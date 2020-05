Cincuenta días de encierro domiciliario hacen mella y han servido hasta para que los más reacios desempolven ese viejo aparato de gimnasia que tenían arrinconado en el trastero de su casa. La casuística es muy variopinta y la fiebre por hacer rodillo con la bicicleta estática o por correr en la cinta no solo se ha acotado a los deportistas profesionales o amateurs, sino que los ciudadanos en general también han recurrido a soluciones ingeniosas para esquivar el sedentarismo incipiente derivado del cierre de los centros deportivos.

Los jugadores de la primera plantilla de la UD Almería, por ejemplo, se las ingeniaron para recibir en sus domicilios el material de un gimnasio de la capital que había echado el cierre para poder ejercitarse de manera más completa en sus hogares, ya que la mayoría de ellos no disponían del equipamiento necesario para ello al estar viviendo de alquiler en Almería.

Los futbolistas rojiblancos pudieron de esta forma entrenarse con más medios bajo las directrices de sus preparadores físicos, Javier Agenjo y Víctor Fortes. Así lo han estado haciendo durante estas semanas a la espera de que la vuelta a los entrenamientos llegue como agua de mayo, aunque en una primera fase sean de manera individual.

Youtubers como Patry Jordán, que ofrece rutinas por internet, son muy seguidas

Ejemplos también se han dado en colectivos amateurs, tal es el caso del Club Deportivo Unión Atletas Almería. Ni siquiera el confinamiento ha impedido que los atletas veteranos detengan sus entrenamientos porque los han trasladado a las pantallas y virtualmente han continuado en contacto para ponerse a punto mientras tachan los días del calendario para salir de sus hogares.

Juani Gibaja, atleta máster del club, destacaba que “siempre intentamos motivarnos entre todos con los entrenamientos, aunque es difícil cuando no hay objetivos de competiciones. Los deportistas sabemos sufrir para lograr una meta y nosotros queremos mantener la forma para que a partir de otoño nos sea más fácil lograr los objetivos de cara al 2021”. En esa línea se muestra “optimista y siempre con ganas de competir, ya que la edad no es un obstáculo para nosotros, al contrario, un incentivo porque somos un club fuerte, sólido y joven que tiene ganas de demostrar su capacidad”.

Desde entrenamientos de gimnasia hasta ejercicios en bicicleta estática o cintas, continúan manteniéndose activos para no perder el rendimiento. Además, en sus redes sociales publican retos con diferentes actividades para animar a deportistas o apoyar al personal sanitario y, sobre todo, concienciar de la importancia de quedarse en casa.

Pero esta cuarentena también ha afectado a los hábitos deportivos de la población en general, cortando rutinas establecidas. Es lo que le ha ocurrido a personas como Francisco Navarro Cruz. Pensionista, hace un par de años sufrió un infarto agudo de miocardio y por recomendación médica desde entonces no había perdonado un solo día de paseo a buen ritmo para activar el organismo.

Francisco Navarro, pensionista "La hora diaria de andar que hacía antes la compenso ahora con unos pedales en casa”

Como quiera que encerrado en casa no podía cumplir con esa hora diaria de caminata por los alrededores de su municipio, su solución fue sacar del trastero un viejo artefacto para dar pedales que utiliza mientras ve alguna serie televisiva o lee un libro: “Cuando sufrí aquel episodio fui consciente de la importancia de coger el hábito de hacer ejercicio y tras decretarse el estado de alarma vi que para no oxidarme lo más fácil era hacer un rato de pedales todos los días y he procurado mantener esa rutina. No es lo mismo, pero al menos te mantienes activo”, razona Francisco Navarro.

Otras familias transforman cada tarde en gimnasio el salón de su piso. Las dimensiones son reducidas, pero para ello basta con tener un dispositivo con conexión a internet y poner en Youtube a alguno de los muchos monitores que dan consejos para hacer cardio, abdominales, core, gap e incluso body combat. Basta con una esterilla en el suelo y seguir las instrucciones. En estos días han adquirido mucha popularidad las clases de Patry Jordán, youtuber de Gerona que sube numerosos vídeos con diferentes rutinas de entrenamiento adaptadas a cualquier nivel.

En casa de Belén López no falta ninguna tarde: “Mi marido y yo la encontramos por casualidad buscando por la red y la verdad es que nos hace sudar. Antes íbamos al gimnasio a hacer body pump, combat o step, pero con esto hemos encontrado un buen sustitutivo para quemar grasas”.