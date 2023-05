El profesorado del CEIP Rafael Alberti se forma para ser el primer colegio cardioasegurado de Almería

El Colegio de Infantil y Primaria Rafael Alberti de la capital está en proceso de ser el primer centro educativo público cardioasegurado de la provincia de Almería. El compromiso de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) La Marina y de la plantilla de docentes ha sido fundamental para dotar a las instalaciones de un Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) que ya ocupa un lugar privilegiado y al alcance de todos en el edificio. Un recurso vital que salva vidas ante una situación de emergencia y que supone un plus a los equipamientos de este colegio, en el que el cien por cien de la comunidad educativa está convencida de que la educación en valores, como es el hecho de salvar la vida de una persona, está por encima de cualquier otro aprendizaje.

Personal sanitario del Hospital HLA Mediterráneo de Almería se ha encargado de formar a toda la plantilla de docentes, ordenanzas, equipo directivo y monitores del comedor escolar en el uso de este equipo. HLA Mediterráneo es el centro sanitario que ha certificado el curso gracias a la colaboración desinteresada de su director médico José Javier García del Águila.

José Miguel Garrido, enfermero de HLA Mediterráneo y del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Almería, además de instructor en RCP Básica, ha sido el encargado de impartir la formación teórica y práctica en una jornada que se desarrolló en las instalaciones del centro. Junta él, también su hijo José Miguel Garrido Carricondo, que es enfermero especializado en Urgencias y Emergencias del mismo Hospital HLA Almería.

“Quiero dar la enhorabuena al colegio Rafael Alberti y a su AMPA por esta iniciativa a la que animamos a que se sumen todos los centros escolares de la provincia. Gracias a su esfuerzo hoy podemos decir que hay una zona más de la capital que está cardioasegurada, puesto que el DESA no solo será de utilidad en el colegio sino también para cualquier persona que lo precise en este barrio de la ciudad. La gente no se muere de amor, se muere porque quienes están a su alrededor no saben hacer RCP. De ahí la importancia de este tipo de equipamientos y de saber cómo actuar ante una situación crítica”, sentencia José Miguel Garrido, convencido de que “debería ser una iniciativa que impulsara la propia Junta de Andalucía y no de las familias”.

Una vez adquirido el DESA y formada toda la plantilla de docentes, el siguiente paso es la acreditación del centro, un título concedido por la Junta de Andalucía para certificar de forma oficial al CEIP Rafael Alberti de Almería como ‘Zona Cardioasegurada’.

Una fiesta de la primavera para recaudar fondos

El ambicioso e importante proyecto, liderado por la enfermera de la UGC Cuidados Críticos del Hospital Universitario Torrecárdenas, María José Solvas Salmerón (miembro de la AMPA), ha traspasado las fronteras de esta implicada comunidad educativa, pues han sido decenas de empresas, centros sanitarios y entidades las que han creído en la iniciativa y han aportado su granito de arena para lograr la adquisición del Desfibrilador Externo Semiautomático para el colegio. Una fiesta de la primavera a la que estaban invitados todos los almerienses fue la punta de lanza para recaudar fondos suficientes para sufragar el coste del equipamiento y la formación del profesorado. Un verdadero éxito de participación del que fue testigo Diario de Almería y que ha hecho posible que el CEIP Rafael Alberti esté hoy en el camino de alcanzar su objetivo. Un hito histórico.

De forma totalmente altruista, Solvas Salmerón ha iniciado también la formación de todo el alumnado en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Desde hace ya meses se encarga de impartir talleres prácticos para que todos los niños sepan qué hacer ante una situación de emergencia. La RCP, como asegura la profesional sanitaria, “debería de ser una signatura obligatoria dentro de currículum escolar. Todos podemos salvar una vida. Es increíble y muy satisfactorio ver cómo desde los más pequeños hasta los mayores atienden concentrados a las explicaciones y entienden que se trata de algo de suma importancia, por lo que su compromiso y valentía es fundamental; es lo que me hace pensar que realmente ha merecido la pena todo el esfuerzo que hemos puesto en este proyecto”.

La Asociación de Madres y Padres La Marina agradece públicamente al profesorado su implicación, sin su compromiso este proyecto no habría sido posible.