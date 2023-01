A la espera de la convocatoria del consejo de administración de la sociedad Almería Alta Velocidad, que han solicitado tanto la Consejería de Fomento como el Ayuntamiento de Almería, desde la administración andaluza siguen esperando una explicación razonable al rechazo que ha encontrado su propuesta para la financiación de la segunda fase de la integración ferroviaria en la capital almeriense por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). El viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, que viene siendo interlocutor de la Junta en las reuniones de esta sociedad encargada de planificar el soterramiento, ha argumentado este lunes a Diario de Almería que no entienden la postura del Gobierno y mucho menos que no se haya definido el problema por el que plantean su negativa.

Muñoz-Atanet recuerda que el único convenio firmado se remonta a 2010 y fijaba una aportación económica de la Junta de 18 millones, de los que ya han adelantado 3. Después de años de negociaciones, según razona, se le planteó a la Consejería de Fomento que elevaran esta cantidad hasta los 48 millones, pasando de sufragar un 7 a casi un 20% de los 244 millones que requiere el desarrollo de esta infraestructura fundamental para la llegada del AVE a Almería en 2026. Y la fórmula que ha ideado su departamento ha sido la de hacerse cargo de la construcción y explotación de la estación y aparcamiento, tal y como comunicaron al Mitma a principios de año. "Es la solución que hemos encontrado para pasar de 18 a 48 millones, puede que sea un modelo distinto al de otras sociedades, pero no conocemos cuál es el problema si vamos a pagar lo mismo", explica.

En este sentido, el viceconsejero de Fomento explica que "hemos aceptado su reparto, hemos incrementado la inversión y no vamos a hacer ninguna propuesta que ponga en peligro la actuación porque es prioritaria, pero creemos que si el dinero va a la misma cesta, da lo mismo que se destine a vías, muro o estación". La Junta detalla que es una partida muy relevante y requiere de fondos Feder, de manera que centrar su capacidad inversora es la mejor manera de garantizar la ejecución "porque antes los créditos venían sin apellidos y hoy tienen un destino muy específico y concreto". La administración andaluza renunciaría a perder la parte proporcional de los fondos Next Generation EU previstos para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria en Almería, pero se harían cargo de estación y aparcamiento con los Feder.

"Estamos haciendo bien las cosas y no entendemos las acusaciones del Ministerio. Es verdad que no hacemos muro y losas, pero ellos tampoco gastan en la estación y aparcamiento. Ha sido la manera que hemos encontrado de justificar ese incremento de la inversión de 30 millones", añade Muñoz-Atenet. De hecho, confía en una convocatoria urgente y extraordinaria del consejo de administración de Almería Alta Velocidad para poder solventar los posibles problemas que ADIF y Mitma han achacado a su propuesta. "Hace un año y medio en las reuniones se nos permitió financiar con fondos Feder la estación y ahora hemos propuesto incorporar el aparcamiento. ¿Es un cambio de modelo? Si antes estaban de acuerdo, por qué ahora no sirve, estamos preocupados porque no entendemos qué ocurre", concluye.

Reunión en la Secretaría de Estado de Transportes

El viceconsejero también ha valorado que estén a la espera de un encuentro para desbloquear la financiación del soterramiento y perfilar un nuevo convenio y que la única reunión prevista haya sido la que van a mantener los cargos socialistas y el subdelegado del Gobierno este martes en Madrid. "A ver qué le explican al PSOE de Almería y al resto de andaluces ya nos lo explicarán después", esgrime. El encuentro con la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, está previsto a las 11:00 horas y asistirán el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Adriana Valverde, el diputado nacional Indalecio Gutiérrez y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Antes de dar respuesta a las administraciones integrantes del consejo de administración de Almería Alta Velocidad, el Mitma ha decidido aclarar el posible escenario de su rechazo a la propuesta de financiación de la Junta y las alternativas que pondrán sobre la mesa si persiste el bloqueo del convenio para el desarrollo de la segunda fase del soterramiento en Almería que haría peligrar los plazos previstos para la llegada del AVE a la ciudad.