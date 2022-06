Carmen Crespo: “La gente piensa que esto puede estar hecho y no. Hay que votar”

Nacida en Adra en 1966. La candidata del Partido Popular por Amería a las elecciones autonómicas es diplomada en Biblioteconomía y Documentación. Se ha convertido en una pieza importante del partido a nivel andaluz. En 2019 pasó a ser consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

- ¿Qué sensaciones tiene a estas alturas de campaña?

- La campaña está transcurriendo tranquila. En otras ha habido algo más de nerviosismo. Nosotros nos hemos dedicado a presentar propuestas y nos ha importado poco el ruido. El presidente de la Junta ha bajado un poco el diapasón, incluso en los debates, donde muchos han intentado atacar, él ha mantenido su semblante y la postura de presidente. Él quería una campaña así, y así la estamos haciendo. Yo he tenido el problema del incendio de Pujerra, que me ha sacado de la campaña durante unos días. Y ahora nos queda la recta final, son días de aúpa. Todos los pueblos quieren cerrar, quieren un mitin en su pueblo, queda organizar eventos... al final nos faltan hora.

- Es evidente que ha cambiado la forma en la que se plantean las campañas.

- La campaña es más efectiva, mucho más efectiva que antes. En los mítines, la mayoría de los que acuden son gente que apoyan a tu formación política. Hay que estar cerca de ellos, pero también de indecisos o de colectivos que quieren tratar programar electorales. El lunes, por ejemplo, mantuvimos un encuentro con estudiantes en la Universidad de Almería y los jóvenes me resaltaban la facultad de Medicina. Eso es muy importante para Almería, estamos en el centro neurálgico de las universidades más importantes de Andalucía.

- ¿Qué mensaje os transmite la población?

- Me da un poco de miedo que estén demasiado confiados. La gente piensa que esto puede estar hecho y no es así. Hay que votar. No solo dependes de tu fuerza, dependes de la fuerza de los demás. Estamos en unos días de calor terribles. Durante todos estos días los niños terminan las clases y los padres se quieren ir a la playa, pero les pido que voten porque es el futuro de estos cuatro años y hay muchos días de playa.

- Entonces, su principal mensaje para la recta final de campaña es que hay que ir a votar.

- Exacto. Las encuestas son encuestas y no nos las creemos. Hemos visto como se han equivocado en muchas ocasiones y los indecisos han planteado otras opciones. No queremos que las encuestas generen una desmovilización. En esta ocasión, al igual que siempre en las autonómicas, nos va la vida en ello más de lo que pensamos. Hay muchas competencias que ejercer. Y a Almería le va mucho. Depende mucho de la inversión autonómica. Siempre nos hemos sentido un poco esquinita y ya que no nos encontramos tan en la periferia, no podemos parar.

- Dentro del mensaje, ¿están primando los motivos regionales sobre los provinciales?

- Estoy haciendo una campaña puramente almeriense. Es verdad que hablamos de la fórmula del gobierno. Hay opciones distintas donde la política se ejerce de otra manera. Hay 37 años de gobierno socialista sin alternancia y un gobierno del cambio, el del PP, donde a pesar de la pandemia se han cambiado muchas cosas en Andalucía y, desde entonces, Almería ha sido el centro de las políticas del cambio. Ya no nos sentimos en la periferia. Yo he estado muy pendiente de que en cada Consejo de Gobierno vayan asuntos relacionados con la provincia. Esta tarde (por ayer) van asuntos de Almería importantísimos como el Plan de Reindustralización del Mármol, que es de gran relevancia o el que Unica Group sea un proyecto de interés estratégico. Así como los seguros agrarios, que para nosotros son vitales. Aquí hay mucha gestión por detrás. Y durante estos tres años y medio ha primado la gestión.

- ¿Qué temas han primado?

- En Almería, la campaña ha estado orientada a mostrar qué se ha hecho en estos tres años y medio. Si nos vamos a Pulpí, la Geoda; en Mojácar, la variante o la EDAR; en Adra la limpieza del río Adra, el puerto y cómo ha cambiado.... hemos basado al campaña en lo que se ha hecho y en lo que queda por hacer. En el ámbito autonómico, los temas que han primado son la bajada de impuestos, que es la seña de identidad de este gobierno, pero hay otros que quieren recuperarlo y nos parece una aberración. Lo es fundamentalmente para Almería, porque afecta directamente al relevo generacional. Se ha recaudado más y se ha generado inversión, 800 millones de euros más. En Almería ha bajado el paro en 23.000 personas y ha aumentado el número de autónomos. En el ámbito social (Sanidad, Educación y Asuntos Sociales) hemos hablado de las infraestructuras de Almería como el Materno, la forma en la que se ha transformado el Hospital del Poniente perteneciendo al SAS, los centros de salud que se han hecho en números sitios, los 1660 sanitarios, el cómo se han quitado caracolas en muchos centros de salud. El 15% de la inversión se ha venido a Almería. En asuntos sociales se ha bajado a la mitad la lista de espera de la dependencia. No se ha abandonado la política social. Y en mi consejería destaca el tema de la innovación, hay proyectos que están adjudicándose pero la gente no los ve tales como el Smart Green Cube, el Polo de Innovación Agraria o las aguas regeneradas. Y es que la estrella de la política de la Junta ha sido el agua.

