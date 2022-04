The Sun se lía: un reportaje de la playa de Vera, pero con fotos de Cabo de Gata

Las playas de Almería enamoran a todo el mundo. Es habitual encontrarlas en los rankings de los mejores paisajes de costa en medios de comunicación internacionales. Sin embargo, distinguir unas playas de otras a veces no es tarea sencilla para quienes escriben a miles de kilómetros de distancia.

Recientemente el diario británico The Sun ha publicado un reportaje en su página web sobre la playa nudista de Vera, que califican como la más grande del mundo con "2 km de playa permiten a los turistas ir completamente desnudos". No obstante esas no son las dimensiones reales, pues 2 kms es lo que mide todo El Playazo de Vera, pero no es en su totalidad una zona nudista.

Pero el error más evidente del artículo es la elección de las fotografías. The Sun se lía y elige fotos del Parque Natural de Cabo de Gata. La espectacular playa de Vera es muy reconocible por su aspecto urbano y por tener un amplio arenal de unos 50 metros (salvo en las zonas más afectadas por los temporales). Sin embargo, el tabloide inglés elige para su reportaje una foto de San José, pueblo de Níjar ubicado en pleno Parque Natural de Cabo de Gata, y otra de la cala del Carbón, recóndito lugar de difícil acceso y totalmente aislada de cualquier núcleo urbano (de hecho la población más cercana es la de San José que está a casi 6 kilómetros de distancia).

Por lo demás, la reportera Kara Godfrey explica en su reportaje que Vera es un destino nudista desde hace más de 40 años y que cuenta con numerosos establecimientos para naturistas, incluyendo el que fue el primer hotel de este tipo en España: Vera Playa Club. "Los huéspedes deben ir desnudos en el área de la piscina a todas horas", reseña The Sun.

El medio británico informa a sus lectores sobre este rincón de Almería en el que el nudismo se vive con total naturalidad, contando incluso con supermercados y tiendas para personas nudistas. También es habitual encontrar a gente sin ropa paseando por la calle o haciendo deporte.

Destaca que en el año 2013 esta playa fue escenario de un récord Guinness del mayor baño nudista del mundo con 729 bañistas sin ropa.

Y aunque eso se le haya escapado a The Sun, cabe destacar también que la zona naturista de Vera es cada vez más habitual como destino turístico para el segmento LGTBIQ. En la avenida Ciudad de Barcelona (junto al hotel nudista) hay un par de pubs y discotecas de ambiente muy populares en verano, así como un local de intercambio de parejas.