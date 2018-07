"En Cataluña se está viviendo una situación francamente triste"

Falcones habló de la situación que se vive en Cataluña. "El procés lo vivo con cansancio. Desde hace unos 30 años en Cataluña no hemos sido realmente libres, siempre hemos sido mártires, siempre nos hemos sentido maltratados. Es una situación francamente triste, porque no es imaginable lo que se vive en Cataluña, hay familias que no se sientan a comer, hay grupos de amigos que se han roto", dijo Falcones.

"Cataluña es independiente desde el punto de vista cultural, es independiente en lo que respecta a las costumbres, lo único que nos falta es el ejército y la economía, pero tampoco sirve porque nos la dicta la señora Merkel". "Es ridículo cuando ves a la juventud apoyando esta situación. Si nos independizamos, los jóvenes que estudian en Cataluña no podrán ejercer en ningún país europeo, ni siquiera en España. El título va a servir sólo en Cataluña", concluyó.