Caicedo será cesado como presidente de la Autoridad Portuaria y Rosario Soto se posiciona para darle el relevo

Jesús Caicedo Bernabé (Cuevas del Almanzora, 11 de julio de 1958) dejará de ser presidente de la Autoridad Portuaria de Almería en las próximas horas, tal y como ha podido saber este periódico de fuentes de la administración andaluza. El que fuera alcalde de Cuevas, senador y diputado nacional del PP en la novena y décima legislatura había sustituido en febrero de 2019 a la exconsejera socialista Mari Carmen Ortiz al año y medio de su designación. Para su relevo se viene posicionando desde hace tiempo Rosario Soto Rico, que fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Almería, portavoz del PP andaluz con Javier Arenas y exsenadora por designación autonómica. De hecho, se planteó incluso para el relevo de Ortiz hace tres años y medio, pero en aquella etapa ganó la partida Caicedo.

El empresario, agricultor de cuarta generación que dirige una de las alhóndigas con más solera de la provincia, regresaba hace tres años y medio a la política de la que se había apartado tras las municipales de mayo de 2015 pese a conseguir una victoria por 99 votos porque no le permitió gobernar por el entendimiento de PSOE y Ciudadanos. Renunció a su acta como concejal en la oposición casi un año después y su partido le premió con la presidencia de la Autoridad Portuaria. Jesús Caicedo, padre de dos hijos y dos hijas, ha sido siempre un referente del PP por su capacidad para hacer clan y alejar enemigos. El estrecho vínculo con el murciano Teodoro García Egea, del que consideran mentor político, posiblemente le ha acabado pasando factura. Desde el gobierno andaluz vincula su cese con una reestructuración de los cargos públicos en el inicio de la nueva legislatura.

Elástico y taimado tejedor de contactos no sólo en la política, Jesús cuenta entre sus amigos más fieles con el periodista Carlos Herrera, natural del municipio cuevano, quién ha repetido por activa y por pasiva que era el mejor alcalde de España. Pero tanto había amenazado Caicedo con no seguir en la política local que al final sus vecinos lo quitaron al no darle en las urnas el respaldo suficiente para gobernar como ya había hecho entre 1999 y 2015.

Antes ya había dado el salto a las Cortes y consiguió escaño en el Senado y después en el Congreso de los Diputados en la décima legislatura. En las dos cámaras ejercició labores muy vinculadas al desarrollo de la provincia con vocalías en la Comisión de Fomento y en la de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la que luchó por la descontaminación radioactiva de Palomares que se eterniza en el tiempo. Sus visitas a la embajada de Estados Unidos eran habituales e incluso viajó a Washington hasta que se cerró un compromiso inicial que no ha servido de nada.