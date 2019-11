Un viaje en tren impredecible, sombrío y de terror psicológico

Los viajes pueden ser impredecibles, fascinantes o soporíferos. Cualquier cosa puede suceder y Aritz Moreno ha querido mostrar las Ventajas de viajar en tren en su primera película. El director junto al escritor del libro, Antonio Orejudo, presentaron la candidatura a ganar el certamen Ópera Prima.

El reparto está compuesto por Luis Tosar, Pilar Castro, Ernesto Alterio, Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Macarena García, Javier Godino, Stéphanie Magnin, Gilbert Melki y Javier Botet.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, señaló que el director de la película ya ganó un reconocimiento hace 15 años con uno de sus cortometrajes e hizo un balance de estos primeros días de FICAL 2019: “Estamos muy contentos con el público, está llenando el Cervantes y tuvimos mucho éxito con las películas que se proyectaron. Hay muchas ofertas para que todos los almerienses puedan disfrutar del séptimo arte. Por otra parte, las ventajas de viajar en tren desde Almería son bastante pocas”.

David Carrón, director del Festival de Cine de Almería, ensalzó este largometraje:“No solamente es una de las óperas primas del año, sino una de as sorpresas del cine español. Ha debutado con algo que no tiene apariencia de Ópera Prima y ha conseguido adaptar algo con una estructura tan compleja”.

Antonio Orejudo recordó los primeros contactos con el director: “Aritz y la productora aparecieron en mi vida. No daba un duro por ellos. No eran los primeros que querían adaptar la novela. No le di importancia. Conforme iban pasando los años, el proyecto iba consolidándose. En septiembre vi el resultado final y no me sentí traicionado. Cercena la imaginación de la novela”.

Por su parte, el director rememoró los inicios de Ventajas para viajar en tren: “Cuando montamos la productora Señor y Señora, estábamos en búsqueda de un proyecto. Empezó todo hace casi 6 años. Me pasaron la novela, la leí, me voló la cabeza y sí que vi la película”.

Sobre el elenco que forma parte de la película, el director se preguntó cómo cuenta con tan buenos actores: “Todavía me lo estoy preguntando. Javier Gullón hizo un trabajo ejemplar adaptando la novela. Es un guion que no se ve a menudo y que no reciben a menudo. He recibido un nivel de confianza que yo no me explico. A Luis Tosar lo conocíamos del corto y fue el primero en aceptar”.

Por otra parte, en la película sorprende el papel de Quim Gutiérrez, que está muy alejado de su perfil. “Desde el principio la apuesta de la película era hacer algo que no estaba visto antes, incluso a nivel de caracterización. A Tosar la peluca le cubre las cejas. Si un actor lo más peculiar que tiene son los ojos azules, se los ponemos negros. Quim se puso en contacto con nosotros, se propuso para ese papel. Los fan del actor se van a llevar una sorpresa. Nuestra idea era incomodar y agitar. A la gente que quiere ver a Quim Gutiérrez se va a llevar un shock”, expresó el director.

El autor de la historia explicó que le ha pasado “una cosa muy extraña” porque según apuntó “es como un falso recuerdo, es algo que escribí hace 20 años. Cuando lo escribí me lo imaginaba así, con esa imagen turbia y con esa decoración”.

Orejudo aseguró que la historia de este libro se creó “recién llegado a Almería. No recuerdo que yo quisiera molestar. Cuando escribo no me corto nada. No vivíamos oprimidos por la corrección política. Es una novela social con asuntos como la violencia de género que no era un tema literario, la inmigración y las reflexiones sobre la verdad y la mentira. En un libro el que pone el grado extremo es el lector. Una película se encarga de mostrar. Cuenta el poder del relato”.

Sobre las ventajas de viajar en tren, el escritor asegura que desde Almería “mi experiencia es tan amarga como la del resto. Seguimos teniendo el tren que yo conocí”. Sobre las referencias de la película, el director aseguró que “manejábamos muchísimas. La principal era El Club de la Lucha, con la que tiene muchas conexiones”.

La manufactura del largometraje es impecable. “No tuve la sensación de que era inadaptable, pero con el guion sí que pensé que era improducible. Se realizaron los cambios inevitables a la hora de adaptar. Por ejemplo, la historia del perro forma parte de la carpeta, pero lo integramos como background de la protagonista. Ha funcionado. La película parece más cara de lo que es. A nivel de arte lo que hizo Mikel Serrano es un milagro . Tuvo poquísimo tiempo, trabaja muy bien con pocos recursos. Tuvimos que bajar a siete semanas el rodaje. Estoy contento con el resultado y el trabajo de todos ellos”, dijo Moreno.

Para el cineasta lo más complejo de todo el proceso de grabación “fue la conversación en el interior del tren. Ese día lo pasé muy mal. Por otra parte, el día de rodaje en el que está Pilar Castro en el jardín casi todo el día entero empapada fue uno de los más duros para la actriz”.