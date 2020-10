Almería no quiere más récords y rebaja a 180 los casos de positivos

Tras la jornada más negra en cuanto a número de positivos por COVID-19 de ayer sábado, los datos remitidos por la Consejería de Salud de hoy domingo han supuesto un importante descenso registrando 180 nuevos casos, 62 menos que ayer. Con este nueva cifra, los positivos en la provincia ya se acercan a los 10.500 (10.446) lo que llevaría a Almería a quitarle el sexto puesto a Cádiz que cuenta con 10.781 y alejarse aún de Huelva que sigue siendo, de lejos, la provincia menos afectada con 3.233 casos.

Unas cifras, en cualquier caso preocupantes, pero que por segundo día consecutivo lo son algo menos al no registrarse ninguna nueva muerte dejando de nuevo en 138 las víctimas desde que comenzó la pandemia. Durante este fin de semana no ha fallecido ningún almeriense que fuera positivo por coronavirus. Cabe recordar que la estadística contabiliza como fallecidos a cualquier persona que en el momento de su muerte fuera positivo por coronavirus SARS-COV-2, aunque ello no significa que la causa del deceso haya sido la enfermedad pulmonar que provoca el virus.

En lo que concierne a presión hospitalaria, en las últimas 24 horas han ingresado 4 enfermos de COVID-19 elevando a 71 los hospitalizados con coronavirus. También supone un descenso respecto a días anteriores por lo que la curva va remitiendo.

El dato negativo es que en esta jornada de domingo sí que varían los enfermos graves, aquellos se mantienen en la Unidad de Cuidados Intensivos y que ascienden a 15. Ayer eran 12. Haciendo uso de las cifras, de los cuatro nuevos hospitalizados en esta jornada, tres han precisado la UCI.

Pese a todo. la provincia sigue estando en la cola de enfermos en los hospitales en UCI solo por detrás de Huelva con 4. En el caso de las hospitalizaciones, se mantiene la misma dinámica ya que Huelva cuenta con 61 y Almería diez más.

En esta nueva jornada, también es reseñable que hay más curados con 27 nuevos casos elevando así la cifra hasta los 7.722 en total.

En el informe que diariamente remite la Junta con todos los brotes detectados llama la atención que, por el momento, no se hace alusión alguna al detectado en la residencia de mayores Santo Cristo del Bosque de Bacares que por el momento cuenta ya con dos casos positivos confirmados mediante prueba PCR.

Por provincias, la Consejería de Salud y Familias informa que en Almería en Cádiz hay 203 hospitalizaciones, de los que 2 en UCI), en Córdoba (182 hospitalizaciones, de los que 16 en UCI), Granada 4 35 hospitalizaciones, de los que 62 en UCI), Huelva (61 hospitalizaciones, de los que 4 en UCI), Jaén (208 hospitalizaciones, de los que 22 en UCI), Málaga (222 hospitalizaciones, de los que 32 en UCI) y Sevilla (588 hospitalizaciones, de los que 70 en UCI).