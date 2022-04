La línea Almería-Granada seguirá siendo el punto más negro del Corredor Mediterráneo

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha valorado de forma negativa el proyecto que están ultimando el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana (Mitma) y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la integración del trazado con Granada en el Corredor Mediterráneo al considerar que será el punto más negro de este eje prioritario con Europa. A la espera de la presentación del estudio funcional -aún inacabado-, que tendrá lugar el próximo 22 de abril en la Subdelegación del Gobierno, la plataforma almeriense considera que la actuación prevista es un "parche" que apenas reducirá los tiempos de viaje porque aún pasando del ancho ibérico al estándar se mantienen velocidades inferiores a los 65 kilómetros por hora en la más de la mitad de una vía de 181 kilómetros entre Granada y Almería.

El coordinador de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, entiende que pese a la cuantiosa inversión de 615 millones de euros no se solventa los principales problemas que presenta esta línea muy deteriorada después de más de 125 años de existencia. "Seguirán las pendientes cercanas a las 30 milésimas que limitan la velocidad, con esta solución low cost no se le puede dar más competitividad a la línea ferroviaria con Granada. Si en coche llegas en hora y media no vas a elegir el tren si no tiene tiempos de viaje y precios atractivos", argumenta. En este sentido, desde este colectivo han reivindicado la necesidad de construir un nuevo trazado que realmente mejore la conexión actual como el que se planteó hace más de una década y duerme el sueño de los justos. "Ese era un proyecto de primera división y luego llegaron las rebajas con el PP que presentó una actuación de 365,5 millones y ahora tenemos uno por el doble que sigue siendo insuficiente", añade José Carlos Tejada.

La Mesa del Ferrocarril lamenta el agravio comparativo que supone que se hayan licitado tramos del AVE en los últimos años por todo el país -recientemente en Murcia- en doble vía y esta provincia tenga un proyecto con el Levante con la mitad del trazado en vía única y ahora otro con Granada que mantiene la línea actual con tiempos muy alejados a los de la Alta Velocidad. "El resultado de lo que plantea Mitma y Adif deja mucho que desear y así se lo vamos a trasladar en la reunión del día 22. Ya va siendo hora de que la clase política de Almería eleve el tono porque son demasiados incumplimientos, agravios y años perdidos". Recuerdan que el Puerto de la capital es el único de todo el Corredor sin proyecto para la conexión ferroviaria y que esta actuación, además, ni siquiera tiene fechas porque las obras no comenzarán hasta que hayan finalizado el tramo de Alta Velocidad con Murcia en el horizonte de 2026, por lo que desde la Mesa entienden que la adaptación de la línea a Granada no será una realidad como mínimo hasta 2030.

Es más, consideran una actitud lamentable por parte del Gobierno que ha presentado el estudio funcional en Granada y hasta un mes después no lo hará en Almería. "Llevamos tres años intentando reunirnos con los responsables de Adif y Mitma y no nos reciben, no es comprensible este maltrato permanente a la provincia y sus agentes sociales". Desde la Mesa pretenden crear un frente común con la sociedad almeriense y también los colectivos en defensa del ferrocarril de Granada y Jaén para frenar el proyecto en curso y conseguir más inversiones que permitan una mejor conexión de estas tres provincias de Andalucía oriental.