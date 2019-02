Ciudadanos anula las primarias municipales y presenta a Villegas al Congreso por Almería

Si a la tercera va la vencida, como marca el refrán popular, no habrá primarias para elegir al candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de la capital almeriense. Aunque nunca se sabe con la dirección nacional de un partido que este último mes ha hecho bueno el camarote de los hermanos Marx al hacer público una serie de anuncios que tumbó después.

Hace un mes confirmó que Almería no tendría primarias de cara a las municipales porque no cumplía los requisitos definidos en el reglamento aprobado por el Consejo General de Ciudadanos: afiliados al corriente del pago de las cuotas y con un mínimo de seis meses de antigüedad. El proceso orgánico se había restringido a un selecto club de cinco capitales (Madrid, Valencia, Zaragoza y Murcia) en el que inicialmente no tenía cabida la capital almeriense.

El partido elegirá a dedo al candidato en la capital y la militancia votará a los aspirantes al Congreso de los Diputados

Sin embargo, el domingo la formación que preside Albert Rivera cambió por completo el discurso y anunció que Almería iba a ser la quinta ciudad del país con primarias, la única de las capitales andaluzas. Menos de 24 horas ha tardado Ciudadanos en tumbar el dictamen anterior. Estas mañana se reunía la Comisión de Derechos y Garantías en Madrid y determinaba que no se alcanzan los 400 militantes que un día antes sí parecían tener.

Ver para creer. Filosofía hegeliana por doquier, esa que plantea que la contradicción es la raíz de todo movimiento, que ha sorprendido a más de uno dentro y fuera de la formación naranja. Las cuentas del partido en la capital son 444 afiliados, de los que 400 tienen más de seis meses de antigüedad, pero sólo 344 están al corriente de pago. Lo confirmaba a mediodía la propia presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, uno de los referentes del partido en la provincia que forma parte de la ejecutiva nacional, minutos antes de comenzar el acto institucional del Día de Andalucía.

Este requiebro orgánico de la formación liberal ha servido para poner al descubierto, además, otro movimiento que puede estar íntimamente relacionado con el baile de las primarias. El actual diputado nacional que en su día fue portavoz de Cs en Roquetas, Diego Clemente, sería el elegido por el partido para ser candidato a la Alcaldía de Almería y en su lugar como aspirante a las Cortes Generales se situaría el número dos del partido y mano derecha de Rivera.

✍ Hoy me presento a las primarias de Cs para ser el candidato a las elecciones generales del #28A por Almería, la tierra de mi padre que siento como propia. Afronto este nuevo reto con mucha ilusión y energía. Espero recibir vuestro apoyo 🍊 pic.twitter.com/cgDVvbjrpg — José Manuel Villegas (@CiudadanoVille) 25 de febrero de 2019

José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos e hijo de un emigrante de Dalías, ha anunciado esta tarde que quiere ser el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la circunscripción almeriense, una aspiración en consonancia con el aumento de su presencia en la provincia y con la dinámica de la formación en la provincia vecina de Granada en la que situará al secretario de Organización, Fran Hervías, con raíces familiares en el municipio de Quéntar, como el candidato de las generales.

Bosquet también se ha pronunciado a mediodía sobre la posibilidad de que Villegas concurriera por Almería a las elecciones generales y dijo que sería un “orgullo y alegría”. La presidenta del Parlamento recordaba hora antes del anuncio que el número dos de su partido, que concurrió por la circunscripción de Barcelona en los anteriores comicios, “viene mucho a Dalías donde viven sus padres” y planteó que si Villegas decidía finalmente dar el paso “Almería podría contar con una muy buena representación” en la lista al Congreso.

La visita de José Manuel Villegas de finales de enero Hace exactamente un mes, el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, se desplazó a la provincia para mantener un encuentro con el diputado nacional Diego Clemente. Una reunión con participación de la responsable de Relaciones Institucionales, María José Navarro, sin repercusión en los medios. Fue una visita casi fantasma, sin actos públicos ni orgánicos, más allá de un encuentro con Paco Martínez-Cosentino en las instalaciones de Cantoria. Un mes después, esa reunión previa de trabajo orgánico ha cobrado sentido.

La provincia tendrá primarias para elegir a los candidatos de las generales, como ya hiciera en las de 2015 en las que Clemente fue el único aspirante que reunió los avales necesarios. Almería es una de la veintena de provincias del país con más de 400 afiliados, el requisito para poder someter la designación a la militancia. Al que no podrán elegir ya es a su candidato a la Alcaldía quedando la decisión a expensas del dedo salomónico de la organización nacional que posiblemente tenga en cuenta la propuesta elevada a Madrid por los comités regional y provincial.

El actual portavoz en el Ayuntamiento y uno de los fundadores de Ciudadanos en la provincia, Miguel Cazorla, queda seriamente tocado en su intento de revalidar candidatura al ser Diego Clemente miembro del Consejo General de Cs y también del Comité Provincial. Los candidatos de Ciudadanos en los pueblos donde concurran serán elegidos en próximos días al quedar exentos de un proceso orgánico que fijó las votaciones el 8 y 9 de marzo.