Dimisión de la vicedecana y equipo almeriense del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental

Ni medio mandato han durado los valores y principios que impulsaba la candidatura 'Cambiamos Contigo', ejes programáticos con los que ganaron las elecciones a la junta de gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental (COPAO). Tras las elecciones celebradas en diciembre de 2021 se estrenó una nueva dirección como un soplo de aire fresco con el que se conseguía la alternancia en esta institución con cinco mil psicólogos colegiados de Málaga, Granada, Jaén y Almería, después de más de tres décadas de liderazgo de Manuel Mariano Vera con más luces que sombras y alguna que otra denuncia por su falta de transparencia y gestión económica.

La nueva decana, la psicóloga malagueña Mariela Checa Caurana, repetía en la toma de posesión a finales de enero del pasado año en Granada que las claves de la nueva etapa que iniciaban iban a ser "buscar la transparencia y democratizar nuestro colegio, colocar la disciplina donde realmente merece”. También que iban a promover una gestión más autónoma por parte de las cuatro sedes provinciales del COPAO. Y año y medio más tarde le ha dimitido la vicedecana de Almería, Isabel Fernández, y la mayor parte de su equipo, incluida la secretaria Beatriz Corpas, precisamente por una modificación de estatutos que no comparten y otras decisiones "incomprensibles" de la actual junta de gobierno.

Según ha podido conocer este periódico de fuentes del COPAO, este lunes fue presentada la renuncia con carácter irrevocable de la vicedecana de Almería al constatar que la decana Mariela Checa se está alejando de los principios de transparencia, participación activa y cercanía con los que accedió a la dirección del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental. Como miembro de la junta de gobierno ha expresado su decepción y tristeza con una modificación de los estatutos que considera poco ética por sesgar la democracia y mermar la participación de los colegiados dándole más impunidad y poder al órgano directivo. En este sentido, la dimisión de Isabel Fernández también se relaciona con lo que considera otros abusos cometidos por la decana con la que no ha podido ponerse en contacto en los últimos meses.

De la colaboración y escucha activa se ha involucionado por parte de Mariela Checa, tal y como recoge la carta de dimisión presentada por la vicedecana a la que ha tenido acceso este periódico, hacia una situación permanente de "alerta, desconfianza, persecución y ejecución sumaria de todo aquel que muestra disconformidad, aporta sugerencias o sostiene argumentos dispares". Y no sólo ha ocurrido en la delegación almeriense, en la de Jaén también se han impuesto relevos precisamente por la falta de sintonía con la decana malagueña. "No puedo seguir siendo cómplice de estas prácticas, ni formar parte de una junta de gobierno a la que decidí presentar mi candidatura conforme a un espíritu, valores e inquietudes que lamentablemente no se están correspondiendo con la realidad", argumenta Isabel Fernández en su escrito.