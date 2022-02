Almería protege las biocostras del desierto para hacer frente al cambio climático

Las biocostras se pueden encontrar en la mayoría de los ecosistemas de la provincia de Almería. Viven sobre la superficie del suelo. Casi todos los espartales están llenas. Son comunidades bióticas complejas formadas por organismos fotoautótrofos (cianobacterias, algas, líquenes y briófitos), que coexisten en íntima asociación con las partículas de la superficie del suelo y con el resto de organismos descomponedores que habitan en él, como bacterias, hongos y arqueas y otros organismos heterotróficos que se alimentan de ellos (protozoos, nematodos y microartrópodos).

Poseen una serie de adaptaciones que les permiten vivir en condiciones de sequía durante largos periodos de tiempo. La mayoría de los organismos que forman parte de la biocostra permanecen inactivos durante los periodos de sequía y se reactivan rápidamente incluso con cantidades muy pequeñas de agua como las que aportan las lluvias pequeñas o incluso de la niebla o el rocío.

Las biocostras son la piel del desierto. Previenen la erosión eólica, hídrica, y fijan el carbono y nitrógeno atmosférico. Afectan a numerosas propiedades de la superficie del suelo como la porosidad, la estabilidad de los agregados o la microtopografía, controlando de esta forma la infiltración y, por lo tanto, la disponibilidad de agua para la biota del suelo, los ciclos de nutrientes y la vegetación vascular.

Las biocostras son un elemento clave en el funcionamiento de las zonas secas (híper-áridas, áridas, semiáridas, sub-húmedas secas). Además Existe evidencia científica que demuestra que su pérdida, como consecuencia del cambio climático está teniendo efectos negativos sobre la capacidad de estos ecosistemas para proveer servicios a la sociedad.

La Universidad de Almería está trabajando en varias líneas para conservar y recuperar las biocostras, llegando incluso a crear jardines experimentales y creando el la primera colección de biocostras a nivel mundial. Con ello se pretenderán establecer medidas de protección para que las biocostras de Almería no cedan ante las distintas fuerzas de la naturaleza y el cambio climático y su influencia no solo no se reduzca, sino que consiga ampliarse.