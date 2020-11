El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha hablado este lunes en una entrevista en Canal Sur Radio sobre la situación que vive la provincia de Granada. La ocupación de camas UCI en los hospitales granadinos de Virgen de las Nieves y San Cecilio es del 40 %, según ha indicado, por lo que señala que se han previsto incorporar más camas y también se contempla el traslado de pacientes covid-19 a Almería y Málaga si fuera necesario.

Cabe recordar que ya se han trasladado pacientes graves desde Melilla hasta Torrecárdenas debido a la saturación del hospital melillense. Como reconoció la pasada semana la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez, "se ha salvado la vida" a tres enfermos llegados de la ciudad autónoma.

El gobierno andaluz ha decretado en Granada el cierre total de toda actividad no esencial desde el martes, y ha señalado que es la provincia española con una situación más preocupante al tener una incidencia de casi 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que ha asegurado que "son necesarias esas medidas para doblegar la curva ascendente".

En este sentido, Aguirre ha explicado que en la primera quincena de octubre se tomaron medidas en Granada cuando se dispararon los positivos en el grupo de edad entre 15 y 29 años, pero un poco después se produjo un fuerte aumento en el grupo de más de sesenta, que eran "los padres y esto aumentó la presión hospitalaria".

Quería adelantar el toque de queda

Por otro lado, Aguirre ha reconocido que la Junta es partidaria de adelantar el toque de queda a antes de las 22.00 horas para que la población se quede en casa en horas en horas no productivas, pero el Gobierno no ha atendido esta petición, por lo que finalmente Andalucía lo ha establecido desde las 22.00 a las 7.00 horas de la mañana.

En una entrevista en el programa de Jesús Vigorra de Canal Sur Radio, Aguirre ha defendido la necesidad de las medidas acordadas ayer por el gobierno andaluz tras reunirse con el comité de expertos del covid-19 y ha censurado la "disparidad de criterios entre las comunidades autónomas al abordar un virus que no entiende de frontera" debido, en su opinión, a la "falta de liderazgo" del gobierno central en un asunto de salud pública como es la pandemia.

Sobre los problemas ciudadanos con la atención telefónica de Salud Responde, el consejero ha manifestado que la empresa concesionaria Illunion se ha comprometido con la Junta a duplicar el número de trabajadores que atienden el teléfono y ha confiado en que se solventen los problemas con brevedad.

"No podemos permitir que Salud Responde no responda", ha afirmado Jesús Aguirre, quien ha añadido que se "hundiría la estrategia de no presencialidad" del sistema de salud público con la que pretende evitar la confluencia de muchas personas en los centros de salud y, con ello, los contagios.

En relación a los test, el consejero ha asegurado que Andalucía está en la media nacional en la realización de pruebas diagnósticas en esta segunda ola y, de hecho, ha subrayado que es la segunda en hacer test de antígenos dado que es una de las regiones que más ha apostado por este sistema y pretende llegar a hacer unos 200.000 semanales.

Andalucía hizo menos test en la primera ola del coronavirus que otras regiones porque tuvo menos incidencia del virus, ha alegado el titular de Salud de la Junta. EFE