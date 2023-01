El Ayuntamiento urge al Gobierno a una reunión sobre el soterramiento: "Han dado un portazo a la ciudad de Almería"

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería y concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha exigido nuevamente este martes al Gobierno central que convoque una reunión en la que clarifique los motivos por los que da por "roto" el consenso sobre el soterramiento en la ciudad y vuelva a abrirse a las negociaciones al entender que aún es posible "llegar a un acuerdo". "Entendemos que de alguna manera el Gobierno ha dado un portazo a la ciudad de Almería, nos ha cerrado la puerta en todas las narices, y le da una explicación de su negativa a aceptar la propuesta que hace la Junta de Andalucía tan solo a cuatro dirigentes socialistas", ha manifestado la edil, quien se ha referido así a la reunión entre el subdelegado de Gobierno, José María Martín, con la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, a la que ha asistido también la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Adriana Valverde, y otros cargos socialistas.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Martínez Labella ha trasladado la "decepción absoluta" del equipo de gobierno tras conocer que Pardo de Vera "se iba a reunir única y exclusivamente con cuatro dirigentes del PSOE" en lugar de con "la persona que está legitimada para recibir esa explicación, que es la alcaldesa de Almería". "Entiendo que en el seno de la calle Ferraz se pueda atender a los miembros del PSOE, lo que no entiendo es que en unas dependencias gubernamentales se pueda atender al PSOE y no al Ayuntamiento de Almería, eso es lo que no puedo entender", se ha quejado la dirigente municipal.

Así, ha detallado que ha telefoneado personalmente al asesor de la secretaria de Estado en tres ocasiones desde el pasado viernes --la última de ellas este martes-- para reclamar la reunión. "No entiendo por qué no se nos da una explicación que nos merecemos todos los almerienses", ha añadido antes de cuestionarse "por qué ahora se niegan a sentarnos en una mesa y darnos una explicación". La edil ha recordado que "no hay margen ninguno" para restablecer las negociaciones que permitan sacar adelante la financiación del proyecto valorado en cerca de 240 millones de euros ante la posibilidad de perder los fondos europeos con los que se hará frente en buena parte.

"Debemos reunirnos ya, esta tarde mejor que mañana", ha urgido Martínez Labella, para quien la "sensación" que le produce esta situación es que "están buscando una coartada para justificar no llegar a tiempo". "Sería muy triste que al final fuese así", ha apostillado. "Creo que estamos obligados a sentarnos en un foro en el que podamos debatir, y si una opción que plantea la Junta no les parece viable, ¿por qué cerrar la puerta? Hay que seguir adelante", ha estimado la portavoz municipal para quien es "inaudito" que el soterramiento por el que "pelean los almerienses desde hace más de 25 años" se convierta otra vez "en una riña de partidos" en la que, según ha avisado, "el PP no va a entrar".

Con ello, Martínez Labella no ha descartado que, con el apoyo de la Junta de Andalucía, se fuerce una convocatoria del consejo de administración de la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV), de la que forman parte las tres administraciones, instada por la mayoría de sus integrantes, aunque aún considera que "lo más razonable es que ese haga de 'motu proprio' por la presidencia de la sociedad". "Insisto, hay voluntad de seguir negociando, el Ayuntamiento quiere seguir negociando y la Junta lo ha dicho por activa y por pasiva, el compromiso de la Junta es para con la ciudad de Almería", ha defendido la concejal, para quien la única "negativa" llega de parte del Gobierno central, que "se niega a dar una explicación a los almerienses".