notorios avances en la jugabilidad con nuevos movimientos y mecánicas y, sobre todo, un salto apabullante en el apartado gráfico. Por ello, la conclusión es sencilla: si tenías dudas de comprar (o al menos intentarlo por la falta de stock) una PS5, la nueva aventura de Ratchet, Clank y Rivet es la excusa perfecta para hacerlo.

Su primer gran exclusivo, con el permiso del remake de Demons Souls y el sobresaliente Returnal, cumple con creces las expectativas que se habían generado hace un año cuando se reveló su existencia con un gameplay que ahora es real y podemos disfrutar todos en nuestros televisores. Muestra un mimo enfermizo por los detalles tanto en lo audiovisual como en lo narrativo con personajes que se hacen de querer y que nos harán disfrutar de una aventura espacial única e irrepetible. La nueva generación ya está aquí con un título con el que Playstation ha puesto el listón muy alto. Prepara palomitas y al lío.

Hemos podido analizar Ratchet & Clank: Una dimensión aparte gracias a una clave digital que nos ha enviado Playstation España.