Francisco de Burgos, hermano de Colombine (y II)

El pasado domingo dejábamos a Francisco de Burgos Seguí, sexto hijo de José y Nicasia y hermano de Colombine, incluido en el listado de socios fundadores (con el nº 12) de la Asociación de la Prensa recién creada en mayo de 1931. Colaboró con asiduidad en distintas cabeceras periodísticas locales, abordando temas de muy variada índole: La Opinión, La Independencia, Diario de Almería, Ideario, Lucha y portfolios (programas) de Feria. Además de editar en septiembre del mismo año el matinal República, del que fue director durante los cuatros años que se mantuvo en los kioscos.

La Asociación nació a la par que la II República Española, con Ginés de Haro (director de El Heraldo) de primer presidente. Le sucedió Guillermo Rueda Gallurt, hijo de Rueda López, promotor y propietario de la tan longeva como prestigiosa Crónica Meridional. Y a éste, nuestro biografiado: vocal, vicepresidente y máximo responsable -de junio de 1935 a agosto de 1939-, cuando en Almería capital coincidían diez publicaciones. La última fecha me hizo dudar ya que por entonces se había exiliado Francia. Los buenos oficios del amigo José Manuel Román me despejó la incógnita: oficialmente no cesó en sus funciones hasta que el nuevo presidente, José Miguel Quiroga y Abarca, se hizo cargo de la institución, ya con el régimen franquista en el poder.

La última iniciativa de Burgos Seguí en esta entidad fue la de convocar el 20-IX-1936, en el teatro Cervantes, una asamblea para "tratar de la conveniencia de la unión de ambas organizaciones; y en caso de que esta se lleve a cabo acordar a qué central sindical ha de afiliarse la futura organización periodística". Se trataba de la Asociación de la Prensa y de la Asociación Profesional de Periodistas, presidida por su primo Vicente de Burgos. Nada al respecto se publicó posteriormente, ni siquiera si llegó a celebrarse.

POLÍTICA

Incorporado al Partido Liberal silvelista, pronuncia un mitin en el Puerto, distrito electoral al que estaría ligado políticamente. Es el primer acto público antes de militar en el Partido Radical Republicano Socialista y finalmente en Izquierda Republicana, donde sería presidente de su comité provincial hasta huir a Francia. Presentado a las elecciones a Diputados a Cortes en noviembre de 1933, no sacó escaño por el antedicho distrito tercero: Puerto-Pescadería.

En septiembre de 1937 fue nombrado concejal-delegado de Beneficencia del Consejo Municipal (Ayuntamiento), "teniendo en cuenta los conocimientos que en este aspecto tiene el camarada Burgos". En diciembre asciende a teniente-alcalde, siendo su titular Manuel Alférez Samper. Además de encargado de informar a los medios de la actividad municipal diaria, bajo dicha responsabilidad firmó bandos de obligado cumplimiento; entre otros el del Día del Niño y Campaña de Navidad. Como concejal se mantuvo hasta el postrer pleno del Consejo (16-III-1939) antes de la caída de Almería en poder del ejército de Franco.

ASISTENCIA SOCIAL

Alternándolo con su puesto funcionarial en la Junta de Obras del Puerto -lo que le proporcionaría estabilidad económica- y el viceconsulado de Portugal, como colaborador del padre o de titular legatario, su presencia en la Asociación Almeriense de Asistencia Social -en calidad de fundador- resultó determinante. Y es que el altruismo es un rasgo distintivo de la personalidad de FBS, ya puesto de manifiesto ya en la adolescencia cuando se alistó como voluntario en Cruz Roja.

Lo que hoy denominaríamos ONG nació igualmente con la II República y con ella murió. Convocado por el gobernador civil, Alas Argüelles, el 28-XII-1931, convocados por el gobernador Civil, Alas Argüelles, "se reunieron los elementos más significados de la capital", constituyéndola y nombrando presidente a Francisco de Burgos, sucedido por Eusebio Elorrieta, director de la Junta de Obras del Puerto, mientras que este pasó a la secretaría. Establecida en el caserón de la Plaza del Carmen que albergó a la Escuela de Artes, su objetivo prioritario fue el de "implantar rápidamente su programa de supresión de la mendicidad; y ultimar el censo de niños abandonados e indigentes, lo que permitirá dentro de brevísimos días retirar absolutamente a los pobres de la vía pública, proporcionándoles medios de vida y un refugio seguro donde disfrutar de comida sana y abundante y cama confortable". La venta de los populares Iguales -importados de Alicante y Cartagena, antecedente del cupón de la ONCE- fue su principal fuente de ingresos, junto a ayudas institucionales y donaciones. Sobre aquellos comedores, talleres y refugio ya me extendí hace años.

MATERNOLOGÍA

Cuando leemos o escuchamos alguna noticia relacionada con la futura biblioteca Municipal, nos produce desazón que al referirse a su origen a lo máximo que llegan es a que el proyecto corresponde al arquitecto Guillermo Langle; por cierto. Socio fundador de la benéfica institución. Con las limitaciones que imponen la página, veamos lo sustancial. Comprado un edificio en calle Magistral Domínguez para comedor social (hoy en usufructo o propiedad del Ayuntamiento) y desechando la construcción de un grupo de viviendas en Calzada de Castro, según proyecto del también arquitecto Gabriel Pradal, la prensa del 13-XII-1934 nos sorprende con una grata gacetilla:

"Por la Junta Ejecutiva de esta benéfica entidad y ante el notario don José Pérez Jofre se ha firmado la escritura de compra de un magnífico solar, la famosa huerta llamada del Tano, situada en la calle de Joaquín Peralta y Alcalde Muñoz, antigua carrera de Santa Rita (actual c/. Santa Rita). Mide una extensión de 8.940 metros cuadrados de superficie (al módico precio de 9 pesetas metro/2, vuelvo a añadir); muy céntrico y bien orientado.

Asistencia Social ha realizado una buena adquisición, beneficiando a aquella parte del vecindario que hermoseará rápidamente con las nuevas construcciones que llevará a cabo con toda premura. Allí se instalarán "ad hoc" las dependencias necesarias para La Gota de Leche, Maternología, comedor de madres lactantes, guardería infantil, escuela maternal, comedor de adultos y el refugio de mendigos, con sus jardines respectivos y la Casa central para oficinas y dependencias de esta admirable organización…

La instancia y planos para su construcción fueron presentados al Ayuntamiento por su presidente, Eusebio Elorrieta, con fecha 15-X-1935, destinado definitivamente a oficinas, maternología y consulta oftalmológica. El mismo mes la comisión de Ornato lo aprobó en todos sus extremos, con dos condiciones previas: "que en la planta baja del edificio se construya una sala para depósito de cadáveres y en la principal una sala de baños y retrete independiente para el servicio de los infectados".

La guerra arrasó ilusiones y lo dejó inconcluso, aunque Langle Rubio logró terminarlo. El espléndido edificio racionalista fue requisado en favor del Auxilio Social franquista. El exilio y repatriación a España de los restos de FBS lo incluiremos en el capítulo dedicado el próximo domingo a su hermana Catalina.