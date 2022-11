Explosión de gripe y de bronquiolitis en Almería

La gripe ha vuelto y también la bronquiolitis, sobre todo entre la población infantil. Esto se suma a un aumento también de los casos de COVID-19 en las últimas semanas. Así lo evidencian las consultas de Pediatría de los centros de salud de toda la provincia y las Urgencias Pediátricas, que desde hace aproximadamente unos 20 días han experimentado un aumento de la afluencia considerable. Salas de espera llenas de niños con tos, mocos, fiebre e incluso vómitos y diarrea. También en el caso de los adultos pero en este colectivo en menor medida.

“No hay cita hasta dentro de cinco días”; “lo siento, no quedan ya citas ni para la consulta ni para las que hay reservadas de urgencias”; “el pediatra tiene hoy la agenda completa, si cree que puede ser una urgencia vaya usted al hospital”... Estas son algunas de las respuestas más repetidas por el personal de los centros de salud y consultorios cuando alguien llama para coger cita, algo que demuestra que la alta frecuentación se ha iniciado y, previsiblemente, esto no es nada más que la antesala de lo que está por llegar.

Llega el frío y las infecciones respiratorias

Con la llegada del frío a los hogares con niños llegan irremediablemente los resfriados, virus e infecciones respiratorias. Los padres saben que no hay invierno sin catarro en época de guardería o colegio y algunos acaban haciéndose especialistas en todo tipo de infecciones semejantes, porque en los tiempos que nos ha tocado vivir conviven las gripes, las bronquiolitis y la COVID-19.

A pesar de todo, el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, Luis Martínez Hervás, asegura que en la provincia de Almería, al igual que en el resto de territorio andaluz, la situación “está controlada” y los recursos sanitarios “están preparados para atender a la población en este tipo de situaciones”. De hecho, señala que “ya se estaba esperando” y que “la bronquiolitis en los más pequeños no es más que la antesala de la gripe en los adultos”.

“Tenemos los pediatras suficientes; los recursos necesarios y la situación controlada”

En Andalucía “estamos dotados con los pediatras suficientes y los recursos sanitarios necesarios. Las UCI están holgadas para atender complicaciones, aunque no es excesivamente frecuentes en estas enfermedades. Y los tratamientos se están haciendo directamente sobre la marcha. Podemos estar tranquilos en este sentido porque la situación está totalmente controlada”, asegura Luis Martínez Hervás, quien segura quer “aún no estamos en niveles de alta frecuentación. La situación aún no es de excesiva presión en las urgencias”.

Martínez Hervás recomienda tener “tranquilidad” y que los pacientes acudan a los servicios sanitarios cuando sea realmente necesario.