“La Casa Nazaret de Almería es una familia que acompaña, acoge y transforma”

Me extrañó recibir en el móvil un mensaje de Casa Nazaret: “Necesitamos ayuda”. Por estas fechas se cumple un año de la llegada a Almería de sus actuales regidores, Franciscanos de Cruz Blanca, y en 50 años con las anteriores monjitas nunca había recibido un mensaje similar. Era preciso subir a ver qué pasaba.

–Hno. Julio, no nos alarmes...

–Es que las hemos pasado canutas. El día anterior al puente del Pilar, el Ayuntamiento nos embargó la cuenta por los problemas administrativos que generó el cambio de titularidad de las monjitas a nosotros, algo totalmente ajenos a nosotros. El caso es que en los cuatro días de puente no podíamos a hacer nada y en esto que nos llega un recibo de 2.400 euros de luz. Al devolverlo el Banco, enseguida nos amenazan que nos la cortan. ¡Imagínate qué panorama, con 32 atendidos que teníamos y sin luz!

–Pero vosotros tenéis unos benefactores que os ayudan.

–Sí, con las monjitas había bastantes; pero al irse, se llevaron el fichero y sólo hemos podido localizar ocho. Como cambiamos el nº de cuenta, si hacen ingresos, no nos llegan. Pero bueno, Dios aprieta pero no ahoga y ya conseguimos desbloquear la actual cuenta. Eso sí: sólo disponemos en ella de algo más de cinco mil euros y los gastos que tenemos son grandes. Mira, este año hemos atendido a 52 personas en la indigencia más absoluta que no pueden colaborar con nada a su mantenimiento.

–¿Qué os viene a costar más o menos cada residente?

–Lo primero que te digo es que carecemos de ayuda pública de ningún tipo. Y los residentes son personas bastante mayores, de la calle, con enfermedades y dolencias. Entre ropa, comida, medicinas (muchísimas), higiene, tabaco y una cervecilla (no se lo puedes cortar de golpe) personal de servicio, gastos de mantenimiento del gran caserón... nos viene a salir por unos 500 euros al mes cada uno de los 52 residentes que hemos atendido este año.

–Ahora veo menos por aquí...

–Sí, han muerto varios. Ten en cuenta que nos vienen personas de la calle, que no tienen ningún tipo de pensión, sin familia, bastante enfermos porque ningún hospital los atienden, personas en exclusión social, de esos que se ven en una acera tirados y la gente cruza. Nos los derivan el albergue municipal, servicios sociales, los hospitales... Eso sí, ningún particular: si tiene familia, lo deben atender ellos.

–32 residentes que atendéis...

–Entre tres hermanos (Fermín, Luis y yo) siete postulantes y algunos voluntarios. Son de 16 nacionalidades distintas y con algunos cuesta horrores entendernos Nuestras casas son hogares donde la caridad, la calidad y la calidez hacen posible que, en el servicio y el trato sencillo, nos sintamos en familia. ¡Ah! Por la noche vienen religiosas de las Siervas de María a ‘hacer guardia’.

–Ensalzamos a la Madre Teresa de Calcuta y os tenemos a vosotros aquí, tan cerca...

–Nuestro carisma es un don del Espíritu que nos hace ser fieles al Mandamiento ‘amaos unos a los otros como yo os he amado’. Nos comprometemos en actitudes de amor, caridad y entrega con las que anunciar y hacer presente el Reino entre enfermos, desvalidos y los más necesitados.

–Todo ello enfocado desde un prisma católico.

–Nuestro presente está marcado por la fe, el seguimiento a Cristo y la fidelidad a la Iglesia, llamados a hacer visible el amor de Dios y así hacer creíble y eficaz el anuncio del Evangelio.

–El próximo día 24...

–Haremos una ronda por Almería a censar a todas las personas sin hogar, con el albergue, comedor de La Milagrosa y Cruz Roja.

–¿Cómo se os puede ayudar?

–Ya te digo que sólo tenemos 8 socios y hay que aumentar esa cifra. Puede ser por donaciones a la c/c ES3621035000840030027087, de Unicaja. Nuestro teléfono es el 950 672 684.