BlaBlaCar llega a 91 municipios y a un 19% de los almerienses en el año de la pandemia

La compañía francesa de coches compartidos BlaBlaCar ha detectado en el año de la pandemia un repunte de los usuarios en los pueblos más pequeños, los de la España vaciada, que son precisamente los que tienen menos recursos de movilidad por las carencias del transporte público. El nuevo algoritmo de la mayor red social de viajes de larga distancia en coche compartido permite que municipios de población reducida que antes carecían de conexión directa ahora puedan tenerla una vez que se han "visibilizado" estos puntos concretos del mapa que normalmente pasaban desaparecibidos en los trayectos habituales con destino o salida en la capitales de provincia.

De ahí que en el último año, entre octubre de 2019 y 2020, se hayan registrado usuarios y escalas en 91 de las 103 localidades de la geografía almeriense (el 88%), llegando a rincones por debajo de los 300 habitantes como Almócita, Alsodux, Alcudia de Monteagud, Beires, Benizalón, Bayarque, Bentarique, Laroya, Chercos, Suflí, Bacares, Velefique o Turrillas. Un claro ejemplo de que la tecnología permite la mejora de las comunicaciones en el ámbito rural, ya que se multiplican las opciones de viajes que se cruzan.

Después del estado de alarma, BlaBlaCar ha recuperado los niveles de actividad, siendo similares a los del año anterior en los meses de baja estacionalidad, y parte de esa actividad en tiempos de conmoción y mascarilla se atribuye a las necesidades que surgen en localidades que con anterioridad no figuraban entre sus escalas. Otros pueblos por debajo del medio millar de vecinos como Rágol, Armuña, Urrácal, Bayárcal, Paterna, Íllar o Líjar también figuran en el listado reciente de desplazamientos a través de la plataforma de coches compartidos. La evolución de usuarios entre 2015 y 2020 ha sido del 158% y de nada menos que un 33,44% en los dos últimos ejercicios. Según detalla la compañía a este periódico, un 19% de la población almeriense ha sido usuaria de BlaBlaCar este año y se han publicado 208.252 asientos libres con la provincia como origen de un viaje.

"El uso de la mascarilla es obligatorio"

Durante las diferentes fases del plan de desescalada, el fin del estado de alarma y el paso a la denominada 'nueva normalidad' se ha experimentado una evolución en la forma de viajar con BlaBlaCar. "El uso de mascarilla sigue siendo obligatorio para todos los ocupantes del vehículo y durante todo el trayecto", argumentan desde la compañía que recuerdan que deben tapar siempre la nariz y la boca y lavarse las manos correctamente antes de subirse al vehículo. La normativa de prevención así lo estipula para los viajes en coche de personas no convivientes. La limpieza es otra de las preocupaciones de la plataforma que aconseja a los conductores limpiar las superficies, como tiradores de las puertas, con soluciones hidroalcohólicas que garanticen su desinfección. Al conjunto de los usuarios han sugerido no viajar en caso de tener síntomas, respetar la distancia de seguridad establecida y no darse la mano.

Aunque no hay limitaciones en el número de plazas (un máximo de 5 incluyendo al conductor), BlaBlaCar ha habilitado una opción para que los que ofertan el trayecto puedan publicar sus viajes con un único asiento en la fila trasera para pasajeros si así lo estiman conveniente para garantizar la distancia de seguridad. Se trata de 'Solo 1 atrás', una opción que se selecciona en el proceso de publicación de la oferta y que también se ofrece como modalidad en las búsquedas de viajes. Como en el resto de relaciones sociales, se recomienda no dar la mano y, por supuesto, cualquier persona que tenga síntomas compatibles con el Covid-19 debe abstenerse de viajar.