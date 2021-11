“Cerrada y con proyecto” la Facultad de Medicina de Almería junto al Hospital de Torrecárdenas

No obstante, la moción de Vox ha servido para desempolvar el 18 de Julio, sobre el que ha habido una larga retahíla de propuestas que no han cuajado. La última es la petición de la Policía Nacional con idea de ampliar la Comisaría de Alcalde Muñoz, un trámite, que según Martínez Labella, está pendiente de continuar por parte del Gobierno central.

Cada uno de los portavoces del resto de grupos de la oposición, al igual que la concejal de Urbanismo, ha venido contactando con el Rectorado de la UAL, confirmando el interés de la Universidad en construir la Facultad de Medicina junto a Torrecárdenas , bajo los criterios de proximidad de los estudiantes en prácticas a los hospitales de referencia, una pauta seguida en otras provincias que ofrecen esta carrera.“¿Ha hablado usted con la Universidad? Como idea es muy buena, pero si no es productiva, estaríamos perdiendo el tiempo”, le espetó el portavoz de Ciudadanos , Miguel Cazorla, el primero en sugerir a Vox la retirada de la moción.

No será en el solar del 18 de Julio ni en la parcela que resulte del derribo del edificio de Correos, como también algunas voces están sugiriendo en estas últimas semanas. La Facultad de Medicina será edificada en las inmediaciones del Hospital Universitario de Torrecárdenas , contando la Universidad de Almería con un solar cedido por el Ayuntamiento once años atrás y, además, existiendo ya un proyecto redactado , según ha desvelado la concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella , quien ha mantenido recientes conversaciones con el Rectorado del campus de La Cañada al objeto de confirmar esta ubicación.

“Sensibilidad” para las expropiaciones del entorno de la Alcazaba

“Van a recibir un trato digno, van a sentir la sensibilidad de su Ayuntamiento, como ya se les ha trasladado de manera personal. Su Ayuntamiento va a estar a su lado, garantizándoles sus derechos, como no puede ser de otra manera.” Son las palabras que ha dirigido en Pleno la concejal de Urbanismo a las familias afectadas por el proceso de expropiación iniciado por el Consistorio en el entorno de la Alcazaba, un plan para despejar de ladrillo las vistas del conjunto monumental con el que la oposición, salvo Cs, está de acuerdo. No ocurre así con los justiprecios ofrecidos por Urbanismo a los afectados, algunos de los cuales afrontan unas situaciones personales complejas, lo que motivó a Vox y PSOE a presentar mociones para que se les garantice acuerdos dignos. El PP dio su apoyo a la iniciativa de Vox, que pedía “sensibilidad” y que fue aprobada por unanimidad, pero tumbó, junto al voto del concejal no adscrito, la petición socialista de dejar sin efecto los justiprecios ofrecidos.