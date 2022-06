Juan Antonio Lorenzo: “¿Almería más cerca de Sevilla con el PP? Será más cerca de Murcia”

Juan Antonio Lorenzo, arquitecto técnico de profesión, es alcalde de Serón desde 1999 y portavoz del PSOE en Diputación desde 2015. Es una de las principales voces del municipalismo de su partido en la provincia y ese es precisamente el eje sobre el que quiere cimentar el futuro del socialismo almeriense que lidera desde noviembre de 2021. Encabeza, como es tradición en su partido, la candidatura al Parlamento.

- La campaña se acaba hoy, ¿qué sensaciones ha percibido en la calle porque las encuestas no han sido favorables?

- Es verdad quela precampaña ha estado regada con encuestas sesgadas, pero es un intento de desanimar y desactivar a la gente para que no vayan a votar. En la calle hemos ido notando como todo iba de menos a más, como íbamos creciendo en cada acto y en cada visita a los pueblos. Estas elecciones se están planteando como unas municipales y estamos en todos los pueblos, es un ambiente muy distinto al que se respiraba en 2018. Ahora la gente nos recibe con agrado y antes había más reticencias. Tenemos muy buenas sensaciones.

- ¿En qué argumentos han fundamentado su intento desgaste electoral del gobierno andaluz del PP-Cs?

- El gobierno andaluz no ha hecho nada y se ha desgastado poco. Tienen un suspenso bajo en gestión y notable alto en propaganda, como bien dice Juan Espadas. Es su manera de gobernar, pero a los ciudadanos no los engañan porque tienen muchos problemas sin solucionar. El que lleva dos años esperando para la dependencia o más de uno para operarse o el que va a Granada para un tratamiento oncológico no va a apoyar a este gobierno fallido por mucha propaganda que vean. Esto no tenía pinta de que fuera bien desde el principio y así ha sido. Moreno no ha sido capaz de acabar la legislatura, ha tirado la toalla porque no ha sacado adelante el presupuesto. No son capaces de decirnos nada de lo que han hecho ni en qué han gastado el dinero que ha llegado del Gobierno. La número 1 del PP no ha aparecido en los debates, no admite preguntas, ha estado desaparecida porque temía que alguien le preguntara qué ha hecho usted por Almería.

- ¿Cuál debe ser la prioridad hoy en Andalucía?

- Lo ha dicho Juan Espadas. Lo primero que hará en el primer Consejo de Gobierno será ponerse con la sanidad a reducir las listas de espera. Poniendo el 7, 10 o 25% del PIB. Lo que haga falta. Cuando los servicios públicos se deterioran se crea un problema de desigualdad porque entonces dejan de ser universales y empieza la diferencia de clases y nosotros siempre hemos defendido la igualdad por encima de la capacidad económica de las personas. La educación y la sanidad pública y la dependencia pero bien aplicada son ejes de nuestra campaña electoral. Ahora nos dicen que van a poner televisión gratis en los hospitales y eso es un burla. El médico no puede atenderte pero puedes ver la televisión gratis. Los planes de empleo para jóvenes y mujeres y la FP son otro de nuestros principales ejes y en los que se basará la estrategia de gobierno. Espero que nos toque a nosotros gobernar porque si repiten seguiremos viendo muchas fotos pero pocos hechos. Cuando ellos llegaron cortaron muchas cintas y cuando lleguemos nosotros no tendremos nada que inaugurar.

- ¿Cuáles serían los principales déficit por resolver en materia de infraestructuras?

- Hay una serie de infraestructuras para el desarrollo de la provincia que son imprescindibles. Se han olvidado del acceso norte a Almería, sigue pendiente el último tramo de la autovía del Almanzora, nada de caminos rurales, nada de obra hidráulica y eso que estaba cofinanciada todo lo del terciario por el Gobierno y no han hecho ni una depuradora. Hay que ponerse a estudiar la movilidad en el Poniente y tampoco se les ha ocurrido ni encargar un proyecto ni debatirlo con expertos, todo lo basan en criticar las retenciones por las obras del Cañarete. Y yo les recuerdo que se hizo la A-7 porque estaba el PSOE y ahora haremos el tercer carril como ha ocurrido también con el AVE. Con el PP cero kilómetros.

- Las políticas de inmigración darán un giro radical si Vox entra en la Junta. ¿Qué propone su partido?

