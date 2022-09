La Geoda de Pulpí 'corrige' a la Wikipedia

La Wikipedia es actualmente algo así como lo que fue la Enciclopedia Larousse en el siglo XX o Encarta a principios del siglo XXI: una fuente de información para millones de personas. Sin embargo, esta web contiene informaciones que muchas veces no están actualizadas o que directamente son erróneas —cabe recordar que la elaboran colaboradores de forma altruista—.

Una de las entradas que contenía información errónea hasta hace unos días es la dedicada a la Geoda Gigante de Pulpí. "Debido a que algunos medios de comunicación están tomando como fuente de información algunas páginas web (Wikipedia, etc...) que tienen datos erróneos o no actualizados sobre la formación y edad de la Geoda de Pulpí, queremos aclarar algunos conceptos para que se tome esta información como fuente oficial y actualizada y no se genere confusión por otras fuentes que, repetimos, contienen información errónea, desactualizada y/o carecen de un mínimo de rigor científico en la mayoría de los casos", han escrito en el perfil oficial de Facebook.

Por ello, desde el perfil oficial de este monumento natural han tenido que aclarar algunos datos sobre su formación y que ya han sido incluidos en Wikipedia en una actualización del pasado 4 de septiembre.

¿Una geoda con 6 millones de años?

Uno de los errores más habituales en informaciones sobre la Geoda Gigante de Pulpí es cuándo se formó. "Se debe tener en cuenta que los cristales de yeso de la Mina Rica nada tienen que ver con otros yesos como las rocas evaporíticas del Karst en yeso de Sorbas (Messiniense, 6 millones de años) con los que frecuentemente se suelen confundir genéticamente", aclaran.

Por lo tanto, estos cristales de yeso no tienen 6 millones de años, ni mucho menos. La "edad" real de la Geoda Gigante es 165.000 años, lo que sitúa el crecimiento de la Geoda en periodo Cuaternario (Pleistoceno), según una datación reciente de la Universidad de Almería.

La génesis de la geoda responde a un proceso en dos etapas:

Una primera etapa de formación del hueco mediante un proceso kárstico (acción de disolución del agua subterránea y de infiltración sobre la roca carbonatada). Este hueco es el que quedó tapizado de cristales durante una segunda etapa de cristalización durante la cual se produjo el crecimiento de los grandes cristales de yeso en su interior.