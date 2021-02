Rijk Zwaan no ceja en su empeño de aportar soluciones a los agricultores para satisfacer la demanda de clientes y consumidores, con nuevas variedades más resistentes y de sabor. Esta semana, el Centro de Ensayos y Demostraciones (CED) de la compañía en El Ejido acogía las Jornadas de Solanáceas de Invierno en las que tomate, berenjena y pimiento fueron los protagonistas.

En tomate destacan cuatro variedades en esta presentación. Por un lado, Atakama, el que, según cuenta Manuel Hernández, responsable de tomate en Rijk Zwaan, es su segundo año de introducción comercial. Se trata de un tomate pera suelto de exportación, que mantiene su forma y calibre mediano durante todo el año con mucha calidad de fruto, en cuanto a color, la piel y el sabor y su vida comercial. Por otro lado, siendo un tipo para ciclo largo, permite hacer trasplantes tempranos en la zona de Níjar. Asimismo, esta variedad soporta condiciones climatológicas estresantes como las vividas este año con bajas temperaturas.

Realsol consiste en un rama de calibre grande, G. En cuanto a la planta es vigorosa pero equilibrada al mismo tiempo, sobre el fruto, además de su calibre, destaca su color rojo muy intenso y la característica de no tener tendencia al rajado, con buena firmeza. “Se trata de una variedad precoz, entrando rápido en producción”, explica Hernández, quien traslada que uno de los aspectos que resaltan los agricultores de este tomate es que sobre el gasto en mano de obra es inferior respecto a otras variedades, “hay plantas que echan muchos tallos que hay que quitar o plantas muy vegetativas que conllevan un deshoje, pero ésta no”. Esta característica es importante dado que en la provincia almeriense la superficie de tomate está cayendo; son varios y diversos los motivos, pero uno de ellos es el coste de mano de obra. Esto lleva a muchos agricultores a inclinarse por otros cultivos o por especialidades de tomate ya sean de calibre grande, asurcados de diferentes colores o de cherry, si bien a pesar de caer el tomate convencional continúa siendo de los más representativos, ya que parte de niveles de producción y comercialización más elevados.

Rychka es un suelto larga vida, de un calibre entre G y GG, siendo el mayor porcentaje del último. De acuerdo a las palabras de Hernández, de él también destaca su color rojo. Se trata de un tomate muy enfocado a la subasta por su vistosidad y tiene un excelente comportamiento poscosecha por su larga vida comercial.

Emperador es el portainjerto recomendado para estas variedades, ya que aporta un vigor a la planta a la vez que equilibrio; en las condiciones de invierno la planta sigue creciendo y floreciendo a buen ritmo manteniendo bien el calibre del fruto.

En otro invernadero del CED, con unas condiciones específicas como calefacción o adecuado al cultivo hidropónico, Rijk Zwaan luce en estas jornadas Deliquia, un cherry rama premium, que destaca por su sabor y calidad durante todo el año. El fruto tiene unas dimensiones de entre 20 y 25 milímetros, es decir, un calibre pequeño, con muy buen color, “su principal característica es su buen sabor, todo el año se mantiene entre los 9 y 11 grados brix y no tiene tendencia al rajado”. Esta cualidad agronómica es importante ya que los productos cuando contienen muchos grados brix tienden a rajarse; además combina el dulzor con un punto de acidez que hace un buen balance. La principal recomendación que hace Rijk Zwaan sobre Deliquia, como traslada Hernández, es que debe cultivarse con apoyo de calefacción para mantener una calidad estable durante toda la temporada. Este tipo de tomates va destinado principalmente a exportación y, en esta línea, esta referencia tiene una vida comercial suficiente para producirse en el sur de Europa y venderse en el centro del continente.

Kesia, la primera CleanLeaf que dice adiós a los ‘pelos’ y da la bienvenida a los enemigos naturales

En berenjena, es la primera CleanLeaf la gran protagonista de las jornadas de Rijk Zwaan. Kesia, para trasplante en agosto, inaugura una nueva generación de variedades de berenjena sin apenas vellosidades, que favorecen el cultivo con insectos auxiliares, sin residuos de productos químicos y de una manera más eficiente y sostenible.

Con el sabor una berenjena negra, la empresa ha conseguido desarrollar un cultivo que gana en aspecto y en manejo agronómico. Rijk Zwaan ha logrado eliminar las vellosidades de la planta haciendo más vistoso el cáliz, favoreciendo además la implantación de los con insectos auxiliares, por lo que resulta una variedad idónea para que la lucha integrada se termine de extender en la berenjena. Con ello, resulta complicado ver mosca blanca o trips en la planta de Kesia. Con el manejo integrado de plagas a los consumidores les llega un producto con menos tratamientos, de aspecto muy atractivo, que mejora la experiencia de compra.

Otro de los aspectos en que esta nueva variedad es pionera es que deja de desprender, al no tenerlo, ese polvillo que provoca ciertas dificultades en forma de alergia a los productores. “Estos nuevos materiales, al no tenerlo, hacen que el trabajador no se vea afectado incluso sin el uso de mascarillas”.

Centrándose en el fruto, este es negro y brillante. Mantiene el color de la berenjena tradicional, pero además presenta un cáliz verde intenso que también la distingue del resto, ofreciendo así una mejor clasificación para su venta en el mercado. Muestra una excelente conservación tras la recolección, algo a destacar de cara a su comercialización.