Entrevista a la presidenta de la Asociación "No al DreamBeach en El Toyo"

La recién nacida asociación “No al DreamBeach en El Toyo” es un grupo de vecinas y vecinos de este municipio almeriense, El Toyo-Retamar, que, encabezados por su presidenta, Rocío Quero Giampalia (Sevilla, 1973), manifiestan profundamente su preocupación por el impacto negativo de suciedad, ruido excesivo e inseguridad que este macro-evento musical (el DreamBeach Festival) va a provocar en este tranquilo barrio y Zona de Especial Conservación, colindando a la Red Natura 2000, muy próxima al Parque Natural de Cabo de Gata, donde el Ayuntamiento de Almería pretende ubicar dicho acontecimiento a partir de este verano 2024. “Esta asociación no está en contra del festival, está en contra de su ubicación a 50 metros de las viviendas”, asegura su presidenta, “y no vamos a parar de actuar hasta que María del Mar Vázquez Agüero, alcaldesa de Almería, escuche a sus vecinos y entienda la gravedad real del asunto, porque El Toyo no es el lugar adecuado para su celebración", sostiene. "No podemos admitir que cualquier beneficio económico justifique el atropello de los derechos más elementales de los ciudadanos, como son la alteración de la vida de personas mayores, niños, visitantes y mascotas, y la protección medioambiental de nuestro entorno, entre otras cosas", subraya Rocío. En la entrevista de hoy hablamos sobre esta temática que nos afecta a todas y todos los almerienses.

R. G. F.: Cuéntame un poco sobre ti y cómo surgió la necesidad de crear la asociación “No al DreamBeach en El Toyo”.

Rocío: Nací en Sevilla y llegué a Almería por traslados laborales de mi familia. Soy cofrade hasta la médula como buena sevillana, amante de la naturaleza y del bellísimo paisaje y posibilidades que nos da cada día esta tierra, mi Almería. Yo soy una vecina más de El Toyo que vive en el residencial Villa Mediterránea, que está situado justo a 20 metros de la parcela donde se pretende desarrollar este festival de música y que, según nos anuncian, albergará durante cuatro días a más de 140.000 personas, con sus consiguientes consecuencias. La asociación se creó de forma espontánea tras encontrarnos un grupo de vecinos que compartíamos la misma preocupación por lo que va a pasar en nuestro barrio y en los terrenos que colindan, y montar un grupo de WhatsApp en el que actualmente estamos 300 personas.

R. G. F.: ¿Cuál es el principal objetivo de la asociación?

Rocío: La asociación no tiene otro objetivo que pedir al Ayuntamiento de Almería que estudie con los promotores la búsqueda de otro emplazamiento para el festival. Nosotros no estamos en contra del DreamBeach Festival, nos parece una buena iniciativa para Almería, como lo era para Villaricos, estamos en contra de la aberración que supone que se celebre a 50 metros de nuestras casas y que para ello haya que arrasar con toda la flora y fauna que hay en esos terrenos que es muchísima y de alto valor ecológico.

R. G. F.: ¿Qué es lo que se nos viene encima?

Rocío: Se nos vienen muchas cosas encima porque no solo van a ser esos cuatro días de música electrónica a todo volumen: el 1, 2, 3 y 4 de agosto. Hay muchos fans de este tipo de música que van a venir los días previos y los posteriores a montar “raves” y lo van a hacer al lado de nuestras casas o en la urbanización de El Toyo, es decir, no solo vamos a soportar los ruidos y las molestias cuatro días. Se va a colapsar la urbanización de El Toyo de tráfico, falta de aparcamiento, etc. No hay que olvidar que esos días de agosto es temporada altísima en El Toyo y todo ya está lleno de por sí, con lo cual, con 140.000 personas más por allí pululando pues imagínate. Van a ser días de muchísimo calor, la gente se va a tener que refugiar en las zonas verdes con sombra que hay en la urbanización y, sinceramente, viendo cómo funciona este ayuntamiento mucho nos tememos que no van a ser capaces de gestionar todo eso a nivel de policía, limpieza, mantenimiento de zonas verdes, etc.

