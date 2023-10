Mar Villalobos: "Dar voz al agricultor de Almería me hace sentir afortunada”

–Vuelve a casa a participar en un foro donde se dan la mano agricultura y gastronomía.

–Almería se merece tener un encuentro como éste con cocineros, productores y agricultores. El mayor potencial de nuestra tierra es la agricultura y hacer un evento como éste, dándole importancia a la gastronomía verde, creo que es fundamental. Estoy encantada de formar parte del programa, todo lo que sea hablar de mi tierra es una gran alegría.

–A nivel nacional, pocas voces más autorizadas que la suya para hablar de nuestro campo.

–Tengo la suerte de trabajar en un programa que trata de la temática del sector económico más importante de mi tierra, la agricultura. Poder darle voz a los agricultores de mi zona, contar cómo cada día avanzan, cómo los invernaderos solares invierten en tecnología, en sosteniblidad, en hacer un producto de calidad..., me considero una afortunada.

–Al final, comunicadores como Mar son fundamentales porque el producto hortícola almeriense se valora más fuera de nuestras fronteras que en casa.

–Cuando voy a grabar con 'Aquí La Tierra' a alguna empresa almeriense y les pregunto de a dónde van sus productos, me sorprendo de la capacidad de exportación que tenemos. Allí [está en Madrid] se produce pensando en el cliente europeo, como las sandías, por ejemplo, que son más pequeñas porque en Europa gustan así. Una anécdota: estaba en Cerdeña de vacaciones y me gusta fijarme en las etiquetas de las hortalizas para ver la trazabilidad. Vi unos tomates de la empresa Caparrós y les ponían origen Italia en una pizarra. Me salió un “¿cómo?”, que se escuchó en toda la tienda. Me fui al tendero y le dije que estaba mal, él me respondió que no pasaba nada. ¡Claro que pasaba! Le dije que era una periodista almeriense y que no podían apoderarse de esos tomates. Me estuve por allí hasta que lo borró y leí en la pizarra Almería”.

"El consumidor quiere tener tomates, calabacines, alcachofas... todo el año y eso sólo lo da Almería”

–Mar visita en su día a día diferentes campos y cultivos españoles, y puede observar perfectamente el nivel de innovación al que ha llegado Almería.

–El resto de cultivos que grabo por España no tienen los sistemas que hay en Almería. Además, siempre pongo en valor que el consumidor quiere tener todo el año berenjenas, tomates, calabacines... todo el año y eso sólo puede darlo nuestro tierra, el resto es sólo por temporadas. Por España, yo grabo temporalidad: ahora es la época del aceite, pues grabaría recogida de aceituna: cuando es la del vino, la vendimia; cuando es la época de la alcachofa, a Tudela o Alicante... En Almería podemos producir durante todo el año gracias a esa casa que le hemos construido a esos bosques de plantas que hay debajo del plástico, que los hemos protegido, que los cuidamos y mimamos.

–Además de todo, un producto de calidad como va a quedar de manifiesto en los ‘showcooking’ que se hagan en este congreso.

–Ya tenemos un buen producto, tenemos buena gastronomía, grandes restaurantes, pero es que si además invitamos a cocineros de la talla de los que vienen, el éxito está asegurado. Es muy importante que el cocinero cuide el producto que da de comer a la gente, que se compre producto de cercanía, kilómetro 0. Esto va a ser bestial.

Estoy encantada de que Jacob venga, cuando nos propusieron hablar en ‘Vestial’ nos pareció un planazo”

–Y a éste Vestial se unen Mar Villalobos y Jacob Petrus.

–Estoy encantada de que venga a mi tierra, nunca hemos coincidido en mi tierra. Yo voy mucho a Almería, pero llevarme a mi compañero a mi tierra, me parece un planazo. Nunca nos han llamado a los dos a un evento, me parece el ideal para que vayamos ambos.

–Finalmente, a Mar se le conoce en toda España por ‘Aquí la Tierra’, y en Almería la conocemos por ser una de las caras más representativas de Berja y embajadora del tomate rosa Maravilla de Caparrós.

–Fue una oportunidad tan bonita como una empresa familiar como Caparrós, que cuida tanto a su personal, que ha sido un regalo de la vida. Soy fan del tomate, poder ponerle la cara a este Maravilla es para mí algo muy importante. Estoy encantada de representar una fruta [el tomate se considera fruta] y poner mi imagen para uno de los productos estrella de Caparrós.