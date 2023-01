La Junta responde que no se ha desligado y quiere firmar cuanto antes el convenio del soterramiento de Almería

La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda ha asegurado hoy a este periódico que el objetivo del gobierno andaluz es firmar cuanto antes el convenio para la segunda fase del soterramiento de la vías del tren y que se empiece a desarrollar esta infraestructura vital para Almería. Así lo han revelado fuentes del departamento que dirige Marifrán Carzo que no entienden el rechazo del Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) de su propuesta de asumir la titularidad de la estación de autobuses y el parking soterrado a cambio de casi triplicar la financiación económica hasta los 45,8 millones. Tan sólo horas después de conocer que el Mitma no aceptará en ningún caso su plan presentado a principios de enero, la Consejería ha querido dejar claro que es el Gobierno el que pone en peligro el proyecto de la segunda fase de la integración ferroviaria en Almería. "Si no se cumplen los plazos no será por la Junta, sino por la desidia del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en una obra que acumula más de diez años de retraso y cuyo proyecto no ha estado hasta diciembre de 2022 teniendo 36 meses de plazo, por lo que se complica ejecutarlo dentro del programa de financiación de los fondos de Resiliencia", explican fuentes de la administración andaluza.

En este sentido, Fomento asegura que la Junta nunca ha cambiado de rumbo en este proyecto: "No nos desligamos del convenio que, por otro lado, ha caducado y se ha extinguido por la inacción de ADIF a la hora de acometer esta segunda fase". El departamento de Marifrán Carazo asegura que está dispuesta a triplicar la inversión, lo que demuestra que "el interés es firme y contundente". La Junta ofrece hacerse cargo del intercambiador, pero también construir el aparcamiento que no es de su competencia. Según explican desde la Consejería, el viejo convenio, que se remonta a 2010, estipula que la aportación de la Junta debe ser de 18 millones de euros y, sin embargo, la Junta propone incrementar esta cantidad hasta los 45,8 millones: aumentar su aportación del 7,4% al 19,5%. En el convenio original, la Consejería aportaba 18 sobre 244 y ahora propone 46 millones de los 235 totales. Es más, indican que la Junta triplica su aportación al proyecto y renuncia a los Next Generation EU que ha captado ADIF para este proyecto (75 millones de euros) de lo que se podrán beneficiar los otros dos socios: Ayuntamiento y ADIF.

"La aportación de la Junta es vital para el proyecto, puesto que hay que demoler la estación actual, construir una estación provisional, levantar la estación definitiva y demoler la provisional, cuando esté lista la nueva, además de construir el aparcamiento. Y es ADIF quien impone que la Junta se haga cargo de la estación de autobuses porque es de competencia autonómica", añaden las mismas fuentes de la Consejería. La administración andaluza recuerda que se encarga de la parte del proyecto que está dentro de sus competencias, la estación, y, por otro lado, se hace cargo del parking para compensar las deficitarias cuentas de la estación y quitarle ese esfuerzo inversor al Estado (30 millones que se ahorran). "La Junta no va a ganar nada con esta operación, además, el parking pertenece íntegramente al edificio de la estación de autobuses, no a la de tren".

Por último, recuerdan que en otros proyectos, como la remodelación de la estación de Sants de Barcelona, el Gobierno central invierte más de 400 millones de euros e incluye una estación de autobuses. "En ningún convenio se especifica que la Junta tenga que hacer muros y losas del proyecto del soterramiento (que es competencia estatal). No es cierto que el el convenio fije que ADIF asumiría el 50% de los muros y las losas (las actuaciones para cubrir las vías) y el Ayuntamiento y Junta de Andalucía el 50% restante, esa es la propuesta de ADIF, no está en ningún convenio. Eso sí, en el convenio original el Ministerio aportaba 83,7 millones de los suelos, que ahora ya no los aporta", han asegurado fuentes de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda.