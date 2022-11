Un empujón económico extiende ‘el marrón’ a toda Almería con 500 contenedores

“Es necesario que en casa se separen los residuos orgánicos y emplear una bolsa compostable, porque, si no, no se puede tratar el residuo para hacer compost”, incide Cobos, quien detalla que la campaña de difusión será similar a la llevada a cabo el pasado año en los barrios de La Goleta, Nueva Almería y Cortijo Grande, donde fue instalado el primer centenar de contenedores marrones. “Pionera y muy felicitada por la Junta de Andalucía”, valora Cobos, consistió en puerta a puerta explicativo y en el envío de cartas desde Alcaldía con imanes sobre los tipos de contenedor y bolsas compostables para los residuos orgánicos.

Las bolsas compostables

Las venden en cualquier supermercado, sin embargo, son las bolsas compostables el talón de Aquiles de la experiencia piloto en Almería. El Ayuntamiento instalaba justo hace un año contenedores marrones en Cortijo Grande, La Goleta y Nueva Almería, tres barrios que han venido destacando en el reciclaje de los residuos. Según la responsable municipal, en líneas generales, la utilización de los contenedores marrones está siendo correcta, si bien aún hay residentes que no separan en casa los residuos orgánicos, No son la mayoría, desde luego, pero hay otro gesto que estropea la cadena y es seguir empleando las habituales bolsas de plástico para la basura en el caso de este tipo de residuos. “Si no se usan las compostables, el residuo se contamina y no se puede conseguir el compost”, explica Cobos, siempre dispuesta a pedir la colaboración ciudadana.