R. G. F.: ¿Y cómo es posible que en plena temporada alta de verano el Ayuntamiento de Almería obvie, no sólo la normativa de ruidos a los vecinos, sino también la basura y la enorme cantidad de plásticos que van a ir a parar al mar, a las puertas del Cabo de Gata, con la realización del DreamBeach en El Toyo?

Rocío: Eso mismo nos preguntamos nosotros. El Ayuntamiento de Almería no es capaz de dejar la zona del mercado de El Alquián limpia después de un mercadillo, pues figúrate un evento donde van a venir miles y miles de personas.

R. G. F.: Sinceramente yo como vecino de El Toyo, después de esto me va a dar asco bañarme en las playas de El Toyo y de Retamar. He visto con mis ojos como queda de sucia la playa de Villaricos, lugar donde se ha realizado el festival hasta el año pasado, y es una inmundicia que constituye "un verdadero delito al medio ambiente".

Rocío: Eso mismo pensamos nosotros, pero lo que sabemos por ahora es que el ayuntamiento está dando todos los permisos, primero a nivel urbanístico y veremos a ver luego el que tiene que ver con la autorización del festival. No nos dicen nada, no sabemos nada. Pensamos que hacer el DreamBeach a las puertas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es una temeridad para la imagen de turismo sostenible de Almería que tantos años ha costado labrar. Aquí recibimos a un tipo de turista que busca tranquilidad y paz y con este festival, tan cerca del parque natural, vamos a tirar por la borda todo ese trabajo de tantos años.

R. G. F.: El colectivo ecologista "Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense" denunció este martes los presuntos daños en un suelo protegido con hábitats de interés comunitario. Por otro lado, el PSOE de Almería también se ha sumado a esta lucha por intentar frenar la décima edición del macro-festival de música electrónica en El Toyo. Ahora dime. ¿Estáis recibiendo el apoyo de otros partidos políticos, asociaciones o grupos ecologistas?

Rocío: En primer lugar, quiero decir que nuestra asociación es apolítica, hay personas de muchas sensibilidades, con variadas ideologías y personas que “pasan” de la política, pero nos une el no querer que se celebre al lado de nuestras casas este festival. Dicho esto, desde el primer momento nos han contactado desde el PSOE para ofrecerse a ayudarnos y para tener iniciativas políticas para intentar cambiar la ubicación del festival. También nos han contactado desde Verdes-Equo. Con respecto a las organizaciones ecologistas todas, tenemos el apoyo de Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, Amigos del Parque, Grupo Ecologista Mediterráneo, etc. Estas asociaciones nos han informado de las características de los terrenos y de las actuaciones que podemos emprender.

R. G. F.: ¿Podrías decirme cuáles son las consecuencias que va a tener el evento para la salud de los vecinos y los daños que va a ocasionar en los servicios públicos?

Rocío: Se van a conculcar derechos fundamentales de los ciudadanos por la contaminación acústica y medioambiental que va a ocasionar el festival: no se está haciendo nada que determine los niveles de ruidos tolerables, no sabemos nada de cómo se va a gestionar la suciedad y basura que va a generar, nada de cómo pretenden controlar la masificación, el flujo de personas y coches, la afluencia de gente en las playas, los servicios de socorrismo, etc. Y hay una parte importante de este festival que no podemos obviar y es todo el tema de las drogas. El año pasado hubo 7 detenidos por tráfico de drogas, se abrieron más de 700 actas por posesión de sustancias estupefacientes, 58 conductores fueron sorprendidos con tasa de alcohol superior a la permitida y 180 bajo los efectos de las drogas.

R. G. F.: ¿Puedes hablarme de las acciones que habéis realizado durante estos últimos dos meses que tiene de vida la asociación?

Rocío: Desde que hemos constituido la asociación esto ha sido un no parar. Hemos escrito cartas a la alcaldesa, a la delegada del Gobierno y al presidente de la Junta de Andalucía. Solo nos ha recibido hasta ahora la delegada del Gobierno de la Junta, la señora Aránzazu Martín. Hemos pedido información a todos los organismos que tienen algo que decir en relación con este festival por los terrenos donde se piensa celebrar: Consejería de Medio Ambiente, Aena, AESA, Ayuntamiento de Almería, Costas, etc. Hemos asistido a tres plenos del Ayuntamiento de Almería para formular preguntas que aún no nos han contestado. Hemos pedido por escrito información al ayuntamiento que aún no nos ha proporcionado. Muchas cosas la verdad en tan poco tiempo de vida de la asociación y, a pesar de que ya se ha iniciado el acondicionamiento de los terrenos, vamos a llevar a cabo más acciones.