- Nosotros con Vox nunca discutimos, es un discurso populista sin sentido que podrían hacer en cualquier país o provincia. Cinco frases lapidarias que son todas mentira y que, además, son incendiarias y generan odio. Vox es un problema del PP, lo metió el PP en su casa y Juanma Moreno es presidente por Vox. Y hartos de oírlos y viendo como el PP mira para otro lado me gustaría saber su opinión sobre los que tienen de la mano o de copilotos en su coche. En cuanto a nuestras propuestas, lo primero es trabajar por una estrategia internacional que evite que haya muertes en el Mediterráneo. Son políticas con países de África que las tiene que hacer Europa. Somos partidarios de que en esta provincia haya convivencia y eso hay que fomentarlo. El 22% de los trabajadores, 72.000 personas, son extranjeros y están cotizando a la Seguridad Social. Ligar delincuencia con inmigración es de mala fe, solo el 5% de los delincuentes son de otros países y eso es fomentar el odio, una mala praxis en una provincia que necesita integración y la mano de obra extranjera. Fomentar el racismo en una sociedad que necesita integración social es poner pólvora por las esquinas para que explote la convivencia. Conozco bien los centros MENA y no hay mejor política que la que se está haciendo. A los países africanos les estamos robando lo mejor que tienen que es su juventud porque se viene a formarse y trabajar. Y eso es lo que nos falta a los países europeos.

- El mantra del PP en los últimos años es que Almería está más cerca de Sevilla.

- ¿Almería está más cerca de Sevilla? Será más cerca de Murcia. La limpieza del Río Antas la presentaron febrero de 2020, marzo 2021 y enero 2022 y han tenido la desfachatez en junio de 2022 de volver a anunciarlo otra vez. Allí no ha ido ningún técnico ni ninguna máquina. La consejera Carmen Crespo viene los lunes y viernes a anunciar cosas y se pasan los cuatro años sin cumplirlas. Ha terminado los dos tramos de la Autovía del Almanzora porque se quedaron preparados y también con el Cedefo de Serón que ya se quedó tramitado y hasta les cedí el solar. Lo que están dándonos es lo que tenía ya en curso la administración con el PSOE. La política del PP con Moreno Bonilla son más parados (3.300) que cuando llegaron a San Telmo. Había 56.000 y ahora son 59.000 y no hay ningún sesgo, son las cifras reales del SAE.

- ¿Han sentido los alcaldes el respaldo de la Junta en la pandemia?

- Durante la pandemia nadie nos llamó, ni levantó el teléfono. Tuvimos que buscarnos la vida con las residencias de mayores a las que llevamos hasta los EPI. No estuvieron cuando hacían falta y sólo podemos estar satisfechos del funcionamiento del SAS durante la campaña de vacunación, pero nada más porque la atención primaria se resintió y sigue sin recuperarse. No te pueden ver a los diez días de pedir cita porque se han colapsado las urgencias. Hemos estado solos los municipios en pandemia y ahora sigue ocurriendo igual. Cuatro años sin ayudas a los caminos rurales y cuando llegan las elecciones han sacado una convocatoria por los destrozos del temporal. La Junta no debe individualizar las ayudas y debe construir infraestructuras intercomarcales en lugar de darle a un pueblo cuatro euros para un camino rural. Para eso están las diputaciones y la Junta debe ir a los proyectos de interés general como la movilidad entre Adra y Almería. Y los pueblos queremos que no me cierren colegios y centros de salud para tener unos servicios de calidad. La Junta mires por donde mires no han hecho nada. Ni un solo colegio en cuatro años, solo reparaciones, el de Viator ya estaba comprometido por el anterior gobierno. ¿Dónde ha ido el dinero extra que le dio el dinero del Gobierno de España para los servicios públicos? Han sido más de 22.000 millones y no hemos visto nada.

- ¿Por qué votar al PSOE este domingo?

- Porque hemos perdido tres años y medio con este gobierno de las derechas. Pienso que es posible revertir esta situación y el deterioro que han sufrido los servicios públicos. Andalucía tiene un futuro envidiable si sabe invertir los fondos millonarios que han llegado de Europa y se está jugando en estas elecciones el futuro de los próximos veinte años. Si vamos a votar el domingo gana Andalucía como recoge un eslogan del partido que salió de una reunión en Roquetas: Si votamos ganamos. Tiene toda la fuerza y el mensaje que queremos transmitir. El PSOE es el único partido que puede parar a la derecha. Los votos que perderá Cs, porque sus votantes se han sentido engañados, deben volver a la senda del progreso y no a la Andalucía en blanco y negro.