- ¿Hay peticiones adicionales?

- Que sigamos simplificando la administración, más inversiones o bajada de impuestos sobre todo en la agricultura. Se ha bajado el impuesto de sucesiones y donaciones, hemos pedido la rebaja fiscal del 50% para los agricultores en este año, hemos pedido la doble tarifa eléctrica que les rebaja el 35% de la factura. Los costes de producción están ahogando al agricultor y ese es uno de los grandes temas que estamos tocando. Y hay un tema que ha salido recurrentemente en la campaña son las infraestructuras. Almería ha tenido déficit y sigue teniendo. Pero hemos trabajado en la Autovía del Mármol, la Vera-Garrucha o la variante de Mojácar. La gente nos ha hablado del AVE y el avión y su coste. Por eso, especialmente hemos pedido en esta campaña que se negocie con alguna compañía el interés social. Sin un bajo coste no se puede viajar a Madrid, vale 500 euros el billete. En el tema del AVE, hay que vigilar para que se cumpla la fecha de llegada en 2026. Está siendo una campaña donde los sectores se han acercado mucho a nosotros, incluso votantes que no han sido votantes nuestros nos han solicitado sectoriales para compromisos concretos.

- Hay estadísticas que reflejan que un 17% de votantes socialistas ahora lo son del PP en Andalucía, ¿lo notan?

- El día que estuvimos en la Casa del Mar con el presidente de la Junta había una señora que le dijo que siempre había sido votante socialista pero que le iba a votar porque había hecho la Casa del Mar al fin. Hay dos motivos para votar al gobierno del cambio. Primero, la moderación del presidente, el bagaje de las inversiones y que se haya tomado en serio a Almería. Por eso hay muchos votantes del PSOE a los que les ha gustado la gestión del PP y que quieren que siga estos cuatro años.

- ¿Cree que Almería ha dejado de ser una esquina apartada en el sur de España?

- Si miramos la barrera de las comunicaciones, todavía nos sentimos esquinita. No tenemos el AVE y el avión es muy costoso. Pero desde el punto de vista regional, ya hemos entrado en el problemas de Almería, que es el agua. Las depuradoras de interés del estado de El Ejido, Roquetas y Adra las hemos cogido nosotros para hacer aguas regeneradas, por ejemplo. El Gobierno de España tiene que actuar más. La última etapa del Gobierno de España ha sido nula en inversiones. Si llega Alberto Núñez Feijóo, confío ciegamente en que, tras ganar las elecciones, traerá el AVE a Almería porque sabe perfectamente lo que es el aislamiento. Y el PSOE tampoco se ha tomado en serio agua. La ha ideologizado y no es un tema para hacerlo. El agua no es de nadie, es de la sociedad. El primer error con Almería es el quitar el trasvase del Ebro, que ha condenado a todo el Levante español. Y somos la huerta de Europa. El Gobierno está siendo sectario en el tema del agua. Quieren quitar parte del trasvase Tajo-Segura y no han hecho ni una obra estatal relacionada con el agua. Tiene que ampliarse Dalías y ponerse en marcha el Alto Almanzora. Podían haberse comprometido en hacer esas obras. Y mientras, nosotros ya hemos puesto en marcha todas las depuradoras. Y claro, la gente compara. El Gobierno de España habla de que utilicemos bien el agua, pero si hay un lugar en la tierra donde el agua se utiliza de forma eficiente es aquí. Lo que sí necesitamos es un esfuerzo en la bonificación del agua desalada, fue un acierto pero no es suficiente. Lo necesitamos porque si no, no somos competitivos.

- ¿Tiene un último mensaje para los votantes almerienses?

- Quiero pedir a los almerienses que, por una vez, seamos egoístas. Porque somos muy generosos, lo hemos sido siempre. Debemos ser egoístas porque tenemos que ver con quién nos va a mejor. Juanma Moreno ha estado en Almería en 52 ocasiones, entiende el esfuerzo de Almería por sí misma. Ha sido capaz de verlo y de invertir aquí. Y nos va bien. Hay muchas cosas por hacer, pero tenemos que pensar en nosotros, ver cómo estamos saliendo de la periferia, demandar al gobierno de España nuestras necesidades. El gobierno del cambio ha permitido que Almería tenga las inversiones necesarias tras muchos años de incumplimiento.