Antonio Posadas Chinchilla anuncia su candidatura a rector de la Universidad

Alternativas para reactivar el modelo de financiación

El modelo de financiación de las universidades andaluzas es un pilar fundamental. Como explica Antonio Posadas, es lo que da seguridad año a año a cada universidad de lo que va a tener, como mínimo, de financiación estructural. Ese modelo de financiación lleva parado dos años y Posadas lamenta que no haya habido un debate en el seno del equipo de gobierno sobre esta cuestión tan importante. "Está parado por dos millones de euros y creo que podría haber posibilidad de explorar otros caminos para que no sea transferencia corriente. Puede haber otros capítulos, y quizá esos dos millones de euros se puedan reconducir por otras vías que no sea la mera transferencia corriente". Buscar soluciones a esta problema, que tilda de "enquistado", es uno de sus principales propósitos si llega a ser rector de la UAL en los próximos meses. Señala que "a lo mejor no hay que ceñirse tanto en la transferencia corriente y es el momento de pensar en esas transferencias de capitales y buscar alternativas".