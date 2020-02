Atakama RZ, el nuevo tomate pera de Rijk Zwaan que lo tiene todo

La casa de semillas holandesa Rijk Zwaan, con más de 30 años de implantación en la provincia de Almería a través de su filial Ibérica, continúa ofreciendo soluciones integrales para el sector agroalimentario.

Cada campaña avanza en nuevas variedades que se adaptan a los nuevos tiempos y mejoran rendimientos para el agricultor. En este caso, la multinacional de la industria auxiliar llevó ayer acabo una nueva jornada para mostrar la gran capacidad que presenta su nueva variedad de tomate pera, lanzado esta misma campaña, como es Atakama RZ, que cumple con todo lo que el agricultor desea: consistencia, buen tamaño acorde a las exigencias del mercado y algo mayor a su competencia directa, gran sabor y rendimiento.

Antes de ésta, el pasado mes de noviembre, la firma llevó a cabo otra muestra en campo de la variedad, pero quedaba por mostrar cual sería el comportamiento del cultivo una vez dejadas atrás las semanas de mayor frío. Y el resultado es excepcional, ya que los participantes comprobaron como este tomate está llamado a hacerse un lugar de excepción en el mercado, puesto que tiene todo lo que cualquier agricultor de tomate busca.

María del Mar Gimeno, delegada comercial de Almería-Levante, fue una vez más la encargada de explicar en la finca nijareña del productor Manuel Hernández las características de este producto. Y es que el propio Camacho ha confiado plenamente para sus 16.000 metros cuadrados de terreno divididos en dos invernaderos. Y a la vista están los excelentes resultados.

Trasplantó el 7 de agosto, y pese al calor que hizo en aquella fecha, el cultivo cuajó de manera espectacular. Además, no padece la llamada mancha de ‘peseta’. Y no solo en la finca ayer mostrada, sino que se puede comprobar en todos los sitios en los que se ha cultivado, ni rastro.

Por otro lado, goza de un manejo agronómico muy cómodo, tal y como manifiesta el propio agricultor que se ha decantado por este producto. “Yo todos los años hago pruebas con Rijk Zwaan y Atakama me llamó la atención desde el primer momento. Por ejemplo, con respecto a otros, he visto que era más productivo, más calibre y con la misma o más calidad tiene una gran resistencia a virosis. De hecho, no he padecido ninguna”, explica Camacho.