Cruz Roja Juventud reparte juguetes educativos a los niños sin recursos de Almería

Son familias con niños en situación de dificultad social las destinatarias del proyecto ‘El juguete educativo’ de Cruz Roja Juventud. El objetivo no es otro que a lo largo del año y, principalmente durante las fechas navideñas, estos menores no se queden si un juguete y no pierdan la ilusión. Precisamente Cruz Roja Juventud ha hecho balance de este y otros proyectos complementarios, centrados en los últimos seis meses en los que se fomenta su presencia con las fiestas de fin de año y coincidiendo con el relanzamiento de ‘Sus derechos en juego’ desde el 13 de noviembre para promover el juego saludable y enriquecedor.

De julio a diciembre, Cruz Roja Juventud ha entregado más de 42.000 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos a un total de 36.500 niños y niñas de todo el territorio español. En la provincia de Almería han sido centenares los juegos y juguetes que los voluntarios han repartidos entre los menores de edad en situación de dificultad social. Aunque Cruz Roja aún no ha determinado la cifra exacta de niños a los que se ha llegado, la cifra del año anterior fue de casi 900 menores en la provincia.

Estas entregas sirven para garantizar su derecho al juego, teniendo en cuenta que éste ayuda a mejorar sus habilidades comunicativas y les ayuda también a relacionarse, más allá de ser fuente de ocio que se adapta a cada persona, edad y capacidades.

Este año, gracias a las alianzas con nuevas empresas y proveedores, se ha conseguido reforzar la parte educativa de los juguetes. Por dar un dato, mientras que en el año 2021 se trabajó con 350 familias en toda España, en apenas seis meses del año 2022 Cruz Roja Juventud ya había conseguido trabajar con 250 familias, por lo que se ha detectado un notable incremento del alcance de la sección juvenil de la institución humanitaria.

Una herramienta de transmisión de valores

Cruz Roja Juventud trabaja todo el año para promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de trasmisión de valores en el contexto escolar y familiar. La crisis derivada de la situación sanitaria por la covid ha empeorado la situación de muchas familias atendidas por este colectivo de voluntarios, y por ello, el proyecto ‘El juguete educativo’ cobra aún más importancia en este contexto en el que se busca garantizar que estos niños, niñas y jóvenes no tengan dificultades. También se han impartido charlas y actividades en la calle.