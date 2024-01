Entrevista a Agustín Guirado, propietario de tiendas eróticas: "He vendido muñecas hinchables de hasta 6.000 €"

Agustín Guirado Ortiz (Almería, 1956) es propietario de las tiendas eróticas Fresa y Chocolate (Avenida del Mediterráneo, 251) y Parafarmacia Erótica (C/ Guadarrama, 47), así como también socio propietario del pub Museo Puertomaro (Avenida del Mediterráneo, 300) en Almería. He visitado Fresa y Chocolate y lo he encontrado por casualidad, y me ha contado cómo comenzó como empresario y las vicisitudes que conlleva el estar detrás del mostrador de sus dos tiendas de juguetes eróticos.

R. G. F.: ¿Me puedes contar un poco cómo comenzaste con el videoclub El Molino? ¿Y por qué abriste unas tiendas eróticas?

Agustín: En el año 1977 abrí el videoclub El Molino en la Avenida Mediterráneo 251, Almería, y después, teniendo el videoclub, empecé con las tiendas eróticas. Tenía que asegurarme un futuro, pues sabía que los videoclubs tenían los días contados. Antes la gente iba a los videoclubs porque en los canales de televisión e Internet no había apenas entretenimientos, ni películas ni series que ver. En el videoclub tuvimos en alquiler películas en todos los formatos: VHS, Beta, Laserdisc, DVD y blu-ray. A partir de 2017, el videoclub pasó a ser una tienda de ropa de mujer que puse para mis hijas, Olga, Luz y Eva. Esta tienda, Pluchic, en 2020 se traspasó a la Avenida de la Estación y ahora la llevan solo Olga y Luz.

R. G. F.: También tienes un pub.

Agustín: Sí, el pub Museo Puertomaro en la Avenida del Mediterráneo, del que soy socio propietario desde el año 2009. En el local hay cinco empleadas, todas mujeres.

R. G. F.: Hablemos de tus dos tiendas eróticas. ¿Cuándo abrieron sus puertas por primera vez? ¿Y quiénes trabajan en ellas?

Agustín: Desde hace ya unos 28 años, Fresa y Chocolate, la lleva mi sobrino José Rull Guirado. Esta sex shop se abrió en 1996 y desde entonces él ha trabajado allí. Fue la pionera y es donde la gente se siente con más confianza a la hora de entrar, por la buena ubicación en la que se encuentra. De la Parafarmacia Erótica se ocupan mi yerno Antonio y una empleada, Dina, desde el 2007.

R. G. F.: Cuéntame un poco cómo y quiénes son vuestros clientes.

Agustín: Por regla general, las parejas son nuestros clientes más habituales, seguido de mujeres solas y por último los hombres. En cuanto a la franja de edad, tenemos clientes de edades comprendidas entre los 18 y los 80 años.

R. G. F.: ¿Y quiénes son los clientes más recatados y pudorosos? ¿Y los que más compran?

Agustín: La gente mayor es más reservada y la joven más liberal. El ir a una sex shop ahora se ve como algo normal, no como antes que a la gente le daba vergüenza entrar, y lo hacía a escondidas. En cuanto a sexos, los hombres son un poco más recatados que las mujeres a la hora de venir. Los que más compran son las personas mayores, tanto hombres como mujeres.

R. G. F.: ¿Qué quieres decir, que ha desaparecido el tabú existente hacia los productos de sex shop?

Agustín: El tabú que había antes ya ha desaparecido, la gente viene a nuestras sex shop con más libertad y sin ninguna vergüenza, sabiendo lo que quiere.

R. G. F.: Veo que no tenéis películas pornográficas ni tampoco cabinas eróticas.

Agustín: No, hace años que dejamos de vender películas porno (ya no existe demanda) y las cabinas las quitamos hace tiempo. Eso era en el pasado.

R. G. F.: ¿Qué es lo que más se vende?

Agustín: Lo que más se vende son los succionadores de clítoris, seguido de los afrodisíacos para la estimulación del hombre incluida la erección del pene, que son estimulantes naturales, también los perfumes con feromonas, vibradores clitorianos y vaginales, bolas vaginales vibratorias inalámbricas con mando a distancia y las bolas chinas para ejercitar el suelo pélvico.

R. G. F.: ¿Cuál de todos los productos eróticos que habéis vendido ha sido el más caro, y el más barato?

Agustín: Yo he vendido varias muñecas hinchables (bajo pedido, no las tengo en mis tiendas) por el precio de 6.000 euros cada una. Son unas muñecas de apariencia totalmente real y con un tacto increíble, de gran calidad, que lo valen (me enseña fotos de estas muñecas en su móvil). Los productos más baratos que tenemos son los condones y los dados de posturas sexuales, que cuestan solo 3 euros.

R. G. F.: ¿Tenéis algún producto estrella? ¿Y cuáles recomendarías a una pareja?

Agustín: Sí, un pene vibrador realístico con movimiento sube y baja de una textura real e inalámbrico con mando a distancia, marca Virgite. Los juguetes que más recomendaría a las parejas son la pinza vibradora (también de Virgite) y la lengua succionadora.

R. G. F.: ¿Y qué es lo más raro que os han pedido en las sex shop?

Agustín: Un pene con descargas eléctricas.

R. G. F.: ¿Vendéis algún producto para luchar contra la eyaculación precoz? ¿Y para la menopausia?

Agustín: Sí. Hay hombres que vienen con problemas de eyaculación precoz y disponemos de un gel retardante muy apropiado para este tipo de trastorno sexual. Igualmente, hay muchas mujeres que empezando la menopausia tienen sequedad vaginal y en nuestras tiendas disponemos de buenísimos lubricantes específicos para este problema exclusivo, que junto con un gel vibrador especial intensifican la sensibilidad y pueden provocar un orgasmo muy intenso, logrando que la mujer que suele tardar en llegar al clímax consiga acortar en tiempo una explosión orgásmica en ella.

R. G. F.: ¿Los clientes os cuentan sus fantasías sexuales?

Agustín: No, más que fantasías lo que nos cuentan son sus problemas sexuales. Pero una de las fantasías que suelen tener las parejas es la de realizar juegos en la calle o en un restaurante por ejemplo, con una bolita inalámbrica. Ella se la introduce en la vagina y él con el mando a distancia le da a los botones para hacerla vibrar. Es un entretenimiento muy divertido y excitante y más aún estando en un sitio público.

R. G. F.: ¿Suelen realizar sus compras en tienda física u online?

Agustín: La gente prefiere comprar más en tienda física que online. El motivo porque en la tienda les explicamos el funcionamiento de los productos, de que material están fabricados y el tipo de funcionamiento que pueden tener. Esto facilita que el cliente pueda escoger con mayor facilidad el producto o juguete sexual. No disponemos de página web de venta, solo redes sociales.

R. G. F.: De todos los modelos de la tienda, ¿qué tipo de ropa y lencería eligen más?

Agustín: Suelen pedir braguitas y sujetadores con aberturas, y trajes de fantasía como por ejemplo de colegiala, sirvienta o chica policía.

R. G. F.: ¿Qué otros servicios ofrecéis?

Agustín: La organización de despedidas de solteros/as, comidas eróticas, cualquier tipo de evento erótico. Disponemos de strippers, camareros/as eróticos/as, transformistas, etc.

R. G. F.: ¿Qué horario tienen vuestras tiendas?

Agustín: De lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.