Un transformista almeriense en la final del casting de Operación Triunfo.

Su timidez a veces le impide dar pasos que consigue superar gracias a su personaje Rubí Diamante. Ricardo Sebastián ha conseguido pasar las dos primeras fases del casting de Operación Triunfo con el número 4.910 y poniendo mucho sentimiento en sus interpretaciones.

En la primera fase, donde los concursantes consiguen la pegatina de aspirantes, consiguió convencer con Durmiendo sola de Vanesa Martín, At least de Etta James y A quién le importa de Alaska y Dinarama.

Rubí Diamante participó en el casting de Málaga y se presentó a los tres miembros del jurado en la segunda fase: “Soy Ricardo Sebastián y vengo con mi personaje. Me dedico al transformismo, a veces canto en directo y otras hago playback. También soy peluquero, que es mi profesión. Ricardo es muy inseguro, yo tengo una máscara con mi personaje, y cojo un poco de seguridad, aunque estoy temblando”. En el siguiente vídeo se puede ver entre los siguientes tiempos: 4:42:00 hasta 4:44:28.

El almeriense interpretó por este orden: His eyes is on the sparrow de Lauren Hill, Creo en mi de Natalia Jiménez y una versión acústica de Adoro.

Ya en la última fase, Rubí Diamante asegura que el trabajo del casting ha tenido varios componentes: “Ha sido muy divertido, pero a la vez agotador”.

El almeriense detalla que su característica más especial es que “tengo esa capacidad de transmitir cuando estoy cantando”. Además, el transformista explica que al programa puede aportar “diversidad y visibilidad”.Rubí Diamante enumera algunos de los concursantes de la historia de Operación Triunfo que son sus referentes: “Rosa, Soraya, David Bisbal, Lorena, Agoney, Nerea...”. Sobre los dos últimos ganadores opina que “Amaia es especial y Famous tiene una voz increíble”. El vídeo se puede ver entre los tiempos: 11:14 y 18:26.

Los meses en la academia son duros por el encierro pero el almeriense se siente preparado. “Me da mucho miedo por una parte, pero sí, estoy deseando”. Y para la repercusión destaca que “nunca se está preparado para eso”.

Rubí Diamante no se enmarca en ningún estilo musical en concreto porque “me gusta todo”. Desde hace cuatro años se sube en un escenario, pero “no me suelo mover mucho fuera de Almería”.

Hace cuatro años comenzó en el mundo del transformismo “por un concurso de un pub”, y lo que más le atrae de este mundo es “la conexión que tengo con la gente”.