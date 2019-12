Atakama RZ, más rendimiento y calibre para el tomate pera de Rijk Zwaan

Son ya casi tres décadas de presencia en Almería y así una experiencia más que contrastada en una trayectoria profesional llena de éxitos.

Rijk Zwaan, multinacional holandesa que se dedica a la obtención y venta de semillas, es un referente en cultivos intensivos a nivel mundial. Desde su centro de investigación en La Cañada, con oficinas, laboratorios de biología molecular y de patología y un centro de mejora en El Ejido; la firma trabaja para obtener las mejores mejores plantas y que favorezcan los mejores cultivos para el campo almeriense.Y como ya tienen acostumbrados a los agricultores de la provincia, la firma lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto en esta campaña con importantes novedades. Precisamente estos días están presentando a través de diferentes jornadas en campo una variedad de tomate que ha llegado para quedarse y su irrupción ha sido conquistando. Lanzado esta misma campaña, Atakama RZ, cumple con todo lo que el agricultor desea: consistencia, buen tamaño acorde a las exigencias del mercado y algo mayor al de su competencia directa, gran sabor y rendimiento.

Los pasados martes y miércoles, Rijk Zwaan mostró a pie de finca las características y propiedades de Atakama RZ, que está llamado a hacerse un hueco de excepción en los tomates pera. Manuel García Camacho es un agricultor nijareño que abrió las puertas de su invernadero durante dos días a la multinacional holandesa para mostrar su experiencia con este tomate y que otros puedan ver ‘in situ’ su rendimiento. En concreto a Manuel Hernández, responsable del cultivo de tomate de Rijk Zwaan Ibérica; y María del Mar Gimeno, delegada comercial en el Levante almeriense, quienes fueron los encargados de dar todos los detalles acerca de Atakama RZ, que tras tres años de screening esta campaña ya está a nivel comercial y en el que García Camacho ha confiado plenamente para sus 16.000 metros cuadrados de terreno divididos en dos invernaderos.

“Está puesto desde el 7 de agosto y pese a el calor que ha hecho cuaja de manera espectacular. Además, no padece la mancha de ‘peseta’. Y solo en esta finca como se puede comprobar, sino que en todos los sitios en los que se ha cultivado. Ni rastro”, explica Gimeno, quien segura además que se solapan unos ramos con otros de largos, con muchas piezas, y cuenta con un gran rendimiento. Por otro lado, tiene un manejo agronómico muy cómodo para el productor, algo que corrobora el propietario de la explotación. “Yo todos los años hago pruebas con Rijk Zwaan y Atakama RZ me llamó la atención desde el primer momento. Por ejemplo, con respecto a otros, he visto que era más productivo, con mayor calibre y con la misma o más calidad tiene una gran resistencia a virosis. De hecho, no he padecido ninguna”. Finalmente, “ha sido la calidad, pero sobre todo la productividad, lo que fue decisivo para que me lanzara con todo a Atakama”.

Juan Miguel Amezcua es otro agricultor experimentado de tomate en la zona de Níjar que sembró Atakama RZ en torno al 23-24 de agosto en su finca de 20.000 metros cuadrados, una variedad de la que está muy satisfecho y con la que espera obtener excelentes resultados. “Tiene un rojo muy bueno y gran consistencia. Para mí los ramos que echa son muy buenos, con entrenudos cortos. Por el desarrollo que lleva hasta el momento pienso que va a ir muy bien, más aún estando en el campo de Níjar que es donde de verdad hay que ver los tomates”.

Amezcua invita a todos los productores de la zona a que no duden en pasar por su finca para comprobar el desarrollo de Atakama RZ si quieren un tomate pera que sea una apuesta segura.

En términos generales, de Atakama RZ destaca que presenta una gran adaptación a ciclos largos, mantiene el calibre y forma en invierno y también cuajando con bastante calor, haciendo frente así a los periodos más complicados del año ; y una importante calidad de fruta: piel, color y vida comercial, sabor.