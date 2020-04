Las contrataciones en el agro caen después de estar en alza desde 2012

A pesar de que la actividad agrícola sigue su labor durante el estado de alarma al considerarse esencial, la COVID19 también ha llegado al mercado de trabajo en el campo, ya que hay sectores dentro de la misma en que las consecuencias de la enfermedad han tenido un gran impacto negativo, como el de la flor ornamental o el ganadero, por lo que no se ha precisado mano de obra para llevar a cabo algunas tareas. Este primer trimestre del año, en cuyo balance se encuentra el mes en el que se decretaba el estado de alarma, es el primero desde 2012 que cierra con una baja en la contratación respecto al mismo periodo del año anterior. Según los datos publicados esta semana por el Observatorio Argos, de enero a marzo en la provincia almeriense se han registrado 24.140 contratos en el sector agrícola, esto es un 2,8% menos que en igual periodo de 2019, una bajada de 702 contratos en números absolutos; en el comienzo de 2012 el descenso fue sólo de 34 contratos, si bien los acuerdos laborales no llegaban ni a la mitad de este año sumando 10.823. Del total de contratos realizados en el primer trimestre de este ejercicio, el 72,10% se formalizaron con personas extranjeras; por otro lado, el 95,5% de las contrataciones en el sector fueron temporales y se contabilizaron no obstante 1.039 contratos indefinidos.

Pulpí lidera los contratos con 6.122 y registra un aumento del 39,5% sobre los tres primeros meses del pasado ejercicio

La ocupación en que más bajan los acuerdos laborales es la correspondiente peones de la acuicultura, donde lo hacen un 50%, le sigue la referente a trabajadores cualificados en actividades agrícolas, salvo en invernaderos, viveros y jardines con una caída del 48,7%, mientras que los que se encuentran en esos lugares también descienden en un 17,5%. Por último también baja la ocupación de peones agrícolas excepto los de invernaderos, viveros y jardines, que lo hace en un 27,18%. Por municipios con más contratos, Pulpí encabeza la lista con 6.122 y un auge del 39,49%; le siguen El Ejido, Níjar, Cuevas del Almanzora y Almería, pero en todos ellos la contratación baja en el primer trimestre.

En cuanto a la demanda de empleo, el número medio de demandantes en el sector en estos tres primeros meses del año asciende a 13.702 personas con un descenso del 0,35%. De estos demandantes, 6.527 se encontraban en situación de paro.

Por otro lado, el número medio de los Trabajadores Especiales Agrarios Subsidiados en el trimestre es de 1.753, lo que supone una representatividad de este colectivo en la demanda de empleo del 2,14% . Por otro lado, en términos medios, había en este trimestre 55.556 afiliados en alta en el Régimen General Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social; estos suponen el 18,61% del total de las afiliaciones en la provincia.Sobre los municipios con más demanda de empleo en el sector agrario, encabeza el ranking El Ejido con una media de 2.596 demandantes, que ha caído en un 7%; a éste le sigue la capital almeriense con 1.757 personas que esperan un puesto de trabajo en este sector, si bien bajan un 0,26% respecto a los tres primeros meses de 2019.