R. G. F.: ¿Por qué crees que el Ayuntamiento de Almería no da explicaciones a vuestras represalias?

Rocío: No entendemos la razón por la cual el ayuntamiento no mantiene una reunión con todos los vecinos que quieran acudir a hacer preguntas. Así nos lo prometió dos veces el concejal de Cultura, el señor Diego Cruz, primero en un Pleno y luego en la Asamblea de la Entidad de Conservación de El Toyo el día 18 de diciembre del año pasado, y no lo ha cumplido. Ha convocado una reunión solo con representantes de asociaciones que desconocemos porque no nos ha dicho quienes estaban y me consta que hay colectivos de Retamar/El Toyo que no fueron invitados. Esa falta de transparencia del ayuntamiento solo nos hace sospechar que las cosas no se están haciendo bien o no se van a hacer bien. Aún seguimos esperando a que nos convoque a todos los vecinos a una reunión.

R. G. F.: Resume en pocas palabras vuestro encuentro con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Moya.

Rocío: Fue un encuentro decepcionante porque no nos proporcionó la información que le requerimos. Más bien la informamos nosotros a ella porque desconocía muchos aspectos del emplazamiento. Pero le agradezco el gesto de recibirnos.

R. G. F.: Ahora háblame de tu experiencia de los tres plenos del Ayuntamiento a los que habéis acudido como asociación para formular preguntas y que según comentáis en los medios también ha sido decepcionante.

Rocío: Me da risa, la verdad. Yo no sabía cómo funcionaban los plenos y ha sido toda una experiencia. Estás allí cuatro o cinco horas esperando a formular tus preguntas y después de todo ese tiempo van y no te responden, ni allí ni luego por escrito. Ha sido un jarro de agua fría como ciudadana, no sabía que las personas que son los políticos más cercanos de tu ciudad te pudieran tratar así.

R. G. F.: ¿Y cómo va la recogida de firmas que, por cierto, yo he firmado hoy mismo?

Rocío: Ya llevamos más de 800 firmas recogidas. Cuando pase la Semana Santa recogeremos más porque vendrán todas las personas que tienen en El Toyo o Retamar su segunda residencia y se encontrarán en sus buzones los flyers que hemos repartido para informarles de lo que se nos viene encima.

R. G. F.: Háblame del logro más importante que habéis conseguido hasta el momento.

Rocío: Aunque ya han empezado los trabajos el día 8 de marzo arrasando todo el terreno, y eso no lo hemos podido parar, creo que nuestra presencia contribuye a que se respete algo más la normativa medioambiental. Pienso que de no ser por nuestra existencia no se habría respetado nada, ni límites, ni zonas protegidas, ni costa, ni nada.

R. G. F.: ¿Puede ser que, si no vives aquí, no lo sufres y por tanto no lo puedes entender?

Rocío: Vivimos unos tiempos muy individualistas en los que hemos dejado de empatizar hasta con el vecino. Es verdad que si no ves con tus ojos la cercanía de las viviendas a lo que va a ser el evento puede que no dimensiones hasta qué punto es una aberración.

R. G. F.: ¿Quieres hacer algún llamamiento?

Rocío: Hago un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de El Toyo y Retamar y a los de Almería para que nos apoyen. Repito, no queremos que no se haga el DreamBeach, queremos que el ayuntamiento estudie otras posibilidades para emplazarlo. Hay muchas otras parcelas que podrían coincidir con los intereses de los promotores y ni siquiera las han tenido en cuenta. Pedimos a los vecinos que se unan a nuestra recogida de firmas y que colaboren en las acciones que vamos a ir realizando porque creo que es la única manera de que las administraciones implicadas vean que no pueden hacer lo que quieran, atropellando derechos de las personas como si no tuviéramos ningún valor.