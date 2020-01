El “mejor tomate” del mundo

“Posiblemente es el mejor tomate que se está produciendo en el mundo ahora mismo. No se había conseguido algo tan completo, contamos con una genética que la tenemos en exclusiva para producir este tomate, pero no es fácil conseguir este producto. Es fácil producir muchos kilos, pero no obtener el sabor. Queremos devolver a la sociedad aquello que ha ido demandando, el sabor del tomate. Durante un tiempo el comensal comía más por los ojos”, explicó el presidente de Casi, Miguel Vargas, en la presentación de las características del tomate Adora, que estuvo acompañada de una posterior degustación con algunas de las recetas elaboradas por el chef Tony García en su Espacio Gastronómico.

Verdita, a su vez integrada por tres empresas productoras líderes del sector hortícola, Biosabor, Casi y Unica, es la empresa encargada de la comercialización de Adora. Estas tres empresas, explicó Vargas, “representan un tercio de la superficie de la producción tomate de Almería. Casi es el primer productor de tomate de Europa, mientras Biosabor es el principal productor de tomate ecológico de España y Unica es el principal exportador hortícola de España”.

José Martínez Portero, presidente de Unica, no dejó pasar la oportunidad para hablar de la confianza que ofrece el producto: “La restauración hoy día tiene un producto con una garantía de calidad y el sabor asegurada y homogénea, gracias a Adora. Ya está bien de engañar al consumidor. Señores de la restauración tened en cuenta que con este proyecto está garantizado que el producto es el mismo el de hoy que el de mañana, y si no es así sería retirado del mercado”.

Francisco Belmonte, presidente de Biosabor, destacó la innovación tecnológica que forma parte del proceso del tomate Adora. “Gracias a una máquina de calibrado que mide uno a uno el dulzor de cada tomate se consigue un producto homogéneo. La diferencia de este tomate es que dentro de la mima planta podemos tener tomates con distintos sabores. Lo que hacemos es pasarlo por la máquina que mide uno a uno y le damos a cada consumidor la calidad que está dispuesto a pagar. No todos tienen el mismo precio. Con la genética se va mejorando día a día”.

Estos equipos electrónicos de última generación miden los grados Brix, a partir de 7 grados en el caso de Adora. La salinidad que le aporta la zona de Cabo de Gata-Níjar donde se cultiva, garantiza su sabor y su perfecto equilibrio entre azúcar y acidez. El tomate se cultiva en tierras naturales, seleccionando las zonas geográficas más idóneas para el cultivo.

Además de distintos restauradores de la provincia, se encontraba en el Espacio Gastronómico Tony García el nutricionista Aitor Sánchez, colaborador de la última edición de Operación Triunfo. El profesional de la alimentación se paró en denotar la “exigencia a la que se someten todos y cada uno de los tomates bajo la marca Adora, lo que hace que la garantía de sabor esté completamente cubierta” y aseguró que con este producto se cumple un objetivo: “Queremos que la gente quede satisfecha, no hay espacio para la incertidumbre, sabes que es un tomate que está muy bueno. Dentro de unos meses se oirá cada vez más hablar del tomate Adora y espero que desde Almería se empiece a valorar lo que se está produciendo aquí. Resulta llamativo que Almería no saque pecho sobre este productazo que es el Adora”.

El alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, valora positivamente el trabajo realizado por las empresas: “La agricultura es el principal sector de la provincia de Almería y de nuestra ciudad. Es presente y tiene que ser mucho futuro a través de los valores que representa Verdita: Innovación, ser valiente y unirse para saber comercializar y vender de una forma más efectiva”.

El chef Tony García fue encargado de elaborar una degustación con Adora y garantizó que “el tomate está muy bueno, que a mis clientes les ha gustado muchísimo, que tiene una textura y un sabor que si esto se mantiene puede ser que sea el tomate de ayer y el tomate de hoy”. Las distintas preparaciones han sido: ensalada líquida de tomate Adora con queso de Serón y aceite de albahaca, rodaja de tomate Adora con salazones, tartar de Adora con dátiles y bonito o esponja de tomate y helado y mermelada de tomate Adora. Los interesados pueden realizar sus pedidos a nivel provincial en el siguiente contacto: José Carlos Barrera: 653960687. Venta online ya disponible ya a través de la web www.verdita.es