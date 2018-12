La huerta de Europa recoge el testigo del Manjar de Reyes

A poco más de un mes del relevo en el marco de Fitur de la Capital Española de la Gastronomía, los alcaldes de León y Almería han vuelto a compartir reflexiones e iniciativas sobre la importancia de esta marca para la proyección turística de las ciudades y sus productos. Pese a la distancia de casi 900 kilómetros han sido tres los encuentros mantenidos por el primer edil almeriense, Ramón Fernández-Pacheco, con Antonio Silván, su homólogo leonés, los dos primeros en los meses de abril y mayo en León y Almería y esta semana el último de nuevo en la tierra hidalga, atravesada por la Ruta de la Plata y el Camino de Santiago, en la recta final de su reinado y coincidiendo con los premios de la Capital Española de la Gastronomía.

Se ha forjado una alianza culinaria de ida y vuelta, una "pinza" ironizaban desde la propia organización, que ya es un ejemplo sobre cómo debería ser la colaboración entre las ciudades que han ostentado este galardón. La huerta de Europa recogerá el próximo 24 de enero en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en el Ifema el testigo del Manjar de Reyes. Y lo hará, según ha reiterado Fernández-Pacheco, exprimiendo al máximo todas las lecciones y aprendizajes de lo que ha venido desarrollando durante el último año la actual Capital de la Gastronomía que ha tenido un programa con más de 400 actividades.

"No será fácil estar a la altura de León, os habéis convertido en un espejo en el que mirarnos y no tengo ningún inconveniente en admitir que hemos copiado aquí muchas cosas", aseguró el primer edil almeriense en el transcurso de una mesa redonda organizada este lunes por La Nueva Crónica con la colaboración de Diario de Almería. "En Antonio Silván y su equipo siempre he encontrado el mejor de los aliados para nuestra candidatura", subraya el alcalde después de reiterar su felicitación porque "habéis sabido aprovechar muy bien el altavoz de la Capital de la Gastronomía y el eco de la programación han llegado a todos los rincones del país".

Entre las ideas prestadas para Almería 2019 figuran la apertura de una sede física para la marca, la de León en Casa de Carnicerías y la de Almería se inaugurará el 11 de enero en el Paseo, diseñar un calendario de actividades con el que ensalzar cada mes una serie de productos y recetas y también la entrega de unos premios a las entidades y personas que más se implican con el proyecto.

En este sentido, Fernández-Pacheco ha querido aprovechar el foro leonés para agradecer su apuesta por la candidatura a Diario de Almería y por todo lo que desde un primer momento ha venido haciendo por este "proyecto de ciudad". Otra de las claves del éxito leonés, la de la unidad de acción, también se ha convertido en un eje para Almería 2019. "Hemos logrado ilusionar a la ciudadanía, no podía imaginar la repercusión que ha tenido, los almerienses han recogido nuestro guante y las instituciones se han volcado sin fisuras superando las diferencias políticas”, añade.

El sector privado también respondió superando las expectativas y han sido más de 500 las empresas que se han adherido en una primera fase que tendrá continuidad en los próximos meses. “Es el reto colectivo más importante al que se enfrenta la ciudad desde los Juegos de 2005”.

El alcalde de León, enamorado confeso de Almería, hizo balance de lo que ha significado este año para su ciudad con un enunciado simple y directo: “Ha merecido la pena todo lo que se ha fraguado en torno a la Capital Española de la Gastronomía”. Antonio Silván destaca que 2018 sólo ha sido una meta volante y “esto no ha hecho nada más que empezar”. De ahí la creación en un primer momento de la marca León, Manjar de Reyes para darle continuidad al reinado culinario y seguir aprovechando la unidad de acción que les hace más competitivos en la proyección turística.

En las comunicaciones ferroviarias de Madrid con el norte de España, León ha conseguido el récord este año con 520.000 pasajeros, según explicó durante la entrega de los premios de la Capitalidad 2018 Alfonso Rodríguez, gerente de servicios comerciales Norte de Renfe. Y han sido 1.400.000 visitantes, añadió el director general de Turismo, Javier Ramírez, quién habló de “un antes y un después” para León en el ejercicio que llega a su fin.

El alcalde leonés argumentó que querían ser la mejor Capital Española de la Gastronomía y "lo hemos conseguido" y se ponen a disposición del proyecto almeriense para que continúe con la dinámica de crecimiento y pueda "mejorar lo que nosotros hemos ofrecido". Y, además, Antonio Silván se comprometió a volver el año que viene a la huerta de Europa para ser partícipe del éxito de Almería 2019.