El Ayuntamiento pide licitar las obras del soterramiento mientras se sigue negociando su financiación

La concejala de Urbanismo e Infraestructuras y portavoz en el Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, ha inisitido hoy en “licitar” las obras de la segunda fase del soterramiento “convencida” en que en ese largo y complejo proceso de su licitación “se pueda alcanzar un acuerdo para la financiación de un proyecto que tenemos aprobado”. En rueda de prensa y requerida sobre la noticia de que el Gobierno haya dado a conocer su postura de dar “roto el consenso”, Martínez Labella ha demandado "generosidad y amplitud de miras a Junta de Andalucía y Gobierno instándoles a que "vuelvan a sentarse y no salgan de la habitación" hasta llegar a un acuerdo sobre la financiación de la segunda fase del soterramiento de las vías del tren a su paso por la capital.

"Necesitamos llegar a un acuerdo; hay que llegar al acuerdo. Otra cosa es dar la espalda a la ciudad de Almería y a los almerienses. Más claro no se puede decir", ha asegurado Martínez Labella, afeando al Gobierno que haya dado a conocer su postura a través de la prensa y no en el seno de ‘Almería Alta Velocidad’, insistiendo en su reclamación a ADIF para que licite estas obras a través una tramitación anticipada. “Estoy convencida de que vamos a ser capaces de llegar a ese acuerdo, mientras tanto pedimos que se vayan licitando las obras. En la administración existe una figura que se llama la tramitación anticipada, que significa que se puede ir tramitando sin llegar a efectuar una adjudicación hasta que se tengan garantizados los fondos que lo financien. Eso es lo que le pido a Adif, tenemos proyecto, saquémoslo a licitación, que es un trámite que se llevará de 6 a 9 meses, y en ese tiempo somos capaces de llegar a ese acuerdo», ha argumentado la portavoz municipal.

Martínez Labella ha remarcado que el proyecto para la segunda fase del soterramiento "está encima de la mesa, está aprobado y sigue valiendo" ya que "nadie" ha planteado una modificación sobre el mismo, lo que "sí sería demorar ya que devolvería el proyecto a corrales y habría que rehacerlo, aunque no es el caso". "Pedimos generosidad por parte de las dos administraciones, la autonómica y la nacional, para poder llegar a un acuerdo. Les pedimos amplitud de miras, sobre todo, porque sólo hay unos perjudicados que somos todos los almerienses, que no podemos demorar ni un solo día más la llegada del AVE a la ciudad de Almería", ha destacado Martínez Labella, "convencida y segura de que vamos a ser capaces de llegar a ese acuerdo final de financiación", ha insistido.

Por último, ha trasladado que la Junta “nunca ha dicho que se desmarca del proyecto. Simplemente ha puesto encima de la mesa una variable de financiación tan válida como cualquiera. Si al Gobierno central no le parece una fórmula adecuada, eso no tiene que dar por rotas las negociaciones, cuando además existe un compromiso de aportación económica importante. Lo que hay que hacer es sentarse y no salir de la habitación hasta que lleguemos a ese acuerdo. No se puede decir más claro”, ha concluido.